Historyczne dworce odzyskują blask. Oto projekty z różnych miast Polski

Energooszczędne, pozbawione barier architektonicznych, wyposażone w nowe technologie – takie są dzisiejsze dworce kolejowe. Często nie są to jednak nowo wznoszone budynki, a historyczne, wiekowe obiekty liczące niekiedy nawet 180! Ich modernizacje przebiegają z poszanowaniem historii, a przyświeca im cel przywrócenia dworcom ich dawnego blasku.

Dworzec Rokiciny

Ma 177 lat, jest jednym z dworców dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i został wzniesiony w stylu klasycystycznym. Dworzec w Rokicinach, bo o nim mowa, już niedługo przejdzie kompleksową przebudowę. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy. Dworzec odzyska swoje historyczne piękno, a także stanie się obiektem funkcjonalnym i nowoczesnym.

Dworzec Rokiciny, fot. mat. PKP SA

Elewacja pochodzącego z 1846 roku dworca, jednego ze najstarszych w Polsce, odzyska swój historyczny wygląd i beżowy kolor. Odtworzeniu oraz konserwacji zostaną poddane detale architektoniczne, w tym secesyjne elementy mocowania lamp oraz repery. Ciekawostką będzie przywrócenie semaforowo mocowanych, stylizowanych na historyczne zegarów przed wejściem głównym do dworca od strony miejscowości oraz peronów. Dworzec zyska również nową iluminację nocną podświetlającą jego bryłę oraz napisy przestrzenne z nazwą dworca i napisem dworzec kolejowy.

We wnętrzach dworca zdecydowano się na zachowanie oryginalnych pieców kaflowych oraz zdobionych drzwiczek rewizyjnych. Zostaną one poddane konserwacji i renowacji.

Dokumentację projektową opracowała pracownia PAKA ARCHITEKCI ze Skierniewic. Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych po przebudowie to druga połowa 2024 roku.

Dworzec Łuków

Wiosną 2023 roku, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych modernizacji dworca w Łukowie. Dworzec po przebudowie nie będzie już tylko miejscem obsługi podróżnych, ale zyska nową, kulturalną funkcję. Nieco ponad 850 m kw. powierzchni dworca zajmie filia Łukowskiego Ośrodka Kultury z salą widowiskową na 300 osób wraz zapleczem technicznym. Będzie się ona mieścić na piętrze budynku, natomiast na parterze zlokalizowane będą foyer, kasa, szatnia, toalety oraz garderoby.

Dworzec Łuków, fot. PKP SA

Inwestycja będzie miała kompleksowy charakter. Obejmie ona pochodzący z 1866 roku, a następnie przebudowany po wojnie w latach 1919-21 budynek wraz z jego najbliższym otoczeniem. Renowację przejdzie elewacja dworca. Zostanie ona pomalowana na jasnoszary kolor, natomiast detale, m.in. kolumny jońskie, portyk wejściowy, maszkarony czy gzymsy, będą koloru czystej bieli. Jasna kolorystyka elewacji będzie doskonale współgrała z odtworzonymi na wzór historycznych drzwiami i oknami w kolorze ciemnobrązowym i z dachem pokrytym blachą miedzianą.

Renowację przejdą również schody przed wejściem głównym. Na fasadzie od strony peronów i miasta oraz na elewacjach bocznych zostaną umieszczone podświetlane napisy „Łuków” wykonane z liter przestrzennych. Na elewacji dworca, od strony peronów, zdecydowano się na odtworzenie historycznego zegara z dwoma tarczami. Bryłę budynku dworca podkreśli nowa iluminacja nocna.

Holowi dworca zostanie przywrócony reprezentacyjny charakter. Wnętrze będzie prezentowało się nowocześnie (nowe oprawy oświetleniowe, podświetlany sufit), aczkolwiek zdecydowano się na wprowadzenie elementów nawiązujących do historii obiektu, tj. odtworzenie na wzór historycznych okien i drzwi, boazerii i posadzki ze wzorem w szachownicę.

Dworzec Stalowa Wola Rozwadów

Latem bieżącego roku zaplanowano otwarcie po przebudowie dworca Stalowa Wola Rozwadów. Historia dworca sięga 1888 roku. Wtedy też, przy okazji budowy linii kolejowej pomiędzy Rozwadowem a Dębicą, wybudowano jego część północną wraz z łącznikiem, natomiast pod koniec XIX wieku powstała część południowa o bliźniaczym wyglądzie, wzniesiona przy okazji uruchomienia linii kolejowej pomiędzy Rozwadowem a Przeworskiem. Dziś stanowi on jeden budynek, które przejdzie kompleksową przebudowę z poszanowaniem dla jego historii.

Dworzec Stalowa Wola Rozwadów, fot. mat. PKP SA

Renowacji zostanie poddana m.in. elewacja wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi, tj. m.in. gzymsami czy opaskami dookoła okien i drzwi. Kolorem dominującym będzie beż. Detale zostaną utrzymane w odcieniu starej bieli, a odtworzona na wzór historycznej stolarka okienna i drzwiowa będzie ciemnobrązowa. Kolorystka elewacji będzie współgrała z nowym, wykonanym z dachówki karpiówki dachem o kolorze wypalanej gliny. Na elewacji pojawią się przestrzenne, podświetlane napisy „dworzec kolejowy” (od strony miasta) oraz Stalowa Wola Rozwadów z logotypem Polskich Kolei Państwowych S.A. (od strony peronów). Ciekawostką jest odtworzenie na elewacji południowo-wschodniej historycznego napisu „Rozwadów”.

Olbrzymią metamorfozę z poszanowaniem przejdzie przestrzeń obsługi podróżnych. Hol pełniący funkcję poczekalni będzie mieścił się na parterze północnej części budynku. W wystroju wnętrza postawiono na połączenie elementów historycznych z nowoczesnością. Zaplanowano rekonstrukcję historycznej posadzki złożonej z kwadratowych beżowych płytek, którą uzupełnią ornamentalne płytki w kolorze beżowym i czerwonym. Ma ona współgrać z nowoczesną szarością ścian oraz bielą stolarki okiennej i drzwiowej.

Dworzec Czechowice-Dziedzice

Wiosną 2024 roku po przebudowie ma zostać otwarty dla podróżnych dworzec w Czechowicach-Dziedzicach. Dworzec został wybudowany w latach 1853-1855, a następnie przebudowany na początku XX wieku.

Budynek przejdzie prawdziwą „rewolucję”, dzięki której przywrócony zostanie historyczny wygląd jego elewacji. Przejdzie ona kompleksową renowację zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. Odtworzone zostaną na niej historyczne detale architektoniczne. Wśród nich są boniowania w części parterowej dworca, a także secesyjny detal w wyższych partiach elewacji.

Dworzec Czechowice-Dziedzice, fot. mat. PKP SA

Planowana jest również rekonstrukcję attyk wieńczących szczyty skrzydeł wschodniego i zachodniego, a także historycznej wiaty peronowej. Renowację przejdzie też płaskorzeźba przedstawiająca „kolejową ośkę” (symbol kolei) nad wejściem głównym.

Nowym akcentami, aczkolwiek stylizowanymi na historyczne, będą lampy oraz zegary przy wejściu do holu. Na fasadach od strony miasta i peronów pojawią się podświetlane napisy z nazwą dworca i logotypy PKP S.A. Elewacja zostanie pomalowana na kolor piaskowy z detalami w odcieniach beży. Natomiast dach budynku będzie pokryty blachą tytanowo-cynkową.

We wnętrzach renowacji zostaną poddane także zabytkowa, terakotowa posadzka oraz strop kasetonowo-belkowy.

Dworzec Toruń Wschodni

W październiku ubiegłego roku ruszyła modernizacja zabytkowego dworca Toruń Wschodni, wybudowanego w 1908 roku.

Kompleks budynków Dworca Wschodniego oraz Administracji wzniesiony zostały w 1908 r. w stylu neogotyckim, z zachowaniem pierwotnej szaty architektonicznej do czasów współczesnych. Oprócz swojej podstawowej funkcji obsługi podróżnych budynki przeznaczone zostały w części na cele komercyjne oraz cele zakwaterowania turystycznego.

Dworzec Toruń Wschodni, fot. mat. PKP SA

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynków Dworca Wschodniego i Administracji, rozbiórce obiektu bunkra, zmianie sposobu zagospodarowania terenu oraz budowie Dworca Tymczasowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Renowacji poddana zostanie elewacja dworca Toruń Wschodni wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Zachowa ona swój charakter i zostanie oczyszczona. Przewiduje się również uzupełnienie ubytków w cegle oraz schodach od frontu budynku, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na odtworzoną na wzór historycznej. W zależności od przeprowadzonych podczas inwestycji oględzin odrestaurowane zostaną herby znajdujące się na elewacji, a także olbrzymie witrażowe okno nad wejściem głównym do budynku.

Całkowicie na nowo zaprojektowano aranżację wnętrz, w których połączono nowoczesną stylistykę z historycznymi detalami. Nowego wyrazu nabierze również hol dworca Toruń Wschodni, który po przebudowie będzie pełnił również funkcję poczekalni. W holu odtworzona zostanie drewniana okładzina ścian. Renowację przejdą witraże na obydwóch końcach hali dworcowej.

Budynki Dworca Wschodniego i Administracji objęte są ochroną konserwatorską.​

Dworzec Trawniki

W styczniu br. ruszyła przebudowa zabytkowego dworca w lubelskich Trawnikach. Projekt modernizacji powstał w pracowni Paka Architekci, a obiekt ma zostać oddany do użytku latem 2024 r.

Dworzec Trawniki, fot. mat. PKP SA

Dzięki inwestycji dworzec zostanie dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy zachowaniu jego walorów architektonicznych. Zgodnie z projektem przywrócony zostanie dawny, historyczny zarys elewacji z odtworzeniem gzymsów i elementów dekoracyjnych. Wymieniona zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Elewacja północna dworca zyska odwzorowane z historycznego wejście główne oraz dwa symetryczne wejścia: do zaplecza kas oraz do lokalu komercyjnego. Od strony południowej zostaną także przywrócone historyczne wyjścia na perony. Całość uzyskanego dzięki przebudowie efektu wizualnego podkreśli nowa iluminacja.

Dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dworzec Toruń Miasto

Odnowiony z poszanowaniem dla jego historii, z zieloną letnią poczekalnią – taki właśnie będzie po przebudowie dworzec Toruń Miasto. Budynek dworca Toruń Miasto został wzniesiony w 1889 roku w stylu neogotyckim, a następnie – w związku z wizytą marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w 1938 r. – przebudowany w stylu wczesno modernistycznym.

Dworzec Toruń Miasto, fot. mat. PKP SA

Elewacja dworca Toruń Miasto odzyska swój historyczny biały kolor, a nad wejście główne, od strony miasta, powróci wielkoformatowy zegar. Renowacja czeka także budynki położone w sąsiedztwie dworca, czyli tzw. starą aptekę i stare szalety. Częściowo rozebrany zostanie natomiast budynek zlokalizowany pomiędzy dworcem a tzw. starą apteką, w którym planuje się zaaranżować poczekalnię letnią.

Centrum obsługi pasażerów pozostanie hol dworca, który jednocześnie będzie pełnił rolę poczekalni. Na nowo zaprojektowano jego wnętrze, w którym architekci zaplanowali połączenie historycznego wystroju z nowoczesnością. Na posadzce planuje się odtworzenie historycznej mozaiki, natomiast ściany do wysokości 2,5 metra zostaną obłożone płytkami klinkierowymi

Dokumentację projektową opracowała pracownia architektoniczna Transprojekt Gdański sp. z o. o. Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych po przebudowie to jesień 2024 roku.

Dworzec Sochaczew

Już wiosną 2023 mają zakończyć się prace budowlane przy przebudowie historycznego dworca w Sochaczewie. Ponad stuletni budynek wzniesiony w latach 1901-1903 przechodzi metamorfozę na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez firmę Demiurg.

Dworzec Sochaczew, fot. mat. PKP SA

Zgodnie z projektem przebudowy renowację przejdzie ceglana elewacja zabytku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Planowane jest jej wyczyszczenie oraz naprawa powstałych ubytków, a także odtworzenie na wzór historycznej lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana poszycia dachowego na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej na rąbek stojący.

Ciekawostką na fasadzie budynku będzie umieszczenie w górnym naświetlu wejścia głównego stylizowanego zegara. Całość uzyskanego dzięki przebudowie efektu wizualnego podkreśli nowa iluminacja.

Modernizacja dworca oznacza również zmiany wewnątrz budynku. Na jego parterze zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni.

Dworzec Kolei Wilanowskiej w Warszawie

Budynek dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 w Warszawie to pamiątka po nieistniejącej już linii Kolei Wilanowskiej. Budynek powstał w latach 20. XX wieku według projektu Konstantego Jakimowicza. Kolej Wilanowska straciła na znaczeniu w 1937 roku, po uruchomieniu do Wilanowa miejskiego tramwaju elektrycznego. W 1971 roku linię na odcinku warszawskim całkowicie zlikwidowano. Pod koniec lat 70. XX wieku w budynku otwarto urząd pocztowy. Od 2021 r. budynek dworca wpisano do rejestru zabytków.

Dworzec Kolei Wilanowskiej w Warszawie, fot. facebook Tomasz Kuszłejko, Radny Dzielnicy Wilanów

Od lat budynek czeka na nowe życie. W końcu projekt przebudowy i adaptacji dworca ma szansę na realizację. Jak poinformował 9 marca za pośrednictwem swojego profilu w serwisie społecznościowym Radny Dzielnicy Wilanów, Tomasz Kuszłejko, rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku dawnego dworca.

Projekt ma szansę na realizację w 2024 r.