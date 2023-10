Hotel Mercure Warszawa Grand ma już 50 lat. Gościli tu m.in. Robert Kennedy i Julio Cortazar

W ramach 50. urodzin marki, hotel Mercure Warszawa Grand przygotował dla gości wyjątkową wystawę historycznych fotografii celebrujących historię jednego z kultowych obiektów stolicy.

Hotel Mercure Warszawa Grand skończył 50 lat.

Z tej okazji przygotowano specjalne wydarzenie.

Z okazji jubileuszu hotel Mercure Warszawa Grand przygotował dla swoich gości niesamowitą wystawę kilkudziesięciu zdjęć zrobionych przez fotografa Alfreda Funkiewicza, a uzyskanych z Muzeum Warszawy. Prezentują one obiekt i jego wnętrza z okresu 1958-1959, tj. zanim należący do sieci Orbis hotel zaczął funkcjonować pod szyldem Mercure. Podczas wydarzenia nie zabrakło także muzyki na żywo. Dla gości zagrał zespół Singin' birds & Shim Sham. Dodatkowo wieczór wzbogacił występ grupy tanecznej - styl Lindy Hop oraz Rock n’roll.

Obiekt Orbis Grand Hotel, to jedna z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych ikon Warszawy, którego historia sięga lat 50., a dokładnie lipca 1958 roku, kiedy hotel przyjął pierwszych gości. Od tamtej pory przez jego progi przewinęło się wielu wybitnych osobistości z całego świata, włączając w to takie postacie jak Robert Kennedy, Julio Cortazar czy Bułat Okudżawa. Budynek hotelu wpisuje się w ducha epoki socrealizmu poprzez architekturę i monumentalizm. Dzięki wyjątkowemu standardowi, w początkowo funkcjonujących 416 pokojach hotel stał się „biblią hotelarską, wyznaczając normy polskiego hotelarstwa. Dzisiaj hotel oferuje gościom 299 przestronnych i nowoczesnych pokoi.

- Mercure Warszawa Grand na trwałe wpisał się w historię krajowego hotelarstwa, wyznaczając wiele kamieni milowych dla rozwoju branży. Dla przykładu był miejscem zebrania Zrzeszenia Polskich Hoteli Turystycznych. Dzięki swojej ofercie i standardzie oferował zupełnie nową jakość dla gości, stanowiąc przełom w udogodnieniach oferowanych w hotelach - mówi Daiva Maciule, Mercure Warszawa Grand General Manager.

W 2007 roku Mercure Warszawa Grand przeszedł dogłębny remont. Odnowione wnętrza hotelu nawiązują do historii Warszawy i kultowego samochodu "Syrenka 100", którego produkcja rozpoczęła się w 1957 roku, dokładnie w czasie, gdy obiekt zainaugurował swoją działalność. W nowym wystroju można zobaczyć ciekawe akcenty i wyeksponowane w pokojach zdjęcia Warszawy. Projekt wnętrza został przygotowany przez łódzką pracownię EC-5. Goście mają okazję delektować się lokalnymi inspiracjami, w tym lokalnymi daniami i szerokim wyborem lokalnych i międzynarodowych win dostępnych w hotelowej restauracji Winestone.

Osoby podróżujące w celach biznesowych mają do dyspozycji przestrzeń konferencyjną, zorganizowaną w kilka sal mieszczących od 12 do 150 osób. Wśród nich znalazła się Sala Olimp, jedna z najbardziej znanych i prestiżowych sal konferencyjnych w stolicy, która kiedyś była siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego i gospodarzem wielu ekskluzywnych wydarzeń i spotkań. To właśnie w Orbis Grand Hotelu odbył się w 1969 roku casting do filmu "Śmierć w Wenecji" w obecności samego Luchino Viscontiego. Odnowiona przestrzeń Sali gwarantuje niezapomniany widok na panoramę miasta i dostęp do naturalnego oświetlenia.