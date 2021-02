Historyczne piękno z nowoczesnym sznytem. Imperial Zakopane pięciogwiazdkowym hotelem

142-pokojowy Mövenpick Zakopane Imperial Hotel powstanie w ramach rozbudowy historycznego obiektu Imperial Zakopane, położonego przy ul. Balzera 1. To miejsce pełne historycznego piękna, znane każdemu miłośnikowi górskiej stolicy Polski.

Obiekt jest zlokalizowany nieopodal szlaku do Morskiego Oka, drogi do Kuźnic oraz trasy prowadzącej w stronę Krupówek i centrum Zakopanego. Jest to bardzo dogodna lokalizacja zapewniająca jednocześnie bezpośredni widok na Tatry i Giewont.

Hotel zaoferuje 142 przestronne, luksusowe pokoje, restaurację, bar i sale konferencyjne. Obiekt będzie również wyposażony w centrum fitness z basenem wewnętrznym, centrum SPA z gabinetami kosmetycznymi, a także podziemny parking.

To drugi, po projekcie franczyzowym Mövenpick Kołobrzeg, obiekt szwajcarskiej, pięciogwiazdkowej marki z portfolio Accor, zaplanowany w Polsce. Będzie to również drugi hotel Accor w Zakopanem, obok Mercure Kasprowy.

- Marka Mövenpick jest synonim udanego wypoczynku, stąd druga już lokalizacja w kluczowych miejscowościach na wakacyjnej mapie Polski. Hotel Imperial, ze swoją piękną tradycją i wyjątkową atmosferą oraz przepięknym położeniem, jako Mövenpick zaoferuje Gościom zupełnie nową jakość w segmencie premium. Warto pamiętać, że marka świetnie sprawdza się również w typowo miejskich destynacjach, dlatego szukamy tego typu inwestycji i wkrótce z pewnością poinformujemy o kolejnych podpisanych umowach – podkreśla Jacek Stasikowski, Dyrektor ds. rozwoju sieci Accor.

Inwestorem jest Artur Kozieja, doświadczony ekspert na rynku hotelowym w Polsce.

- Zakopiański Imperial, to obiekt ważny dla regionu, dlatego zależało nam na współpracy z marką, która z jednej strony podkreśli potencjał historycznego piękna, a z drugiej – wprowadzi nowoczesne podejście do luksusowego doświadczenia z pobytu w hotelu. Taki właśnie jest Mövenpick, dlatego zdecydowaliśmy się na tę właśnie markę - podkreśla Artur Kozieja.

Historia powstałej w Szwajcarii marki Mövenpick sięga lat 40. Zlokalizowane w centrach miast i topowych kurortach na całym świecie pięciogwiazdkowe hotele wyróżniają się unikalnymi doświadczeniami, które dostarczają gościom niezapomnianych momentów w trakcie pobytu. Wśród nich znajdują się m.in. popołudniowa godzina czekolady, zdrowe smoothie dla każdego, specjalnie przygotowane menu dla dzieci czy zaawansowana technologia dla lepszego snu, umożliwiająca wypoczynek dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Otwarcie planowane jest na pierwszą połowę 2023 roku