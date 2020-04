Idealna przestrzeń życiowa, czyli jaka? Refleksje architektów w czasach epidemii

Sytuacja, w której przymusowo spędzamy więcej czasu w domach skłania do refleksji nad jakością zamieszkiwanych przez nas przestrzeni, ich przestronnością, ergonomicznością i możliwością dostosowania ich do nowego stylu życia.

Koronawirus zamknął Polaków w domach, którym nadał zupełnie nowe funkcje. Mieszkanie przestało być już tylko przestrzenią prywatną, w której odpoczywamy i spędzamy czas z bliskimi, stał się także miejscem pracy, nauki, aktywności fizycznej, rozrywki, czyli obszarem, na którym koncentruje się całe nasze życie. Ta sytuacja skłania nas do refleksji nad jakością zamieszkiwanych przez nas przestrzeni, ich przestronnością, ergonomicznością i możliwością dostosowania ich do nowego stylu życia. O to, jak pandemia może wpłynąć na przyszłe projekty mieszkaniowe i jak projektować przestrzenie przyjazne człowiekowi, zapytaliśmy pracownie współpracujące z PFR Nieruchomości S.A.

Maciej Kowalczyk, wspólnik w biurze 22ARCHITEKCI.

Projektanci osiedli Nowy Nikiszowiec w Katowicach i Nowe Jeziorki w Warszawie.

Temat zamieszkiwania, a konkretnie jakości otaczającej nas przestrzeni do życia, stał się wyjątkowo aktualny w czasie pandemii. Wydaje się, że pod jej wpływem wiele osób zaczęło dostrzegać te elementy, które dotychczas były pomijane przy wyborze mieszkania.

Oprócz rozwiązań dotyczących samego wnętrza, znaczenia nabrały ogródki, balkony, loggie, tarasy - słowem wszystkie te przestrzenie, które ułatwiają nam przebywanie na zewnątrz. W swoich projektach zawsze staraliśmy się, aby każde z mieszkań miało dostęp do takiej przestrzeni, z minimum miejsca na rozstawienie stołu i krzeseł, czy możliwością swobodnego przebywania na świeżym powietrzu.

Równie ważne co prywatne, okazują się przestrzenie wspólne. Liczy się to, czy mamy zapewnioną w swoim otoczeniu wysokiej jakości półpubliczną przestrzeń, a więc taką, która jest dostępna głównie dla mieszkańców i zapewnia nam możliwość rekreacji. Klasycznym przykładem takiego miejsca są wydzielone wnętrza kwartałów z wewnętrznym podwórkiem, placem zabaw, ławkami i zielenią. Bez samochodów. Takie rozwiązanie zastosowaliśmy w projekcie Nowych Jeziorek na warszawskim Ursynowie. Wnętrza kwartałów są tu wyniesione na poziom 1. piętra i stanowią wewnętrzną, łatwo dostępną przestrzeń dla mieszkańców.

Dostęp do usług jest istotny dla jakości zamieszkiwania. Nie tylko do tych komercyjnych rozumianych jako sklepy, kioski czy drobne usługi, ale również tych o charakterze społecznym - żłobków, przedszkoli, bibliotek, przychodni. Ich bliskość zwiększa nasz komfort miejsca zamieszkiwania, mamy wtedy wszystko „po sąsiedzku”. Dobrze też jeśli myśli się o tych miejscach już na etapie koncepcji projektowej. Wtedy rezerwuje się na nie odpowiednie przestrzenie, a nie koncentruje się na zaprojektowaniu jak największej liczby mieszkań, jak to zwykle ma miejsce w inwestycjach stricte deweloperskich. Zwrot w postaci komfortu jest o wiele wyższy, niż kolejne wybudowane metry kwadratowe. Mamy nadzieję, że właśnie taką jakość przestrzeni do życia uda nam się uzyskać na budowanym przez PFRN osiedlu Nowy Nikiszowiec w Katowicach, gdzie już na etapie konkursu na projekt architektoniczny myśleliśmy o jak najlepszym dostępie do usług. Ostateczną weryfikację naszych założeń przeprowadzą jednak jak zwykle mieszkańcy. Mamy nadzieję, że na plus.