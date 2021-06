Historię wyreżyserowała pandemia. Miał być aparthotel, są unikalne biura serwisowane

W historycznej kamienicy z 1893 w obrębie krakowskiego Starego Miasta powstały biura serwisowane Marshal Center. Pierwotnie miał tu powstać aparthotel, jednak pandemia zweryfikowała plany inwestora.

Cracovia Residence, jako drugi hotel spółki zarządzanej przez Iwonę Sangalli, miał zostać otwarty w czerwcu 2020 roku.

Wybuch pandemii zmienił plany inwestorskie - obiekt otworzył się na wiosnę 2021 roku jako biura serwisowane.

Zaprojektowany w nowojorskim stylu, zlokalizowany w historycznej kamienicy z 1893 roku w obrębie Starego Miasta przy krakowskich Błoniach, był pewnikiem w przyciągnięciu turystów, a co za tym idzie - dalszym rozwoju spółki. Gdy do Polski dotarła pandemia, a branża hotelarska decyzją Rządu została po raz pierwszy zamknięta, hotelowe pokoje były na etapie meblowania.

- Stanęliśmy przed koniecznością szybkiej reakcji i decyzji o ewentualnych zmianach biznes planu - mówi Iwona Sangalli, prezes zarządu spółki zarządzającej nowo powstałym w miejsce hotelu biurowcem Marshal Center. - Obserwując i analizując sytuację w Europie, pandemiczne prognozy i wprowadzane obostrzenia, zdecydowaliśmy o radykalnej zmianie kierunku działań. Opierając się na posiadanym doświadczeniu w branży nieruchomości biurowych, postanowiliśmy przekształcić nasz niedoszły hotel apartamentowy w biura serwisowane - dodaje.

Po kilku miesiącach intensywnych prac, obejmujących wprowadzenie zmian na każdym etapie - od koncepcji przez prace architektoniczne po plany użyteczności, zmianę wyposażenia i niezbędne formalności, w ostatnim czasie krakowska mapa biurowców powiększyła się o nowe miejsce. Marshal Center oddał do dyspozycji biznesowi w pełni wyposażone biura serwisowane, utrzymane w luksusowym hotelowym designie. Każde z biur posiada indywidualne wejście z galerii, a także prywatną łazienkę z prysznicem, co z pewnością docenią miłośnicy sportu. - Zakładamy, że co najmniej przez najbliższe dwa lata Marshal Center będzie miejscem skupiającym krakowskich profesjonalistów. - mówi Iwona Sangalli. - Decyzja o czasowej rezygnacji z hotelu nie była łatwa, ale dołożyliśmy wszelkich starań, by świetnie czuli się u nas zarówno przedstawiciele wolnych zawodów, jak i grupy projektowe delegowane do Krakowa przez korporacje - mówi.

Marshal Center z kameralnego hotelu stał się prawdziwym biurowcem - znajdują się w nim gabinety o powierzchni od 16 do 70 m.kw., w których znajduje się łącznie 105 stanowisk pracy - umeblowanych i wyposażonych w łącze internetowe. Najlepsze praktyki w sektorze biur serwisowanych czerpie od warszawskiego brandu OmniOffice - lidera na tym rynku, którego stał się częścią. Dla najemców przygotowano także sale konferencyjne wyposażone w sprzęt multimedialny oraz recepcję z profesjonalną obsługą administracyjną. - Wierzymy, że nasza elastyczność na zmieniające się wokół warunki zaowocuje - dodaje Iwona Sangalli.