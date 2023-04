Hotele w zabytkowych murach: najciekawsze rewitalizacje ostatnich lat

18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Z tej okazji stworzyliśmy zestawienie historycznych obiektów, które zaadaptowano na niesamowite hotele. Luksusowy nocleg w dawnej przędzalni, cukrowni czy koszarach? Proszę bardzo!

Hotel Andel's Łódź

Projekt: OP Architekten, Jestico + Whiles

W 2009 r. z dawnej fabryki z roku 1878, opustoszałej przez wiele lat przędzalni ówczesnego przemysłowca Izraela Poznańskiego, powstał niepowtarzalny obiekt, będący udanym połączeniem historycznej architektury przemysłowej i współczesnego designu. Projekt architektoniczny tej wymagającej inwestycji przygotowali architekci z OP Architekten. Za wystrój wnętrz odpowiada firma Jestico + Whiles z Londynu.

Hotel Andel’s Łódź posiada 278 pokoi i suit oraz siedem elastycznie kształtowanych sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 3 100 mkw. Znajduje się tu również największa sala balowa w Łodzi o powierzchni 1 300 mkw, usytuowana na dachu hotelu. Dzięki windzie towarowej można transportować do niej przedmioty wielkogabarytowe, od fortepianu aż po samochód. Widok na panoramę miasta zapewniony jest z basenu na ostatnim piętrze oraz z pomieszczeń Fitness- i Health-Club o powierzchni 1000 mkw. Basen, sam w sobie będący reliktem z przeszłości, powstał z XIX-wiecznego zbiornika przeciwpożarowego.

We wnętrzu hotelu pozostawiono stuletnie słupy i belki, natomiast zabytkowe schody oraz żeliwną bramę poddano renowacji, dzięki czemu odzyskały one swój dawny blask. Połączenie przeszłości i teraźniejszości stworzyło harmonijny dialog, między historycznym czarem zabytku kultury przemysłowej a współczesną architekturą.

Altus Palace w Pałacu Leipzigera we Wrocławiu

Projekt: Archikon, LOFT Magdalena Adamus

Kanał z XVIII w., szkice ołówkiem z podpisem "winter in Breslau", finezyjne sztukaterie - takie niespodzianki znaleziono podczas rewitalizacji Pałacu Leipzigera we Wrocławiu. Dziś mieści się tam hotel Altus Palace, który wrócił do dawnego piękna dzięki pracowniom Archikon i LOFT Magdalena Adamus.

Pałac został zbudowany w latach 1872-74 przez Ignatza Leipzigera, żydowskiego bankiera. Powstał na działce, gdzie znajdowała się wcześniej ujeżdżalnia koni.

Budynek został zaprojektowany i wykonany w iście pałacowym stylu. Posiadał wiele funkcjonalnych rozwiązań, ale ponad wszystko bogactwo wzorów i detali. Zaprojektował go znany architekt Karl Schmidt, który był autorem wielu innych, ważnych dla Wrocławia projektów – m.in. przebudowy Opery Wrocławskiej oraz zabudowy Wzgórza Partyzantów. Leipziger kilka lat po wybudowaniu sprzedał budynek Urzędowi Powiatowemu (Kreisausschuss).

Do 1945 roku budynek pełnił funkcje administracyjne, a po wojnie przez wiele lat był siedzibą Przedsiębiorstwa Geologicznego Proxima.1, które wykorzystywało go także na cele biurowe. W 2016 roku budynek został kupiony przez firmę Torus z Gdańska, która postanowiła go odrestaurować i zaadaptować na nowoczesny, pięciogwiazdkowy hotel Altus Palace.

Pałac ma ogromną wartość historyczną. W początkowej fazie przeprowadzone zostały prace archeologiczne, które pozwoliły odkryć wiele historycznych, budowlano-architektonicznych ciekawostek. Podczas prac piwnicznych odkryty został pochodzący z XVIII wieku kanał odprowadzający kiedyś wodę do dawnej fosy. Został on zabezpieczony, opisany i przykryty. Ponieważ był to „pałac bankiera”, w budynku znajdował się również dawny skarbiec z unikatowymi drzwiami i kilka sejfów. W części okien znajdowały się zewnętrzne, stalowe rolety, pełniące także funkcję ochronną, antyostrzałową. Ich bębny ukryte są w ścianie, w dodatku zostały tak zaprojektowane, że można je opuścić skośnie, aby zapewnić dostęp powietrza. Było to coś wyjątkowego w tamtych czasach, rozwiązanie popularne raczej we Włoszech. Rolety zostały również odrestaurowane, a większość ich mechanizmów działa.

We wnętrzach budynku odkryto ciekawe, pierwotne wykończenia imitujące inne materiały. Drewniane balustrady były tak pomalowane, że wyglądały jakby były wykonane z marmuru, z kolei sufity ze stiuku naśladowały drewno. Po wykonanych pieczołowicie pracach restauratorskich teraz znowu trudno te materiały odróżnić. Balustrady drewniane zostały pomalowane w technice marmoryzacji polegającej na wielowarstwowym nakładaniu żyłkowania w jaśniejszych i ciemniejszych kolorach, dzięki czemu uzyskano imitację głębi użyleń jakie występują w naturalnym marmurze karraryjskim. Przywrócono też blask zabytkowym okładzinom stiukowym w klatce schodowej przypominającym czerwone marmury. W sali balowej odkryto łukowe zarysowanie w tynku ściany, nad kominkiem, a po skuciu większego fragmentu znaleziono oryginalną drewnianą podbudowę lustra z potłuczonymi kawałkami szkła. Ozdobna rama się nie zachowała, dlatego przy jej odtworzeniu wykorzystano ornament z innej, zachowanej - lustra kryształowego.

Verte Warsaw Autograph Collection

Projekt: SAS Studio, Ewa Breymeyer-Darska, Rafał Darski

Wybudowane w XVIII w. obiekty, znane jako pałace Branickich i Szaniawskich, na przestrzeni lat zmieniały przeznaczenie. W 2022 r. przyszedł czas na nowy rozdział. Po trwającej 8 lat rewitalizacji warszawskie pałace na nowo otworzyły drzwi. Mieszczący się w nich butikowy hotel Verte jest pierwszym w Polsce obiektem sygnowanym przez Marriott Autograph Collection.

Firma Budizol, będąca generalnym wykonawcą inwestycji, zrealizowała ją według projektu dr inż. arch. Marka Sietnickiego z SAS Studio. Projekt wnętrz autorstwa Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego łączy w sobie styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem.

Każdy z 94 pokoi hotelowych charakteryzuje odmienny wystrój wnętrza, jednak wszystkie łączy niecodzienny design, dobry smak i zastosowane w przestrzeniach najwyższej jakości materiały – naturalne drewno, chłodny kamień oraz tkaniny o grubym splocie. Historia w tle? Obecna, ale podobnie jak twórczość Canaletto, który interpretował i upiększał widoki portretowanych miast – z delikatnym przymrużeniem oka. To idealne miejsce zarówno na biznesowy przyjazd do Warszawy, krótki city break, jak i weekend tylko we dwoje.

Cukrownia Żnin

Projekt: Bulak Projekt, LESS IS CORE, Mili Młodzi Ludzie, MIXD

Powstały w 1894 roku budynek dawnej cukrowni w Żninie przeszedł rewitalizację zakończoną w 2020 roku. Funkcja budynku wymagała, aby w dawnych latach fabryka zlokalizowana została nad wodą – cechę tę wykorzystał inwestor, Grupa Arche, który postanowił w obiekcie urządzić miejsce docelowe wyjazdów wypoczynkowych i służbowych.

W ponad stuletnim poprzemysłowym kompleksie powstały dwa hotele, przestrzenie do organizacji konferencji, lokale gastronomiczne, kręgielnia i aquapark, którego wnętrza zaprojektowała pracownia MIXD. W projekt zaangażowane były również pracownie Less is Core oraz Mili Młodzi Ludzie. Głównym zespołem architektonicznym była pracownia Bulak Projekt.

W zrewitalizowanym budynku dawnej Cukrowni w Żninie powstał hotel z centrum konferencyjnym i częścią rozrywkową. W skład inwestycji Cukrowni Żnin Park Industrialny docelowo wejść mają centrum rehabilitacji, klinika medyczna, Muzeum Cukrownictwa, Muzeum Optymizmu, park handlowy, osiedle mieszkaniowe, biura i kino.

Cukrownia Żnin to złożony projekt wymagający od architekta uszanowania wartości historycznej obiektu i jego tożsamości, ukształtowanej przez pokolenia go użytkujące, które zarówno pozostawiły swój ślad na samej strukturze budynku, jak i wpłynęły na jego różnorodną estetykę.

Hotel Warszawa

Projekt: Marcin Weinfeld, Stefan Bryła

Niegdyś słynny Prudential, dziś Hotel Warszawa. Budynek Prudential został zaprojektowany przez Marcina Weinfelda i oddany do użytku w 1934 roku. W momencie powstania był najwyższym budynkiem w Polsce i drugim najwyższym w Europie. Początkowo miał liczyć 11 pięter, ale uznano, że ze względów reprezentacyjnych Prudential powinien dominować nad krajobrazem miasta i zdecydowano, iż liczba pięter zostanie zwiększona do 16.

W 1936 roku na dachu Prudetniala umieszczono pierwszy w Polsce nadajnik telewizyjny, a niedługo potem nadawano pierwsze transmisję.

W trakcie II Wojny Światowej Prudential mocno ucierpiał. Stał się jednym z pierwszych celów niemieckiego ostrzału artyleryjskiego. Mimo sporych zniszczeń przetrwał pierwszą część wojny i stał się symbolem Powstania Warszawskiego. W pierwszych dniach walk, w budynek trafił 600-milimetrowy pocisk typu Karl. Częsty ostrzał artyleryjski sprawił, że budynek odchylił się od pionu, mimo to silna konstrukcja przetrwała. Pierwszy poważny remont przeprowadzono dopiero w latach 1950-54. Drapacz chmur dostosowano do założeń realizmu socjalistycznego i zamieniono jego funkcję na Hotel Warszawa, który działał w tym miejscu do 2012 roku. Po 85 latach od powstania Grupa Likus Hotele i Restauracje przywróciła mu pierwotny blask.

Mieszczący się w legendarnym budynku Hotel Warszawa posiada 142 indywidualnie zaprojektowane pokoje i apartamenty, w tym znajdujący się na ostatnim piętrze apartament prezydencki, który posiada wejście na dach hotelu, gdzie znajduje się wyjątkowy taras z widokiem na panoramę Warszawy.

Na gości czekają również dwie restauracje. Restauracja "Warszawska" i Bar, znajdujący się tuż pod głównym hallem, to komfortowe miejsce na relaks lub spotkanie z przyjaciółmi lub klientami. Szczególne wrażenie robią betonowe filary, który stanowią część oryginalnej konstrukcji, do której podczas prac renowacyjnych dokopali się inwestorzy.

Restauracja "Szóstka" z kolei, zgodnie ze swoją nazwą znajduje się na szóstym piętrze. Również i tu znajdziemy elementy odnoszące się do historii. Podobnie jak przed wojną goście hotelu mogą podziwiać panoramę ulicy Świętokrzyskiej ze specjalnego tarasu przylegającego do restauracji.

Moxy Warsaw Praga w Centrum Praskim Koneser

Projekt: Manuttone

Hotel Moxy zlokalizowany jest w zabytkowej części kompleksu dawnej Fabryki Wódek "Koneser" w Warszawie, a w miejscu gdzie obecnie znajduje się lobby hotelu był niegdyś kultowy warszawski klub "Sen Pszczoły". Miejsce z tak bogatą historią wymagało od projektantów z pracowni Manuttone połączenia historii ze współczesnością, przy jednoczesnym zapewnieniu gościom wyjątkowego klimatu i środowiska do swobodnego wypoczynku.

W projekcie zastosowano wiele pomysłowych, indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań, nawiązujących do dawnej "fabrycznej" funkcji budynku, takich jak siedziska w "tankach" po destylacji alkoholu, obudowa kominka z dekoracyjnymi butelkami czy stylizowana na dźwig maszynowy winda. Podłogę wieńczy posadzka z tzw. "gorsecików", z których część jest oryginalna posadzką, a część - jej współczesną kopią.

Raffles Europejski Warsaw

Projekt: APA Wojciechowski, WWAA, Boriš Kudlička

Raffles Europejski Warsaw to jeden z zaledwie trzech, obok hoteli w Paryżu i Stambule, hoteli sieci Raffles Hotels & Resorts w Europie. Tak jak legendarna jest założona w Singapurze w 1877 roku marka Raffles, tak legendarny jest również warszawski obiekt. Swoją działalność rozpoczął w 1857 roku jako Hotel Europejski i przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych hoteli w Europie, nieprzerwanie będąc synonimem luksusu.

W 2013 roku rozpoczęła się jego rekonstrukcja i przebudowa, która trwała pięć lat. Pod marką Raffles hotel odzyskał swój dawny blask i prestiż, który w 2018 roku docenił nawet magazyn Time, wymieniając hotel na liście 100 najlepszych miejsc na świecie. Za design wystroju wnętrz odpowiada uznany scenograf, Boriš Kudlička, który wraz z studiem WWAA oraz APA Wojciechowski, w hotelowych przestrzeniach odtworzył historię Europejskiego i polskiego rzemiosła.

Na co mogą liczyć goście Raffles Europejskiego? Do dyspozycji gości są m.in. restauracja Europejski Grill, cukiernia Lourse Warszawa, legendarny Long Bar czy wyjątkowe miejsca spotkań jak Pavillion czy Humidor. W budynku hotelu jest nowa część butikowa, a w pokojach i apartamentach wyeksponowano oryginalne elementy wystroju oraz kolekcję prac współczesnych polskich artystów.

Hotel 1231 w Toruniu

Projekt: Piotr Nogowski

W samym sercu toruńskiej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w ruinach Zamku Krzyżackiego znajduje się butikowy Hotel 1231. Czterogwiazdkowy obiekt tworzą dwa średniowieczne budynki – pochodzący z XIII wieku Młyn Zamkowy oraz XIV-wieczna dawna Infirmeria krzyżacka, połączone ze sobą podziemnym łącznikiem. Otworzona w 2008 roku w Młynie starsza część hotelu oczekuje na remont, z kolei Infirmeria to świeżynka na rynku hotelowym, otwarta latem ubiegłego roku.

Za remontem nowej części stoi inwestor, któremu praca z zabytkami nie jest obca. Restauro to firma specjalizująca się w konserwacjach, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej. Była zatem również mocno zaangażowana w projekt hotelu, mając znaczny wpływ na jego ewolucję i końcowy kształt. Za projektem architektonicznym stoi arch. Piotr Nogowski, z kolei za wnętrza przestrzeni wspólnych, w tym sali konferencyjnej, baru, kina, recepcji, strefy wellness i zewnętrznego patio, a także apartamentów hotelowych stworzył arch. Przemysław Maksym.

Historyczny charakter miejsca nie zawsze był jednak wyłącznie wyzwaniem, umożliwiając jednocześnie stworzenie obiektu o niepowtarzalnym, nie dającym się skopiować klimacie, a niekiedy również "podrzucając" dodatkowe atrakcje.

– Podczas prac, które poprzedzone były badaniami archeologicznymi, odkryliśmy relikty jednego z najstarszych murów na tym terenie. Był to XIII-wieczny mur obronny, oddzielający zamek oraz Stare miasto od Nowego miasta. Mur został pieczołowicie zakonserwowany i dziś eksponowany jest na poziomie -1, w łączniku, który komunikuje starą część hotelu z nową częścią – relacjonuje Małgorzata Dobrzyńska-Musiela, prezes zarządu Restauro.

Hotel Koszary

Projekt: Arche

Hotel Koszary położony w centrum Góry Kalwarii, oddalonej o 35 km od Warszawy. Trzygwiazdkowy hotel powstał w miejscu dawnej siedziby wojskowego garnizonu, wcześniej zajmowanego przez ojców dominikanów. Dwa lata temu Grochowski wydzierżawił zdewastowane budynki powojskowe od samorządu. Obiekty były nieużytkowane od 2001 r. i znajdowały się w złym stanie.

Dawna siedziba garnizonu jest zabytkiem z 1863 r. i musiała być odrestaurowana zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. - To było dodatkowe wyzwanie. Takie projekty są zwykle dużo trudniejsze i przeciętnie 50 proc. droższe, ale dają też dużo więcej satysfakcji - nadmienia Grochowski.

Projekt nie budził zastrzeżeń z konserwatorskiego punktu widzenia, a prace zostały zaplanowane z pełnym poszanowaniem wartości zabytkowych dawnych koszar. - Aby oddać militarny klimat, poszukiwaliśmy starych fotografii związanych z Koszarami i obecnością wojska w Górze Kalwarii w celu wykonania fototapet, które znalazły się na hotelowych korytarzach - dodaje. Na remont dwóch budynków powojskowych (w bliźniaczym budynku obok hotelu zamieszkają m.in. repatrianci) Arche wydało około 10 mln zł.

Koszary łączą historię z teraźniejszością, dają możliwość poczucia ducha zamierzchłych czasów w nowoczesnych wnętrzach a industrialny, loftowy styl wnętrz wpisuje się w aktualne trendy. I tak w pokojach znalazły się "surowe" elementy wystroju m.in. nieotynkowane fragmenty ścian z cegieł, które gościom przypomną, że przez przeszło wiek temu w budynku stacjonowało wojsko.

- Remont przebiegał z przygodami, ale powstał bardzo ciekawy i wyjątkowy obiekt. Artefakty znalezione w trakcie budowy są w trakcie zabezpieczania i będą dostępne dla wszystkich gości - dodaje Grochowski.

Quadrille conference & spa w Gdyni

Projekt: Magdalena Czauderna

Quadrille conference & spa to XVIII wieczny pałacyk, jeden z najstarszych zabytków Gdyni. W kwietniu 2015 r. został odrestaurowany i oddany na potrzeby noclegowo-konferencyjne, gastronomiczne oraz spa. Mieści się w Gdyni Orłowie przy ul. Folwarcznej 2.

Wnętrze obiektu zainspirowane jest bajką „Alicja w Krainie Czarów” i jak mówią właściciele obiektu - "poza profesjonalną obsługą oraz wyśmienitą kuchnią nic nie jest tu na poważnie".

Wystrój wnętrz przywodzi na myśl najbardziej szalone przygody Alicji. Na podłodze szachownica, na ścianach lampy wyginające się w stronę gościa, a pod sufitem restauracji z kapeluszy wyskakują białe króliki... Mimo to jest gustownie i bardzo efektownie. Mnogość faktur i kolorów sprawia, że butikowe wnętrza tego hotelu robią wielkie wrażenie.

Goście obiektu mają do wyboru jeden z 12 luksusowych apartamentów lub pokoi na poddaszu, 21 pokoi klasy biznes, salę konferencyjną do 80 osób. Zjeść mogą w restauracji autorskiej „biały królik”, a wypocząć w nowoczesnym SPA. Całość mimo, że zlokalizowana w centrum miasta, otoczona jest 3-hektarowym parkiem, co daje poczucie oddalenia od wielkomiejskiego zgiełku.

Aries Hotel Zakopane

Projekt: ORB Studio

Hotel Aries Zakopane to pięciogwiazdkowy hotel, który powstał w... budynku dawnego schroniska młodzieżowego Dom Turysty z lat 50. XX wieku. I choć pięcioosobowe pokoje ustąpiły miejsce standardowi na pięć gwiazdek, to co w gmachu schroniska było najcenniejsze, pozostało niezmienione.

I tak, zachowano charakterystyczną bryłę projektu Tadeusza Brzozy i Zbigniewa Kupca oraz najciekawsze elementy wystroju, które zaprojektowali Antoni Kenar i Władysław Hasior, wybitni artyści związani z Zakopanem. Architekci z ORB studio postawili we miks wątków lokalnych i motywów alpejskich i uniwersalnie górskich. Nie zabrakło jednak akcentów typowo zakopiańskich, jak portal wejściowy do restauracji Halka.

Bryła budynku i wynikająca z niej skomplikowana struktura wewnętrzna obiektu przełożyła się na wygląd pokoi i apartamentów, które w hotelu Aries urzekają indywidualnością. Każdy z nich jest inny i różni się układem. Rezultat jest taki, że przy każdej wizycie goście mogą czuć się tak, jakby odwiedzali hotel po raz pierwszy!

Hotel Indigo w Warszawie

Projekt: Kulczyński Architekt, 2KUL Interior Design

Za rewitalizację kamienicy z początku XX wieku odpowiadał Bogdan Kulczyński z pracowni Kulczyński Architekt. W 2014 roku nabył ją nowy inwestor, który postanowił stworzyć w tym miejscu elegancki, butikowy hotel. Trzy lata później Hotel Indigo otworzył swoje drzwi dla gości.

Budynek pierwotnie był mieszkalny, po wojnie stał się budynkiem biurowym i z czasem popadał w stan coraz większego zaniedbania. W projekcie rewitalizacji zostały zachowane wszystkie ściany, stropy i klatki schodowe. Wewnętrzne patio, które dziś pełni funkcję hotelowego lobby, zwieńczono szklanym dachem na wysokości ostatniej kondygnacji, na wysokim parterze znajduje się restauracja. W części podziemnej znajdują się sale konferencyjne oraz zaplecze techniczne i kuchenne restauracji.

O aranżację wnętrz zrewitalizowanego hotelu zadbała pracownia 2KUL Interior Design. Wszystkie pokoje zaprojektowane w niepowtarzalnym stylu, z artystycznymi grafikami, drewnianymi podłogami i wysokimi sufitami, łączą w sobie wysoki komfort z wyjątkową atmosferą historycznego miejsca. Niektóre pokoje posiadać będą balkony, świetliki dachowe oraz zewnętrzne lukarny.

Hotel Krasicki

Projekt: Dżus GK Architekci

Hotel Krasicki usytuowany jest w sercu Lidzbarka Warmińskiego, miasta od wieków określanego Perłą Warmii. Wytworne pokoje i apartamenty z gotyckiej i barokowej części hotelu, stylistyką nawiązują do pierwotnej estetyki obiektu. Ich nazwy przypominają o gościach lidzbarskiego zamku: królu Leszczyńskim, Zygmuncie III Wazie, Janie Zygmuncie Hehenzollernie, carze Pawle I Romanowie… Do dyspozycji gości jest 122 pokoi dających ogółem 250 miejsc noclegowych. Dostawcą mebli do czterogwiazdkowego hotelu była głównie firma Emporium Elbląg i MIL System – Stawiguda.

Biblioteka Cafe oraz Obserwatorium Astronomiczne to unikatowe propozycje w hotelu. Biblioteka to ostatni poziom Baszty Prochowej, budowli niegdyś obronnej, dzisiaj stanowi intelektualną przystań. Klubowy wystrój biblioteki sprawia, że przebywanie w niej wpływa kojąco, a górująca nad czytelnikami imponująca więźba dachowa pozwala podziwiać kunszt dawnych budowniczych.

Mieszczące się w zegarowej wieży, a dostępne dla gości Obserwatorium Astronomiczne, stanowi hołd dla twórcy teorii heliocentrycznej, rezydującego niegdyś na Zamku, wybitnego astronoma - Mikołaja Kopernika.

Mury, które pamiętają jeszcze wiek XV sprawiają, że każdy może przenieść się w czasie i oderwać od codziennych problemów. Strefa SPA & Wellness znajduje się w przyziemiu. Miłośnicy kąpieli, wybiorą dla siebie basen, jacuzzi, salę fitness zaś amatorzy wysokich temperatur odwiedzą kompleks saun.

Mozaika na dnie basenu nawiązująca do kultury Cesarstwa Wschodniego, interesująco komponuje się z barokowymi reprodukcjami dzieł Petera Paula Rubensa – najwybitniejszego przedstawiciela malarstwa barokowego.