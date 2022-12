Hotele w Warszawie: tutaj wypoczniesz na 5 gwiazdek

Verte Autograph Collection w Warszawie to najnowszy z pięciogwiazdkowych hoteli w stolicy. Oprócz pierwszego w Polsce obiektu spod szyldu Marriot Autograph Collection w mieście jest jeszcze 15 innych pięciogwiazdkowców oferujących luksusowy wypoczynek. Oto one.

Hotel Verte Autograph Collection

Wybudowane w XVIII w. obiekty, znane jako pałace Branickich i Szaniawskich, na przestrzeni lat zmieniały przeznaczenie. Po trwającej 8 lat rewitalizacji warszawskie pałace na nowo otworzyły drzwi w listopadzie. Mieszczący się w nich butikowy hotel Verte jest pierwszym w Polsce obiektem sygnowanym przez Marriott Autograph Collection.

Firma Budizol, będąca generalnym wykonawcą inwestycji, zrealizowała ją według projektu dr inż. arch. Marka Sietnickiego z SAS Studio. W wyniku modernizacji wnętrza pozbawiono surowego charakteru, nadając im przy tym niecodzienny sznyt. Projekt wnętrz autorstwa Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego łączy w sobie styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem.

Hotel Verte Autograph Collection, fot. mat. prasowe

Każdy z 94 pokoi hotelowych charakteryzuje odmienny wystrój wnętrza, jednak wszystkie łączy niecodzienny design, dobry smak i zastosowane w przestrzeniach najwyższej jakości materiały – naturalne drewno, chłodny kamień oraz tkaniny o grubym splocie. W hotelu mieści się niekonwencjonalna, 800 mkw. przestrzeń, dzięki połączeniu historycznego wnętrza z nowoczesnymi rozwiązaniami jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.

Nobu Hotel Warsaw

Otwarcie hotelu Nobu Hotel Warsaw było jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na polskim rynku hotelowym ostatnich lat. To pierwszy w Polsce hotel luksusowej marki Nobu zalożonej przez słynnego szefa kuchni Nobu Matsushimę, producenta filmowego Meira Tepera i aktora Roberta De Niro.

Nobu Hotel Warsaw. fot. Nate Cook

W hotelu jest 117 przestronnych, eleganckich pokoi, przestrzeń do organizacji eventów, klub fitness oraz – oczywiście – restauracja Nobu Restaurant & Cafe, w której można spróbować kultowych już dań serwowanych pod szyldem Nobu.

Wrażenie robi również architektura i design wnętrz. Klimat Nowego Jorku, którego zabranie do Polski pod postacią hotelu Nobu zapowiadał Robert De Niro, łączy się tutaj z lokalna historią. Nowo powstały obiekt jest de facto nowym skrzydłem warszawskiego hotelu Rialto. Całość składa się z dwóch części: utrzymanego w stylu art deco hotelu Rialto (koncepcja pracowni De Novo) oraz nowoczesnej, zaprojektowanej przez kalifornijską pracownię Studio PHC i utytułowaną polską pracownię, Medusa Group.

Sheraton Grand

Warszawski Sheraton obchodził niedawno okrągłą, 25 letnią rocznicę otwarcia. Bywali tu najwięksi, od króla Szwecji Karola XVI Gustawa, Dalajlamę po Morgana Freemana. Na przestrzeni lat hotel stał się obiektem kultowym i jedną z wizytówek luksusowej części Warszawy.

Sheraton Grand, fot. mat. prasowe

Sheraton, jaki znamy dziś to hotel zrewitalizowany na miarę swojego statusu na rynku hotelowym stolicy. Znaczna część obiektu została odświeżona w ramach kilkuetapowego projektu, w wyniku którego hotel otrzymał status Grand i nazwę Sheraton Grand Warsaw.

Rewitalizacja przeprowadzona została przez Grupę Reesco w latach 2018-2020. Projekt architektoniczny wnętrz przygotowany został przez brytyjskiego architekta Alexa Kravetza i jego zespół projektantów. W ramach prac wykonano gruntowną przebudowę lobby hotelu z restauracjami Cucina Mia i inAzia, a także piętra +1 z częściami wspólnymi oraz nowym bufetem i kuchnią (Mezzano).

Hotel Warszawa

Prudential to symbol odradzającej się niepodległej Polski, w trakcie drugiej wojny światowej czynny świadek walk o Warszawę. W 2019 roku, 85 lat od powstania, wrócił na należne mu w historii miejsce. Powstały w latach trzydziestych gmach robił wrażenie już na ówczesnych mieszkańcach stolicy. Był jednym z najnowocześniejszych budynków przedwojennej Warszawy. Aby dorównać legendzie tamtych czasów postanowiono podczas modernizacji zastosować szereg nowoczesnych rozwiązań budowlanych i architektonicznych.

Hotel Warszawa, fot. mat. prasowe

Odremontowany i odrestaurowany hotel należy do Grupy Likus Hotele i Restauracje. Właściciele z niezwykłą starannością zadbali o to, aby historia tego budynku towarzyszyła gościom niemal na każdym kroku. Uwagę zwracają zwłaszcza widoczne w niektórych pokojach betonowe stropy konstrukcyjne lub części oryginalnej elewacji.

Wnętrza są wykonane ze szlachetnych materiałów, w których dominuje kamień, stal, miedź i szkło. Łazienki zostały wykończone marmurem wysokiej jakości. Wspólnie z subtelnymi, drewnianymi wykończeniami tworzą poczucie niespotykanej elegancji i luksusu.

InterContinental Warszawa

InterContinental Warszawa to kultowy już hotel na mapie Warszawy, oferujący pięciogwiazdkowy luksus w samym sercu dużego miasta. Skierowany jest zarówno do klienteli biznesowej, jak i gości, którzy postanowili prywatnie odwiedzić Warszawę. Hotel oferuje pokoje na krótkotrwały pobyt, jak również apartamenty long stay, wyposażone w miejsca do pracy i relaksu oraz aneks kuchenny.

InterContinental Warszawa, fot. mat. prasowe

Hotel przeszedł gruntowny remont, który zakończył się na początku ubiegłego roku. Autorem aranżacji wnętrz jest Alan McVitty z londyńskiej pracowni M Studio London. W odnowionych przestrzeniach panuje współczesny design zainspirowany architekturą miasta i wytworna kolorystyka z przewagą granatu, turkusowej zieleni i starego złota. Nie zabrakło odwołań do oryginalne bryły budynku. Efekt wow dają żyrandole wykonane z... kryształów Swarovskiego.

Z pokoi i apartamentów rozciąga się widok na panoramę miasta. Pobyt gościom umili relaks w położonym na 43 piętrze RiverView Wellness Centre, a kubki smakowe dopieszczą potrawy wielokrotnie nagradzanej restauracji Platter by Karol Okrasa.

Sofitel Warsaw Victoria

Położony w samym sercu Warszawy Sofitel Warsaw Victoria, to miejsce doskonale znane zarówno osobom podróżującym, jak i mieszkańcom miasta. Posiadając bogatą, ponad czterdziestoletnią historię, charakterystyczna bryła przy placu Piłsudskiego na stałe wpisała się w krajobraz stolicy, stając się miejscem najważniejszych wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Sofitel Warsaw Victoria, fot. mat. prasowe

Za koncepcję projektu wnętrz apartamentów odpowiada Didier Gomez, wybitny francuski architekt znany ze współpracy z luksusowymi markami, jak Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Kenzo czy Christian Dior. Jako designer związany jest Sofitel Warsaw Victoria od wielu lat, tworząc wcześniej nowy wizerunek części wspólnych hotelu – lobby, restauracji La Brasserie Moderne i baru Victoria Lounge.

Nawiązując do lokalizacji, tożsamości marki Sofitel oraz charakterystycznych elementów hotelu, przy tworzeniu nowych wnętrz apartamentów istotne było zachowanie spójności historii obiektu oraz jego przestrzeni wspólnych, w taki sposób jednak, aby uzyskać efekt współczesnego luksusu. Koncepcja została zainspirowana francuskimi latami 70. XX wieku, jednak - jak podkreśla Didier Gomez -nie jest to nostalgiczny projekt – jest to nasza bardzo współczesna adaptacja tego stylu, której nadaliśmy ponadczasowy charakter. W apartamentach znajdziemy geometryczne wzory, nasycone kolory, niebanalne meble i dekoracyjne oświetlenie, a także naturalne materiały – kamień i drewno, które są znakiem rozpoznawczym projektanta.

Za realizację projektu nowych wnętrz apartamentów odpowiada pracownia architektoniczna Hanna Pietras Architects.

Raffles Europejski Warsaw

Raffles Europejski Warsaw to jeden z zaledwie trzech, obok hoteli w Paryżu i Stambule, hoteli sieci Raffles Hotels & Resorts w Europie. Tak jak legendarna jest założona w Singapurze w 1877 roku marka Raffles, tak legendarny jest również warszawski obiekt. Swoją działalność rozpoczął w 1857 roku jako Hotel Europejski i przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych hoteli w Europie, nieprzerwanie będąc synonimem luksusu.

Raffles Europejski Warsaw, fot. mat. prasowe

W 2013 roku rozpoczęła się jego rekonstrukcja i przebudowa, która trwała pięć lat. Pod marką Raffles hotel odzyskał swój dawny blask i prestiż, który w 2018 roku docenił nawet magazyn Time, wymieniając hotel na liście 100 najlepszych miejsc na świecie. Za design wystroju wnętrz odpowiada uznany scenograf, Boriš Kudlička, który wraz z studiem WWAA oraz APA Wojciechowski, w hotelowych przestrzeniach odtworzył historię Europejskiego i polskiego rzemiosła. Za projektem archiektoniczno-inżynieryjnym stała pracownia SUD Architekt Polska.

Inwestycja spółki H.E.S.A objęła rewitalizację 160-letniego, neorenesansowego pałacu w samym sercu Warszawy i adaptację budynku pod nowe funkcje. Odtworzono istniejące elewacje zewnętrzne budynku na podobieństwo stanu, w jakim budynek znajdował się w 1939 roku. Historyczna część hotelowa została gruntownie odnowiona tak, by spełniać najwyższe światowe standardy Raffles Hotels & Resorts, uznawaną za jedną najbardziej luksusowych sieci hotelarskich na świecie. Dodatkowo nadbudowano dwie kondygnacje oferujące nowoczesne powierzchnie biurowe klasy A. Przebudowano również przestrzeń parteru od strony Krakowskiego Przedmieścia, w której do końca 2019 roku otwarte zostaną butiki luksusowych światowych marek.

Renaissance Warsaw Airport Hotel

Renaissance Warsaw Airport Hotel szkicu pracowni JEMS znajduje naprzeciwko terminalu Lotniska Chopina w Warszawie. To pierwszy w Polsce obiekt marki Renaissance, należącej do sieci hotelarskiej Marriott International. Otwarcie miało miejsce w kwietniu 2019 r.

Renaissance Warsaw Airport Hotel, fot. mat. prasowe

Pięciogwiazdkowy hotel Renaissance, należący do Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego znajduje się w sąsiedztwie już działającego czterogwiazdkowego Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Obecnie obok siebie funkcjonują dwa różne hotele, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina, które uzupełniają się swoją ofertą.

Renaissance Warsaw Airport Hotel to pięciogwiazdkowy hotel w niestandardowym wydaniu, bardziej lifestylowy niż luksusowy. Dysponuje 225 pokojami, w tym 11 apartamentami, których wystrój odwołuje się do polskiego modernizmu. Wszystkie pokoje są idealnie wyciszone, co jest bardzo ważne dla hotelu przylotniskowego. Hotel Renaissance, jako jedyny w okolicy lotniska, ma w swojej ofercie basen i sauny oraz ekskluzywną strefę SPA. Goście hotelu mogą również skorzystać z Executive Lounge na najwyższym piętrze, z obszerną ofertą gastronomiczną i niepowtarzalnym widokiem na płytę lotniska.

Mamaison Hotel Le Regina Warsaw

Butikowy, pięciogwiazdkowy Mamaison Hotel Le Regina Warsaw to jeden z unikalnych hoteli klasy "upscale deluxe" na mapie Warszawy. Znajduje się w sercu warszawskiej Starówki, w historycznym Pałacu Mokrowskich. Projekt wnętrz przygotowała pracownia PRC Architekci. Na gości czekają eleganckie pokoje w XVIII-wiecznym pałacu z ekskluzywną restauracją i luksusowym spa.

Mamaison Hotel Le Regina Warsaw, fot. mat. prasowe

W 2015 roku Mamaison Hotel Le Regina Warsaw pokazał nową, zupełnie odmienioną część konferencyjno-bankietową. Generalny remont objął sale oraz salony apartamentów: Le Regina i Prezydenckiego. Z kolei w 2016 roku restauracja La Rotisserie w ekskluzywnym, warszawskim hotelu Mamaison Le Regina przeszła niezwykłą metamorfozę. Za której projekt wnętrza w nowej odsłonie odpowiada Tarnowski Division.

Radisson Collection Hotel Warsaw

Radisson Collection Hotel Warsaw znajduje się w sercu polskiej stolicy. W 2019 r. hotel przeszedł modernizację i rebranding (z hotelu Radisson Blu). W Radisson Collection Hotel Warsaw znajduje się 311 pokoi i apartamentów, nowoczesne lobby, bar i otwarte, ogólnodostępne przestrzenie.

Radisson Collection Hotel Warsaw, fot. mat. prasowe

Goście mogą wybrać nocleg w apartamencie z romantycznym widokiem na miasto albo skorzystać z bogatej oferty hotelu lub różnorodnych atrakcji miasta. W hotelu działają trzy restauracje: dzienna, w której są podawane śniadania, restauracja Essence typu fine dining oraz lounge bar The Spot położony w otwartej przestrzeni połączonej z tarasem.

Do dyspozycji jest 8 sal konferencyjnych o powierzchni ponad 590 mkw. Największa z nich, o pow. 346 mkw. jest w stanie pomieścić do 400 osób w ustawieniu teatralnym.

Hotel Bristol Warsaw

Hotel Bristol istnieje od ponad wieku, ale wciąż wyznacza najwyższe standardy na hotelarskim rynku w Polsce i na świecie. W 2020 roku Bristol przeszedł prace modernizacyjne. Objęły wymianę wyposażenia łazienek hotelowych, w wyniku której zostały zmienione okładziny ścienne i podłogowe, jak również całe dotychczasowe wyposażenie. Pojawiły się między innymi nowe lustra z elementami z bursztynu, a także wysokiej jakości blaty marmurowe.

Hotel Bristol Warsaw, fot. mat. prasowe

Wcześniej kompleksowej modernizacji poddano również sale konferencyjne. Zostały one wyposażone w nowe parkiety, panele ścienne, elegancką sztukaterię ścienną, a także zyskały zupełnie nowe meble klasy premium, doskonale wpisujące się w stylistykę tego miejsca. Podczas prac modernizacyjnych w hotelu wykonano również siłownię wyposażoną w akustyczne ściany, sufity i posadzki, a także rozbudowano istniejące już centrum SPA.

Wszystkie pomieszczenia zachwycają swoją elegancją i niezwykłą dbałością o detale nawiązujące do architektury XIX wieku. Świadectwem najwyższej rangi, jakiej nabrał Bristol po wojnie jest porcelanowy talerzyk z zamaszystym podpisem „Picasso Varsovie Bristol 6. IX. 1948”, potwierdzający wizytę słynnego malarza w hotelu. Obecnie można go obejrzeć w zbiorach Muzeum Warszawy.

Hotel Bellotto

Hotel Bellotto to przede wszystkim wyjątkowa lokalizacja - obiekt mieści się w murach XVI-wiecznego Pałacu Prymasowskiego na warszawskim Starym Mieście.

Hotel Bellotto, fot. mat. prasowe

Bogata i pełna dramatycznych wydarzeń, historia Pałacu, zaczyna się pod koniec XVI w. Był wielokrotnie przebudowywany, odbudowywany, a pracami zajmowali się sławni architekci – min. Józef Fontana, Tylman z Gameren, Jan Chrystian Kamsetzer, ostateczny klasycystyczny kształt nadał obiektowi architekt Efraim Szreger pod koniec XVIII w.

Do dyspozycji gości jest dwadzieścia ekskluzywnych pokoi i apartamentów. Projektując wnętrza hotelu, architekci z Anetta Blassej recte Błażej Pracownia AJ S.C. zdecydowali się na klasykę w nowoczesnym wydaniu, zaprojektowaną tak, żeby nie stanowiła konkurencji dla historycznego detalu, ani też nie udawała historycznego wykończenia wnętrz.

Marriot Warsaw Hotel

Hotel Marriot Warsaw położony jest w 43-piętrowym gmachu w samym centrum Warszawy. Z jego okien rozpościera się widok na Pałac Kultury, a dogodne położenie zapewnia bliskie sąsiedztwo m.in. Dworca Centralnego PKP. W hotelu znajduje się między innymi najwyżej położony bar w Polsce Panorama Sky Bar oraz klimatyczny Lobby Bar.

Budynek wzniesiony został w 1989 roku, ale hotel od tego czasu przechodził już remonty. W 2015 roku

W latach 2013-2015 w hotelu miała miejsce dwuetapowa renowacja 20 pięter hotelowych. Obecnie natomiast przeprowadzany jest całkowity remont Apartamentu Prezydenckiego, który niebawem zostanie udostępniony dla gości.

The Westin Warsaw

The Westin Warsaw jest położony w samym centrum Warszawy. Od takich obiektów jak Pałac Kultury czy Złote Tarasy dzieli go zaledwie kilka kroków. Obiekt charakteryzuje ciekawa architektura spod kreski studia Kazimierski i Ryba, która zachowuje swój nowoczesny charakter pomimo tego, że sam budynek był oddany do użytku już w 2003 roku. Warto przy tym dodać, że Westin Warsaw był pierwszym hotelem w Polsce, który spełnił wysokie wymogi certyfikacji środowiskowej LEED dla istniejącego budynku.

Westin Warsaw, fot. mat. prasowe

Regent Warsaw Hotel

Regent Warsaw Hotel (dawniej Hyatt) położony jest w centrum Warszawy, w sąsiedztwie Parku Łazienki Królewskie i w bliskiej odległości od głównych atrakcji turystycznych miasta oraz ważnych lokalizacji biznesowych.

Regent Warsaw Hotel, fot. mat. prasowe

W 5-gwiazdkowym hotelu do dyspozycji gości jest 246 pokoi, 13 sal konferencyjnych oraz sala balowa, a także Execucitve Club, strefa wellness, sauna, basen, siłownia i fitness. Każdy z pokoi został zaprojektowany tak, by zaoferować pobyt w komfortowych warunkach w spokojnym, a jednocześnie doskonale położonym miejscu w samym centrum Warszawy.

Podczas pandemicznych lockdownów hotel przeszedł modernizację, która objęła remont basenu oraz odświeżenie sali konferencyjnych i pokoi.

H15 Boutique Hotel

H15 Boutique mieści się w warszawskiej kamienicy, która powstała w latach 1892-97. Eklektyczne zdobienia elewacji w latach 20. XX w. zostały zastąpione neoklasyczną fasadą socrealistyczną. W takiej formie budynek przetrwał bez większych zmian do czasu, kiedy powstał tutaj hotel…

H15 Boutique Hotel, fot. Piotr Gęsicki

Kamienica ma nową część – jest to nadbudowane 4 piętro. Nadbudowa została stworzona jako całkowicie nowa struktura przeszklona, której łącznikiem z częścią starą elewacji jest właśnie grafitowa kolorystyka ram okiennych.

Wnętrza hotelu zaprojektowała architekt Mariola Tomczak, opierając się o historyczne elementy architektury. Historia dała dobre podwaliny do połączeń z nowoczesną formą architektoniczną. Drzwi do apartamentów są parafrazą stylistyki historycznych drzwi przy użyciu nowoczesnych okuć i klamek. Charakterystyczna cechą wnętrz jest dedykowana dla każdego apartamentu sztuka autorstwa Rity Zimmerman.