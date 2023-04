Hotel Stradom House w Krakowie na pięć gwiazdek. Wielkie otwarcie i design, który ma zachwycać

18 kwietnia br. nastąpiło otwarcie nowego pięciogwiazdkowego hotelu w Krakowie. 12 – 14 Stradom House łączy wyrafinowany design, wielowiekową historię i światowe trendy w postrzeganiu gościnności. Za realizację hotelu marki Autograph Collection należącej do Marriott International odpowiada Angel Poland Group.

18 kwietnia br. w Krakowie nastąpiło otwarcie ultraluksusowego hotelu 12-14 Stradom House Autograph Collection by Marriott.

Goście hotelu mają możliwość nie tylko korzystania z pięciogwiazdkowego hotelu, ale również swobodnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, restauracji, klubu czy centrum spa i przestrzeni eventowych.

Shachar Samuel z Angel Poland Group: "Stradom House zapewnia gościom nie tylko luksus, ale i swobodę, o którą trudno w innych miejscach".

Do współpracy przy Stradom House zaproszono studio architektoniczne DDJM i Ranni Ziss. Za wnętrza odpowiada ADC Atelier.

Hotel oferuje 125 luksusowych pokoi, których design odwołuje się do krakowskiego dziedzictwa i epoki modernizmu z początku XX wieku. Perłą obiektu jest Chapel Loft, prestiżowy apartament o powierzchni 155 m kw., z własną kuchnią, fortepianem, kolekcją winyli i zachwycającym widokiem na Stare Miasto.

W Stradom House na gości czekają dwie restauracje serwujące kuchnię śródziemnomorską oraz owoce morza – Gaia i John Dory, fot. mat. prasowe

O zaspokojenie najbardziej wyrafinowane gustów smakowych zadbają dwie restauracje serwujące kuchnię śródziemnomorską oraz owoce morza – Gaia i John Dory. Nie zapomniano również o miłośnikach klubowych wnętrz. Ci bowiem zakochają się w monumentalnych, pamiętających czasy baroku wnętrzach klubu Hedwig’s, którego sklepienie rozpościera się 9 metrów ponad posadzką w przestrzeni dawnej, zdesakralizowanej kaplicy.

Wnętrze klubu Hedwig’s w Stradom House, fot. mat. prasowe

Design, który ma zachwycić

Spektakularny, zabytkowy budynek, którego dzieje sięgają Średniowiecza, odkrywa przed gośćmi oraz mieszkańcami Krakowa unikalne przestrzenie. Miejsce zostało poddane starannej renowacji, wydobywając przepiękne, nadające mu niepowtarzalny charakter freski i liczne elementy historyczne.

Niepotwarzalny charakter fresek w Stradom House, fot. mat. prasowe

Stradom House został zaprojektowany przez światowej klasy architektów i artystów. Jego wnętrza urzekają olśniewającym designem i bezkompromisową dbałością o detale. Ściany pomieszczeń zdobi zachwycająca, oryginalna kolekcja polskiej sztuki współczesnej, w tym prace tak uznanych artystów, jak Wilhelm Sasnal, Honza Zamojski czy Tomasz Kowalski.

Zakończenie budowy i otwarcie hotelu 12-14 Stradom House to najwspanialszy sposób na uczczenie jubileuszu 20-leca Grupy Angel Poland, który obchodzimy w tym roku. Renowacja zabytkowego budynku jest ogromnym wyzwaniem. Dzięki inspiracji bogatym dziedzictwem kamienicy i otaczającej ją historii, udało nam się zachować niepowtarzalny i unikalny charakter tego miejsca. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że ciężka praca się opłaciła, bowiem Kraków zyskał nowe, niepowtarzalne miejsce, które z jednej strony wpisuje się w jego architekturę, z drugiej na nowo kształtuje jego wizerunek. Stradom House zapewnia swoim gościom nie tylko luksus, ale i swobodę, o którą trudno w innych miejscach – mówi Shachar Samuel, Co-owner Angel Poland Group.

Nowa definicja lifestyle’u Stradom House

Jeśli ktoś szuka wytchnienia, znajdzie je w sanktuarium odnowy biologicznej SÓL. Dwudziestometrowy basen wraz ze strefą saun, miejscem do krioterapii, przestrzenią do terapii dźwiękiem oraz pokojem do masażu pomogą rozgrzać zmysły i odprężyć ciało. Goście mogą skorzystać z gamy naturalnych kosmetyków oraz unikalnych rytuałów na twarz i ciało inspirowanych tradycjami związanymi z bogactwem regionu - solą. Cząstkę eterycznej atmosfery będzie można zabrać ze sobą za pomocą indywidualnie dobranego olejku z palety przygotowanej przez londyńską senselierkę Alexandrę Soveral. Nowa definicja lifestyle’u Stradom House to niepowtarzalne miejsce na mapie Krakowa, doskonałe do wymiany doświadczeń, emocji i myśli, dające gościom możliwość swobodnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, korzystania z pięciogwiazdkowego hotelu, restauracji, klubu czy centrum spa i przestrzeni eventowych.