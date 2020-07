Hotele Tribe wkraczają do Europy. Jest polski akcent!

Już jesienią do Europy zawita Tribe, lifestylowa marka Accor, do tej pory dostępna jedynie w Australii. Pierwsze obiekty pojawią się m.in. w Paryżu, Amsterdamie i Warszawie, a w najbliższych latach dołączą do nich Londyn, Berlin czy Wiedeń. Co wyróżni wnętrza hotelu Tribe?

REKLAMA

W ramach wzmacniania lifestylowego portfolio Accor planuje otwarcie ponad 50 obiektów sygnowanych marką. Wśród pierwszych europejskich lokalizacji, gdzie pojawi się Tribe znalazła się Warszawa, Paryż i Amsterdam. W niedalekiej przyszłości dołączą do nich m.in. Berlin, Londyn czy Lizbona. W sumie, w ciągu najbliższych 5 lat, na portfolio marki TRIBE złoży się 150 obiektów na całym świecie, otwartych z myślą o nowej generacji podróżników poszukujących wysublimowanych przeżyć w zasięgu ręki.

- Accor jest globalnym liderem w segmencie hoteli lifestyle, dzięki portfolio 11 rewolucyjnych marek, do których zalicza się także TRIBE z planowanym otwarciem 50 obiektów na całym świecie. Marka rośnie w siłę i wraz z rozwojem kolejnych projektów grupy, kontynuuje międzynarodową ekspansję. Zgodnie ze strategią rozwoju Accor, TRIBE ustanowił nowe standardy w świecie lifestylowych marek hotelowych - mówi Gaurav Bhyshan, Chief Development Officer, Accor.

TRIBE to alternatywna marka lifestylowa, która całkowicie zmienia reguły i zasady gościnności, tak by spełniać potrzeby i oczekiwania współczesnych podróżników, z jednoczesnym zapewnieniem finezji, stylu i oryginalności. Stworzona z myślą o unikalnym miejskim klimacie, marka skupia się na wspólnych przestrzeniach i pokojach gościnnych, kreując wielofunkcyjne miejsca, które zachęcają do wzajemnych interakcji między gośćmi, a jednocześnie sprawiają, że każdy poczuje się jak w domu.

W tym roku do Europy dotrze pierwszy obiekt sygnowany marką TRIBE, który zostanie otwarty w Paryżu – TRIBE Paris Barignolles. Następne w kolejce są m.in. Amsterdam, Warszawa i Manchester. Pierwszy hotel TRIBE w Polsce z ofertą 116 pokoi, zlokalizowany w samym centrum Warszawy, przy ul. Brackiej, przywita gości w 2021 roku.

- Obserwowanie, jak marka rozwija się i zwiększa swoją sieć przynosi dużą satysfakcję. TRIBE to bez wątpienia silny lifestylowy brand z konkretnym charakterem, który zrywa z wizerunkiem tradycyjnych hoteli. Koncept TRIBE skupia się na miejskiej energii, oferując stylowe i przystępne przestrzenie. Już wchodząc do samego hotelu, czy korzystając z oferty pobytowej, czy odwiedzając restaurację, goście od razu wiedzą, że będą częścią autentycznego przeżycia, bez względu na lokalizację, w której się znajdują - mówi Antoine Dubois, Accor SVP Global Marketing Strategy.

Hotelowe przestrzenie są zaprojektowane tak, by były połączeniem miejsc tętniących życiem pomiędzy pracą a rozrywką. Od selekcji wielu gatunków muzyki, po szeroki wybór lokalnych odmian kawy – w TRIBE nic nie dzieje się przypadkiem. Szeroka oferta menu restauracyjnego zmienia się w ciągu dnia, aby zawsze zapewnić gościom świeże i autentyczne przeżycia kulinarne. Funkcjonująca za dnia kawiarnia, z jedzeniem na wynos oferuje proste, szybkie i domowe posiłki, a wieczorem zmienia się w cocktail bar.

Kreując hotelowe wnętrza, TRIBE współpracuje z różnorodnymi znanymi lokalnymi projektantami. Współczesny styl uzupełniają specjalnie zaprojektowane dzieła sztuki autorstwa wschodzących artystów i projektantów, które nie tylko zdobią ściany, ale stanowią także elementy wyposażenia hotelu, takie jak umeblowanie czy oświetlenie. Każdy z nich jest pieczołowicie wybrany z myślą o komforcie i stylu.

Podczas pobytu w hotelu, czy to poprzez aranżację przestrzeni czy dobór usług, marka kładzie szczególny nacisk na połączenie atmosfery życzliwości z atrakcyjną stylistyką i wygodą. To myślenie przekłada się zarówno na przestrzenie wspólne, jak i pokoje gościnne, gdzie dzięki wysokiej jakości łóżkom oraz zastosowaniu najnowszych technologii, na gości czeka niezwykła i przytulna przestrzeń.