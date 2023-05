Historyczny dworzec w Sochaczewie przechodzi przebudowę. Sprawdzamy postępy!

Przebudowa historycznego, wzniesionego w latach 1901-1903 dworca w Sochaczewie jest już na wykończeniu. Podróżni będą mogli z niego skorzystać już latem.

Zaawansowane prac budowlanych przy inwestycji, która rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku, wynosi 85 proc.

Historyczny, wzniesiony w latach 1901-1903 dworzec jest dostosowywany do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy zachowaniu jego walorów architektonicznych.

Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych to lato bieżącego roku.

Koszt przebudowy dworca w Sochaczewie to prawie 9,5 mln złotych brutto.

Poddana renowacji elewacja, ostatnie prace wykończeniowe wewnątrz oraz finalizacja robót w otoczeniu budynku – to tylko niektóre oznaki, które wskazują na to, że przebudowa dworca w Sochaczewie dobiega końca.

Zaawansowane prac budowlanych przy inwestycji, która rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku, wynosi 85 proc. Obecnie wnętrza dworca są już praktycznie gotowe, trwają ostatnie roboty wykończeniowe wewnątrz. Prowadzone są one również w otoczeniu budynku, gdzie konieczne jest jeszcze dokończenie układania fragmentu nawierzchni, zagospodarowania terenów zielonych oraz montażu elementów małej architektury. Równolegle trwają przygotowania do przeprowadzenia odbiorów inwestycji. Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych to lato bieżącego roku.

W ciągu ostatniego roku dworzec w moim rodzinnym mieście przeszedł prawdziwą metamorfozę, o czym niebawem, będą mogli się przekonać wszyscy mieszkańcy Sochaczewa i turyści licznie odwiedzający Żelazową Wolę i inne atrakcje pięknej, gościnnej ziemi sochaczewskiej. Z niecierpliwością czekam na zakończenie prac i przeprowadzenie odbiorów inwestycji. Jestem przekonany, że budynek w nowej odsłonie będzie dobrze służył podróżnym i stanie się kolejną piękną wizytówką Sochaczewa – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Prace budowlane w Sochaczewie są już bardzo zaawansowane. Jesteśmy na ostatniej prostej. Wkrótce z dworca znów skorzystają podróżni. Jeszcze w tym roku w ramach Programu Inwestycji Dworcowych planujemy w województwie mazowieckim otwarcie po przebudowie m.in. dworców w Milanówku czy Siedlcach – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Inwestycja w Sochaczewie jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej historyczny, bo wzniesiony w latach 1901-1903 dworzec jest dostosowywany do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy zachowaniu jego walorów architektonicznych.

Renowacja dworca: co już zrobiono?

Renowację przeszła już ceglana elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Odtworzono na wzór historycznej oraz poddano renowacji stolarkę okienną i drzwiową. Budynek zyskał nowe poszycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej na rąbek stojący. Ciekawostką jest umieszczenie na fasadzie budynku w górnym naświetlu wejścia głównego stylizowanego zegara. Całość uzyskanego dzięki przebudowie efektu wizualnego podkreśli nowa iluminacja.

Modernizacja dworca to również zmiany wewnątrz budynku. Na jego parterze zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni. Dzięki inwestycji zyskuje on całkowicie nowe wyposażenie, czyli ławki, gabloty z rozkładami jazdy pociągów, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. W sąsiedztwie holu, oprócz pomieszczenia kas biletowych i toalet, zaplanowano przestrzeń pod przyszłe lokale: gastronomiczny oraz usługowy.

Dostępność architektoniczna i ekologia

Dzięki prowadzonej przebudowie dworzec staje się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zlikwidowano już bariery architektoniczne oraz wprowadzanych jest szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja obiektu stawia również na ekologię i poprawę bezpieczeństwa na dworcu oraz w jego najbliższym otoczeniu. Budynek będzie mniej energochłonny dzięki ociepleniu dachu oraz zastosowaniu stolarki o lepszych parametrach technicznych. Zastosowano w nim i jego otoczeniu energooszczędne oświetlenie. W celu optymalizacji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej zamontowano system BMS (Building Management System) zarządzający wszystkimi instalacjami i urządzeniami na dworcu. Dzięki nowoczesnym systemom: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowym poprawi się bezpieczeństwo podróżnych i samego dworca i jego bezpośredniego otoczenia.

Metamorfoza placu przed dworcem

Olbrzymią metamorfozę przechodzi plac przed dworcem. Przebudowano układ komunikacyjny. Wzdłuż frontowej fasady budynku mieszczą się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz typu kiss&ride. Natomiast nieco bliżej ulicy Henryka Sienkiewicza zlokalizowano dwa wyspowe perony dla autobusów, postój taksówek oraz 9 miejsc parkingowych, w tym dwa przeznaczone dla samochodów elektrycznych.

W sąsiedztwie budynku pojawiła się również wiata rowerowa. Zabytkowa lokomotywa pozostanie na swoim dotychczasowym miejscu. Uporządkowana zostanie również zieleń, a na placu przed dworcem pojawią się elementy małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie).

Koszt przebudowy dworca w Sochaczewie to prawie 9,5 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., dokumentację projektową opracowała pracownia Demiurg z Poznania, natomiast wykonawcą prac budowlanych jest P.P.H.U. SOCHBUD S.C. z Sochaczewa.