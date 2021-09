Hotel premium w górskiej scenerii. Kolejny obiekt w koszyku Accor

Grupa Accor podpisała umowę na nowy hotel w Czarnogórze. Czterogwiazdkowy Swissôtel Kolašin położony w malowniczych górach Bjelasica będzie idealnym miejscem dla miłośników zimowych sportów. Hotel przywita pierwszych gości pod koniec 2022 roku.

Nowo wybudowany obiekt zaoferuje 116 nowoczesnych, wyjątkowych i komfortowych pokoi zapewniających iście niesamowite wrażenia. Goście będą mogli skorzystać z wytwornej restauracji, baru aperitif, strefy spa, przestrzeni biznesowej oraz przechowalni nart. Położony na wysokości 1600 m n.p.m., tuż przy stoku narciarskim, Swissôtel Resort Kolašin doskonale wkomponuje się w spektakularny krajobraz. Wystrój hotelu całkowicie integruje się z naturalną atmosferą, zapewniając luksusową atmosferę kurortu i esencję charakteru marki Swissôtel. Inwestorem i właścicielem hotelu jest firma Ski Resort Kolasin 1600 ltd.

- Swissôtel Resort Kolašin będzie częścią popularnego w Czarnogórze ośrodka narciarskiego K16 Resort. W jego ramach powstaje także ośrodek zimowy, który z dodatkowymi stokami narciarskimi i kolejkami linowymi umocni Kolašin na europejskiej mapie sportów zimowych. Docelowo w resorcie znajdzie się 10 obiektów i 28 domków typu chalet. Otwarcie nastąpi w listopadzie 2022 roku.

Południowo-wschodnia Europa kryje w sobie wiele perełek turystycznych i skarbów przyrody, które z dumą możemy odkrywać przed turystami z całego świata. Jesteśmy zachwyceni, że możemy wprowadzić markę premium Swissôtel do bajkowej Czarnogóry. Swissôtel Resort Kolašin zapewni gościom doskonałe, wysokiej jakości wrażenia z pobytu dzięki lokalizacji, luksusowemu wzornictwu i wpasowaniu w spektakularne naturalne otoczenie. Pasmo gór stanowi idealne uzupełnienie wystroju i guest experience, jakie chcemy zapewnić gościom, zachęcając ich do korzystania w pełni z tej malowniczej lokalizacji – mówi Dilek Sezer, Development Director, South Eastern Europe Accor.

Kolašin jest miastem na północy Czarnogóry otoczonym górami, które leży na wysokości 954 m n.p.m., dzięki czemu zachwyca swym urokiem zarówno zimą, jak i latem. Ze względu na wysokość i sprzyjający klimat, Kolašin jest uważany za naturalne uzdrowisko. Szczególną atrakcją dla turystów jest jezioro Biograd, leżące na wysokości 1 094 m n.p.m. w Parku Narodowym Biogradska Gora, jednym z najlepiej zachowanych dziewiczych lasów Europy.

- Współpraca z Accor, globalnym liderem branży hotelarskiej, doskonale wpisuje się w strategię naszej firmy. Dzięki temu z dumą możemy zaprosić turystów z całego świata do odkrycia Czarnogóry w pełnej okazałości. Naszym celem jest stworzenie luksusowego hotelu ze szczególną dbałością o lokalną architekturę i atmosferę. Wszystko po to, by nasi goście czuli się komfortowo i w pełni zrelaksowani – dodaje Sonja Becanovic, PR Manager Company Ski Resort Kolasin 1600 ltd.

Swissôtel Hotels & Resorts oferuje gościom nowoczesne hotele przepełnione świeżością i witalnością alpejskiej energii, wywodzącej się ze szwajcarskiej tradycji. Zachwycający inteligentnym projektem, jakością wykonania i uważnym podejściem do zrównoważonego rozwoju, Swissôtel zapewnia podróżnikom głęboki spokój ducha. Wraz z nim odkrywanie świata i prawdziwych barw życia zyskuje dodatkowy wymiar. Swissôtel zaprasza wszystkich do ponad 4500 hoteli, kurortów i rezydencji, a także do około 10 000 najlepszych prywatnych domów na świecie.