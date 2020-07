Historia, dusza i charakter. Zobacz unikatowy biurowiec w Trójmieście

Już niebawem do użytku zostanie oddana jedna z najbardziej oryginalnych przestrzeni biurowych w Trójmieście. Rewitalizowany obecnie budynek Dyrekcji na terenie Stoczni Cesarskiej to wyjątkowy obiekt, wypełniony historią. Oprócz nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych zaproponuje on niespotykaną w innych miejscach atmosferę oraz możliwość codziennego obcowania z unikalnym duchem tego miejsca.

Długa i ciekawa historia budynku Dyrekcji Stoczni sięga końca XIX wieku, a dokładniej 1878 roku. To właśnie wówczas ma mapie Gdańska pojawił się „Das Direktiongebäude, Haupt Bureau-Gebäude”, czyli w wolnym tłumaczeniu „Dyrekcja, Główny Budynek Biurowy”. Obiekt, początkowo trzykondygnacyjny, w 1902 roku został rozbudowany o partię posiadającą pięć pięter, stając się centralnym i najważniejszym miejscem zarządzania produkcją statków. W czasie II wojny światowej budynek znacząco ucierpiał. Jednak z początkiem funkcjonowania Stoczni Gdańskiej rozpoczął się najbardziej pamiętny i ikoniczny okres w historii tego obiektu.

Dyrekcja przez lata pozostała ważnym miejscem zarządzania działaniami stoczniowymi, więc właśnie na placu przed tym budynkiem koncentrowały się w pierwszej fazie wiece pracowników Stoczni w grudniu 1970 roku. Jednak najbardziej pamiętnym momentem związanym z przemianami demokratycznymi na terenach stoczniowych było podpisanie Porozumień Sierpniowych, które w pierwszym zamyśle, miało się odbyć właśnie w Budynku Dyrekcji.

14 sierpnia 1980 roku, w pierwszych godzinach rozpoczynającego się strajku, Dyrektor Stoczni zaprosił Komitet Strajkowy na negocjacje do budynku Dyrekcji. Stoczniowcy jednak odrzucili to zaproszenie i zażądali, aby rozmowy odbywały się z sali BHP. – wspomina Andrzej Nawrocki, członek zarządu Stowarzyszenia Strażników Pamięci Stoczni Gdańskiej. Strajkujący chcieli, aby przebieg negocjacji był transmitowany na terenie Stoczni. W przypadku sali konferencyjnej Dyrekcji, potocznie zwanej Okrąglakiem spełnienie tego żądania było niemożliwe. Takie możliwości zapewniała natomiast świeżo wyremontowana sala BHP, do której przeniesiono rozmowy. W gabinecie dyrektora wciąż miały miejsce robocze spotkania, z ekspertami Komitetu Strajkowego. – dodaje Andrzej Nawrocki. Historia tego wyjątkowego budynku została przerwana w 2002 roku, gdy po upadku Stoczni Gdańskiej S.A. biura zostały przeniesione na Wyspę Ostrów, a ruch w budynku Dyrekcji niemal zamarł.

Karta dla tego miejsca miała szansę się odwrócić wraz z przejęciem terenu przez nowego inwestora, czyli Stocznię Cesarską Development. Dziś wiemy, że realizacja kończy się sukcesem, a historyczny budynek Dyrekcji, po kilkunastu latach zaniedbania, znów wraca na mapę Gdańska, stając się jej ważnym punktem. 15 miesięcy intensywnych prac remontowych sprawiły, że budynek Dyrekcji jest już w ostatniej fazie remontu generalnego i będzie pierwszym całkowicie zrewitalizowanym budynkiem komercyjnym na terenach postoczniowych w Gdańsku.