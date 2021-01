Historyczna pofabryczna zabudowa w Warszawie odzyskuje blask. Kolejne obiekty przechodzą rewitalizację

Historyczna zabudowa Bohemy - Strefa Praga przechodzi rewitalizację. Pod opieką Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kolejne obiekty, Gicerynownia i Kotłownia oraz przestrzeń przy kominie, zyskują blask zachowując historyczny charakter.

Na początku stycznia 2021 Okam podpisał z firmą FineTech Construction umowę na dalszą rewitalizację historycznej zabudowy Bohemy – Strefa Praga w jej centralnej części. To kontynuacja współpracy ponieważ od półtora roku trwają prace w części historycznej zlokalizowanej wokół komina oraz od strony ulicy Szwedzkiej.

Prace rewitalizacyjne obejmują Glicerynownię i Kotłownię a także przestrzeń przy kominie. Do IV kwartału 2021 odrestaurowanych zostanie ok. 3.500 m2 powierzchni usługowo-handlowo-biurowej oraz ok. 3.200 m2 zagospodarowania terenu wokół komina. Cała ta część przeznaczona będzie na usługi, handel, biura, aktywności społeczne i życie towarzyskie. Założeniem Okam jest aby przestrzeń wokół komina dostępna była nie tylko dla mieszkańców Bohemy ale również aby otwarta była dla wszystkich warszawiaków.

Historyczna część m.in. zakładów kosmetycznych Polleny przy ulicy Szwedzkiej zmienia swoje oblicze: z terenów poprzemysłowych przekształci się w tętniący życiem zespół usługowo-handlowo-biurowy z przestrzenią pod aktywności społeczno-kulturalne. Prace prowadzone są pod opieką Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Okam prowadząc renowację zabytkowych budynków zachowuje ich zewnętrzny, historyczny wygląd i charakter.

– Dbamy o wiele drobiazgów, bo to one tworzą klimat. Również we wnętrzu zachowujemy i odnawiamy „stare” elementy. Dotyczy to między innymi ceglanych stropów kolebkowych czy drewnianej konstrukcji więźby dachowej. Dodatkowym elementem budującym postindustrialny charakter Bohemy będą, do niedawna jeszcze pracujące na terenie kompleksu kotły, które są świadkami przeróżnych dziejów tego miejsca. Wykonane w 1935 r. w Stoczni Gdańskiej zostaną wpisane w Bohemę jako elementy architektury. U nas będą ozdobą ważnego miejsca, m.in. przestrzeni wokół komina, która dla mnie jest sercem Bohemy - mówi Arie Koren, CEO Okam.



Rewitalizacja to zawsze złożony proces. Celem inwestora jest przywrócenie zabytkowym i niestety w wielu miejscach zniszczonym budynkom ich dawnej świetności i przystosowanie

ich do współczesnych funkcji i standardów. A to miejsce w centrum Bohemy będzie placem spotkań, życia towarzyskiego z barami, restauracjami i usługami. Ok chce zrewitalizować całą tę przestrzeń zgodnie z klimatem i historią tego miejsca, a także zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W naszej codziennej pracy dbamy o to, aby kolejne pokolenia w dynamicznej rzeczywistości XXI wieku nie straciły poczucia swoich korzeni i wartości historycznej otaczających budynków. Dlatego Bohema – Strefa Praga znajduje szczególne miejsce wśród naszych realizacji. Kolejny etap inwestycji daje nam zatem możliwość przywrócenia lokalnej społeczności jej historycznej pamięci. Dzięki połączeniu wiedzy i pasji, ale również, doświadczeniu naszego profesjonalnego zespołu inżynierów wraz z OKAM tworzymy nie tylko nowe centrum warszawskiej Pragi, ale również oddajemy całej warszawskiej społeczności zamkniętą w Bohemie duszę starej Warszawy – mówi prezes FineTech Construction Włodzimierz Bogiel.