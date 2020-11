Historyczny plac miejski przemienili w nowoczesną przestrzeń z bonusem dla skateboardzistów

Historyczną przestrzeń w sercu Kowna niemieccy architekci z pracowni 3deluxe przemienili w tętniący życiem nowoczesny plac, zainspirowany architekturą lat 60. i wizją tego, jak wyglądać będą miasta przyszłości.

Miasta przyszłości to miasta bez ulic i tradycyjnych chodników, gdzie faworyzowana jest mikromobilność i interakcje międzyludzkie? Pisaliśmy już na naszych łamach o wizji niemieckiej pracowni 3deluxe. Tym razem prezentujemy projekt, który odzwierciedla takie podejście do projektowania przestrzeni miejskich. Zrealizowany w maju tego roku, nie tak daleko od polskiej granicy, bo na Litwie, w Kownie.

Architekci z pracowni 3deluxe jeszcze w 2015 roku podjęli się zaprojektowania kompletnej transformacji placu Unity Square wraz z metamorfozą budynków, które zamykały jego przestrzeń od wschodu. Przestrzeń, która wcześniej pozostawała w dużej części niewykorzystanym placem otoczonym budynkami z różnych okresów historycznych, została przeprojektowana tak, aby odzwierciedlać innowacyjny charakter kraju, który uważany jest za pioniera cyfryzacji. Prace na budowie nowego V-Plaza trwały trzy lata.

Jak przyznają architekci z pracowni 3deluxe, prawdziwym wyzwaniem było zachowanie kulturowego dziedzictwa miejsca przy jednoczesnym stworzeniu przestrzeni dla przemian społecznych. Wybór padł na architekturę, która zaspakaja potrzeby współczesnego społeczeństwa, jest jasna, przyjazna, otwarta i łącząca.

Projektując bryły budynków i ich fasady architekci sięgnęli po wzorce stylistyczne z wczesnych lat 60. XX wieku, starając się stworzyć połączenie różnych architektonicznych inspiracji epok definiujących architekturę miasta. I tak, na przykład, nowy budynek zlokalizowany na rogu placu to ukłon w stronę litewskiego dziedzictwa Art Deco. Z kolei nowo wybudowany centralny gmach jest odzwierciedleniem tradycji Bauhausu, z naciskiem na estetyczną prostotę. Stylistycznym połączeniem wszystkich pięciu – nowych i odnowionych – budynków jest ich jednolita biała elewacja, która scala je wszystkie w jedną całość. Podobnie jasną kolorystykę architekci kontynuowali również w aranżacji samego placu, gdzie zastosowano granit, drewno i misternie modelowane elementy z białego betonu.

Historyczny plac o powierzchni 22 mkw. został przekształcony w przestrzeń tętniącą życiem, której koncepcja architektoniczna skupia się na przyszłości i potrzebach komunikacyjnych młodego, dynamicznego pokolenia, oferując miejsce do wypoczynku i rekreacji w samym środku miasta. Można tutaj swobodnie wypić kawę w przerwie na lunch czy popracować na świeżym powietrzu, a także pojeździć na deskorolce czy pobawić w wodzie.

V-Plaza to przestrzeń pomiędzy nowoczesnymi biurowcami o jasnych, futurystycznych fasadach, nawiązująca do nich formą, będąca jednocześnie celebracją współczesnej mobilności w miastach. Jak określają go sami architekci, jest hybrydą skateparku i placu zabaw, gdzie rowerzyści i piesi przemieszczają się po organicznie zakrzywionych poziomach, zlokalizowanych pomiędzy oazami spokoju – wyspami z trawnikami, fontannami, kawiarenkami i restauracjami.

Całość tworzy wrażenie niemal naturalnie ukształtowanego krajobrazu, na który składają się arterie komunikacyjne, miejsca siedzące i schody, a także łagodnie opadające tereny zielone czy sztuczny strumień, który wije się wśród betonowego krajobrazu. Architekci wpletli tutaj również zieleń, sięgając po występujące lokalnie gatunki roślin.

Duże połacie placu zostały zaprojektowane tak, aby oferować atrakcyjne miejsce rekreacji dla osób jeżdżących na rolkach i deskach. Jest to zbieżne z wizją miast przyszłości architektów z pracowni 3deluxe, ale także rezultatem życzenia samego inwestora, który jest zapalonym skateboardzistą. Dlatego też do współpracy zaangażowani zostali również specjaliści od budowy skateparków.