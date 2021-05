Hotel Brant Warszawa Wiązowna otworzył drzwi dla gości

Podwarszawski hotel rodziny obiektów Mercure, którego współwłaścicielem jest znany aktor Kuba Wesołowski, otworzył drzwi dla gości. Obiekt powstał tuż obok Mazowieckiego Parku Krajobrazowego - w otoczeniu przepięknej przyrody.

Oferujący 60 przestronnych, komfortowych i luksusowych pokoi Mercure Wiązowna Brant otworzył drzwi dla pierwszych gości. Zlokalizowany w malowniczej i urokliwej otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego to dobre miejsce dla wszystkich szukających chwili wytchnienia od miejskiego zgiełku. Otoczenie przyrody, cisza i spokój zapewni wszystkim wypoczynek w spokojnej atmosferze, przypominającej domowe zacisze. Dodatkowo dzięki bliskości zieleni, hotel jest idealną przystanią dla miłośników relaksu na łonie natury.



- Cieszymy się, że wraz z sezonem wiosennym w pełni możemy otworzyć drzwi naszego hotelu dla gości. Hotel Mercure Wiązowna Brant doskonale wpisuje się w charakter marki, pozwalając gościom w pełni odkryć charakter miejsca, w jakim się znajduje. Malownicze otoczenie pełnego zieleni parku krajobrazowego pozwala wypocząć z daleka od ruchliwego miasta. Obecność przyrody pomaga każdemu z dystansem spojrzeć na codzienne sprawy, a park stwarza nieograniczone możliwości spełnienia wolnego czasu. Co więcej, zielona okolica hotelu to nie tylko aktywny wypoczynek, ale także zachęta do zorganizowania pikniku rodzinnego czy wypadu ze znajomymi lub najbliższymi. Wierzymy, że nasz hotel zapewni wszystkim taką formę relaksu, jakiej dokładnie potrzebują - mówi Lidia Zosowska, dyrektor hotelu Mercure Wiązowna Brant

Poza przestronnymi i klimatyzowanymi pokojami, liczącymi w sumie 150 miejsc noclegowych, hotel oferuje gościom klimatyczny bar i restaurację pełną smaku. Dbałość o detale, profesjonalna obsługa i wyjątkowe menu udowadnia, że istotą współczesnej gastronomii jest destynacja, a nie lokalizacja. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji Strefę Activ, na którą składa się hektar zielonej polany oraz 3ha lasu. W obrębie tej przestrzeni znalazły się: boisko do siatkówki plażowej, ścieżki biegowe oraz rustykalna altana z miejscem na ognisko. Z kolei goście poszukujący pełnego relaksu mogą skorzystać z bogatej strefy saun. W hotelu nie zabrakło także przestrzeni konferencyjnej, liczącej w sumie 8 osobnych sal.