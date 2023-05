Hotel Saski Kraków wyróżniony jako idealny na eventy. Kusi takimi przestrzeniami

Nawiązujące do historii i tradycji wnętrza Hotelu Saski Kraków, Curio Collection by Hilton świetnie nadają się do organizacji eventów. Teraz obiekt ma na to "papiery".

Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton zwyciężył w prestiżowym konkursie MP Power Awards 2022 w kategorii miejsca z największym potencjałem do organizacji eventów.

To kolejne wyróżnienie dla tego pięciogwiazdkowego obiektu położonego w centrum życia i wydarzeń krakowskiego Rynku Głównego.

Wcześniej hotel został nagrodzony m.in. nagrodą Property Design Awards 2023.

Hotel otwarto w lipcu ubiegłego roku po trwającej ponad trzy lata renowacji, która wyeksponowała trzy wieki historii tego miejsca.

Otwarty w ubiegłym roku Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton zebrał już laury za architekturę i wystrój wnętrz. Zwyciężył w ogólnopolskim plebiscycie Property Design Awards 2023 w kategorii wnętrz hotelowych. Otrzymał też nagrodę Profit Hotel Awards 2022 w kategorii „Nowy hotel” w konkursie organizowanym przez redakcję Świat Hoteli i portal Horecanet.pl, a także zdobył tytuł „Debiut roku 2022” w rankingu pisma „Hotelarz”.

Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton, fot. mat. prasowe

Teraz doceniony został przez jury konkursu branży eventowej Meeting Planner Power Awards. W kategorii „MP Power Venue” Saski wyróżniono za „miejsce z największym potencjałem do organizacji eventów”. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się w ostatni weekend kwietnia w Chaton Warsaw.

117-pokojowy Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton otwarto w lipcu ubiegłego roku. Trwająca ponad trzy lata renowacja przywróciła budynek do najlepszych lat świetności, eksponując trzy wieki historii tego wyjątkowego miejsca. Jest pierwszym w Polsce obiektem wchodzącym w skład marki Curio Collection by Hilton i pierwszym pięciogwiazdkowym hotelem sieci Hilton w Krakowie.

Cieszymy się, że hotel doceniony został także jako ważne miejsce spotkań biznesowych. Nagroda jest rekomendacją jakości naszego obiektu. Jego renowacja prowadzona była z wyjątkową dbałością o każdy detal architektury i wystroju wnętrz. Zależało nam bowiem na zachowaniu autentyczności i wyjątkowej tradycji tego miejsca. To właśnie z myślą o uczestnikach konferencji i wydarzeń kulturalnych przywróciliśmy m.in. dawny blask słynnej Sali Saskiej - mówi Christian Schwenke, dyrektor generalny Hotel Saski Kraków.

- Doskonałe uzupełnienie oferty eventowej stanowi powstała pod międzynarodowym brandem przyhotelowa restauracja Regale Bar & Restaurant czy Saski SPA. Nie bez znaczenia dla organizatorów wydarzeń jest też wyjątkowa lokalizacja w centrum życia i wydarzeń krakowskiego Rynku Głównego. Hotel położony jest w sąsiedztwie Rynku Głównego z Sukiennicami i w odległości zaledwie krótkiego spaceru od Zamku Królewskiego na Wawelu - dodaje.

Klimatyczna przestrzeń eventowa

Hotel oferuje łącznie 325 m kw. przestrzeni eventowej, którą tworzą cztery sale konferencyjne, w tym największa, zabytkowa Sala Saska o powierzchni niemal 200 m kw. Ta słynna w XIX w. sala balowa zachwyca ręcznie odrestaurowanymi freskami. Dech w piersiach zapierają ogromne, mosiężne żyrandole, zdobione uznanymi na całym świecie kryształami Swarovskiego, z których największy waży 350 kg. W tym miejscu odbywały się koncerty muzyczne i wielkie wydarzenia. To właśnie w Sali Saskiej występowali sławni kompozytorzy, jak Franciszek Liszt, Johannes Brahms czy Ignacy Paderewski.

Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton, fot. mat. prasowe

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych działało w niej kino studyjne, w którym odbywały się ważne dla miasta premiery. Odwiedzali je światowej sławy twórcy filmowi, m.in. Agnieszka Holland i Roman Polański. Przylegające obecnie do niej sale konferencyjne nazwano na cześć wybitnych osobistości, które tu przed laty koncertowały. Jest więc Sala Liszt (72 m kw.) oraz Brahms Boardroom (18 m kw.). Ofertę eventową uzupełnia w przestrzeni restauracyjnej sala Knotz Room, która jest doskonałym miejscem na kameralne spotkania biznesowe.

Wystrój nawiązujący do tradycji

Historia Hotelu Saskiego sięga 1809 roku. Do jego bogatych tradycji muzycznych i kulturalnych nawiązuje wystrój wnętrz. We współpracy ze światowej sławy krakowskim fotografem Ryszardem Horowitzem, hotelowe korytarze i pokoje ozdobiono portretami muzyków i kompozytorów takich jak Louis Armstrong, Aretha Franklin, Krzysztof Penderecki czy Jan Ptaszyn Wróblewski.

Po wejściu do lobby ma się wrażenie, że wciąż rozbrzmiewa w nim muzyka. Taki efekt udało się osiągnąć instalując w jego przestrzeni ogromnych rozmiarów fotokompozycję „Alegoria” Ryszarda Horowitza. Na ścianach apartamentów można podziwiać pieczołowicie odtworzone historyczne polichromie inspirowane grecką mitologią czy wyeksponowaną kamienną kolumnę z XVIII wieku, ważny element ozdobny mieszkania dawnej szlacheckiej rodziny. Również wewnętrzny dziedziniec hotelu odtworzony został w duchu architektury XIX-wiecznego krakowskiego podwórka.

Poszerzeniem oferty hotelowej jest działalność prestiżowej restauracji Regale Bar & Restaurant. Luksusowy ton pomieszczeniom nadaje paleta wyrazistych kolorów: zieleni, złota i różu. Królewskie barwy mają ważne znaczenie symboliczne. Odnoszą się do najlepszych tradycji zapoczątkowanych tu przed dwoma wiekami przez Macieja Knotza i jego oberżę „Pod Królem Węgierskim”. Do barwnej historii Knotza nawiązuje właśnie zaciszna sala restauracyjna, nazwana na jego cześć Knotz Room.

Nie ma dwóch takich samych apartamentów

Warto wspomnieć, że w hotelu nie ma dwóch takich samych apartamentów. Każdy z nich ma inny układ i własną historię. Do dyspozycji gości jest na przykład perła w koronie Hotelu Saskiego apartament Paderewski Suite, największy i najbardziej ekskluzywny pokój mający powierzchnię 100 m kw. Wśród wielu nowoczesnych udogodnień, jakie są do dyspozycji gości, jest basen ze sztucznym nurtem, wellnes&spa i centrum fitness.

Organizatorem MP Power Awards® jest MeetingPlanner.pl. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.