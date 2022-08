High5ive z zielonym certyfikatem

Biurowiec należący do III fazy kompleksu High5ive, flagowej inwestycji biurowej Skanska w Krakowie, otrzymał właśnie prestiżowy certyfikat LEED na najwyższym możliwym poziomie – Platinum.

Ostatni, piąty budynek High5ive wniósł na krakowski rynek biurowy ponad 11 tys. mkw. powierzchni.

Inwestycja jest jednym z przykładów zrównoważonego podejścia szwedzkiego dewelopera do projektowania i realizacji budynków zgodnie z założeniami ESG (Environmental, Social, Governance).

Teraz budynkowi przyznano międzynarodowy certyfikat LEED Core & Shell na najwyższym, platynowym poziomie.

– W Skanska nie tylko mówimy o potrzebie wdrażania zrównoważonych rozwiązań, ale po prostu je mamy i rozwijamy. Takie podejście, zmniejszające wpływ naszych biurowców na środowisko naturalne, znajduje uznanie w oczach najemców, inwestorów i partnerów biznesowych – mówi Veronika Themerson, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Jest to podstawa strategii Skanska, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w naszym łańcuchu wartości do 2045 roku – dodaje Veronika Themerson.

Oszczędny i dobrze skomunikowany

Certyfikacja LEED dotyczy rozwiązań zastosowanych zarówno na etapie wznoszenia budynku, jak i jego użytkowania. Ponad 1/5 materiałów zastosowanych do budowy ostatniej fazy krakowskiej piątki zawierała domieszki produktów pochodzących z recyklingu. Deweloper zdecydował się na farby, kleje i uszczelniacze o niskiej zawartości lotnych związków organicznych. Drewno użyte do konstrukcji High5ive posiadało certyfikat FSC, który wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Przy odpowiedzialnym zarządzaniu i świadomym korzystaniu z obiektu przez najemców, a także dzięki wyposażeniu go między innymi w system odzysku wody szarej (niezabrudzonej, choć nieprzeznaczonej do picia) i deszczowej, oszczędność wody pitnej może przekroczyć nawet 86%. Roślinność znajdująca się na zewnątrz budynku została podzielona na trzy strefy, będące ogrodami ziołowymi, leśnymi i sensorycznymi. Nie wymagają one użycia wody wodociągowej. W budynku zastosowano inteligentne oświetlenie LED, które nie tylko jest trwałe, ale – wraz z czujkami światła – pozwala również znacząco zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, którą budynek pozyskuje w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

LEED ocenia także lokalizację danej inwestycji. High5ive to jeden z najlepiej skomunikowanych budynków biurowych w Krakowie. Można do niego dojechać autobusem, tramwajem, samochodem, rowerem lub pociągiem. W budynku znajduje się ponad 40 miejsc parkingowych umożliwiających naładowanie samochodów elektrycznych, w tym 6 stacji szybkiego ładowania.

Nowa jakość na krakowskiej mapie biur

Ostatni budynek High5ive ubiega się też o prestiżowy certyfikat WELL Core & Shell. System ten kładzie duży nacisk zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz ich zachowanie. Bierze też pod uwagę design czy kwestie związane z użytkowaniem samego biurowca. Eksperci badający daną inwestycję oceniają m.in. kwestie związane z dostępem do świeżego, czystego powietrza, dobrej jakości wody, odpowiedniego oświetlenia wnętrz, temperatury i akustyki. Analizie poddawane są również narzędzia, technologie czy rozwiązania, które mają wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników.

Cała powierzchnia biurowa oraz usługowa piątego budynku została już wynajęta. Na początku 2022 roku został on kupiony przez firmę Stena Real Estate BV.