HRA Architekci dla Monday Development. Architektura nowej inwestycji w duchu Jeżyc

Już wkrótce rozpocznie się budowa jednej z największych, a zarazem ciekawszych inwestycji na poznańskich Jeżycach. Inwestycja Fama Jeżyce projektu HRA Architekci otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę.

REKLAMA

Fama Jeżyce to najnowszy projekt poznańskiego dewelopera Monday Development, należącego do grupy Unidevelopment. Powstanie na terenach dawnych zakładów Wiepofama, w samym sercu Jeżyc.

Cała inwestycja liczyć będzie ponad 2 tys. mieszkań. Tak duże przedsięwzięcie wymagało od inwestora holistycznego podejścia do projektowanej przestrzeni. Prezentowany pierwszy etap jest zatem zapowiedzią spójnej urbanistycznie wizji całego osiedla. Aktualnie w ramach realizacji inwestycji prowadzone są już prace ziemne. W ramach całego projektu powstanie infrastruktura drogowa, w tym nowa ulica Nad Seganką, której fragment łączący się z ulicą Kościelną obsługiwać będzie wjazd na teren osiedla. To właśnie w północnej części działki, najbliżej ulicy Kościelnej, rozpocznie się budowa inwestycji Fama Jeżyce.



Fama Jeżyce to projekt, który włączy do przestrzeni publicznej do niedawna niedostępne mieszkańcom dzielnicy tereny. Co istotne, cała architektura nowej inwestycji projektu HRA Architekci będzie spójna charakterem z najlepszymi przykładami jeżyckiego budownictwa okresu międzywojnia. W centralnej części osiedla inwestor przewidział ciekawie zaprojektowany plac, który współgrać ma z niepowtarzalnym klimatem dzielnicy. Warto też dodać, że władze Poznania w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla planują realizację parku, a także placu miejskiego, który zwieńczy deptak projektowany przez dewelopera wzdłuż całej inwestycji.

Projekt Monday Development doskonale wpisuje się w koncepcję budowy "Nowych Jeżyc", stanowiącej wizję władz miejskich, co do rewitalizacji tej poprzemysłowej części dzielnicy. Samo osiedle Fama Jeżyce w swym założeniu ma zaś stanowić interesujące dopełnienie zachodzących w tej części miasta przemian. Już dziś bowiem Jeżyce słyną z nietypowych wydarzeń kulturalnych i oryginalnych konceptów gastronomicznych, urastając do rangi kulturalno-gastronomicznego zagłębia Poznania.