Historyczna zabudowa w Łodzi do przebudowy w ramach nowej inwestycji. To projekt Grupa 5 Architekci

Okam Capital otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego Strefa Progress. Inwestycja z 276 mieszkaniami, a także lokalami usługowymi będzie sąsiadowała z innym projektem firmy tj. Strefą Piotrkowska 217. Jej przyszli mieszkańcy będą zatem mogli korzystać z tego wyjątkowego kulturowo-rozrywkowego miejsca stworzonego w bezpośrednim sąsiedztwie przez Okam.

Mieszkania wraz z kilkoma lokalami użytkowymi mieścić się będą w czterech budynkach, zlokalizowanych przy al. Kościuszki 132. Inwestycja posiadać będzie także parking podziemny. Projekt, w ramach rewitalizacji, zakłada uwzględnienie przebudowy fragmentów historycznych budynków, które znajdują się na tym terenie. W przeszłości działała tu odlewnia żelaza Józefa Johna, który był prekursorem łódzkiego przemysłu metalowego.

Strefę Progress charakteryzować będzie wyjątkowe położenie w centrum stolicy województwa łódzkiego, w sąsiedztwie zagłębia restauracji, kawiarni i wydarzeń artystycznych lubianego przez mieszkańców miasta i przyjezdnych. Przestrzeń pomiędzy poszczególnymi budynkami kompleksu mieszkalnego ma ponadto stać się strefą relaksu z wewnętrznym ogrodem z małą architekturą.

Na terenie Strefy Progress do dyspozycji lokatorów mają znaleźć się m.in. wypożyczalnia rowerów, elektrycznych pojazdów i hulajnóg, siłownia/co-working, ładowarki do pojazdów elektrycznych czy gniazda do ładowania urządzeń mobilnych wmontowane w ławki na dziedzińcu.

Zakończenie projektu planowane jest na IV kwartał 2023 r.