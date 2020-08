Hotel w sercu pustyni. Tak się wypoczywa w ZEA

Bogactwo i przepych kontrastują z surowym pięknem czerwonych piasków pustyni, które można podziwiać m.in. z tarasu nowo powstałego hotelu Al Faya Lodge u podnóża góry Alvaah. Hotel, zaprojektowany przez biuro Anarchitect, łączy w sobie nowoczesność i tradycję; luksus i prostotę obcowania z przyrodą – jest jak całe Emiraty.

Architekt Jonathan Ashmore stanął przed trudnym zadaniem zaprojektowania hotelu, restauracji oraz SPA tak, by wykorzystać zastaną infrastrukturę (dwa budynki z lat 60., które mieściły klinikę oraz sklep spożywczy), bliskość jednego z najważniejszych zabytków kraju, tj. pierwszej pompy paliwowej, oraz uwzględnić lokalny klimat i tradycje budowlane. Istotne było także to, by hotel pozwalał gościom na wyciszenie, błogi relaks, odpoczynek od zgiełku wszechobecnych w Emiratach centrów handlowych i gwarnych ulic. Obiekt miał zatem wpisywać się w trend biophilic design, tworząc komfortową przestrzeń do tego, by móc podziwiać czerwone piaski gwieździstych wydm. Pustynia także może koić zmysły, odprężać, wyciszać… Pobyt w Al Faya Lodge wśród bezkresnych piasków w kolorze orchy to obietnica udanego weekendu, urlopu czy wakacji.

Tym, co czyniło ów projekt jeszcze trudniejszym, była lokalizacja hotelu w samym sercu pustyni. Bryła budynku oraz materiały użyte w projekcie musiały zatem uwzględniać lokalny klimat: bardzo wysokie temperatury w ciągu dnia, silne promieniowanie UV, burze piaskowe czy gwałtowne spadki temperatury w nocy. Dlatego Jonathan Ashmore postawił na stal Corten, aluminium, drewno oraz słynące ze swej wytrzymałości spieki kwarcowe włoskiej marki Laminam. Wszystkie utrzymane w ciepłej palecie barw: brązach, rozbielonej żółci, zgaszonej czerwieni, nawiązujące do złóż żelaza obecnych w emiracie Szardża.

Hotel składa się z 5 pokoi, recepcji, jadalni oraz tarasu na dachu. Projektant zadbał o to, by w każdym pokoju znajdował się przeszklony fragment dachu, tak by z sypialni móc podziwiać rozgwieżdżone pustynne niebo. Wnętrza nie emanują przepychem i bogactwem, ale ujmują bezpretensjonalną elegancją i prostotą.

Minimalistyczna zabudowa meblowa w ciemnym brązie, komfortowe łóżko, drewniana podłoga oraz starannie dobrane oświetlenie tworzą harmonijną całość. W pokoju znajdują się także miejsce do pracy oraz prywatna łazienka z dużą zabudowaną wanną, z której można podziwiać smagane przez wiatr pustynne wydmy oraz niewielka jadalnia. Ważnym elementem we wnętrzach pozostają okładziny pionowe wykonane ze spieków kwarcowych Laminam Ossido Bruno o nietuzinkowej barwie subtelnego brązu z metalicznym połyskiem. Wybór tego koloru z bogatej oferty włoskiej marki Laminam nie był przypadkowy – stanowi nawiązanie do rzemieślniczych tradycji związanych z obróbką żelaza. Nieoczywista faktura i barwa zachwycająco współgrają z naturalnym światłem wpadającym przez duże przeszklenia.

Ale warto także skorzystać z przestrzeni na zewnątrz. Projektant przygotował taras na dachu, SPA ze słoną wodą oraz dające przyjemne schronienie zaciemnione tarasy – wszystkie oferują niezapomniany odpoczynek. Architekt zadbał o to, by użyte na zewnątrz materiały chroniły gości przed upałem oraz intensywnym promieniowaniem słonecznym.