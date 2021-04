Ideologiczny pomysł Joanny Rajkowskiej na Plac Pięciu Rogów. Oto rzeźba Pisklę. Drozd

Joanna Rajkowska, autorka takich projektów przestrzennych, jak sztuczna palma na rondzie gen. Charles’a de Gaulle’a w Warszawie czy łódzki Pasaż Róży, przedstawiła swoją wizję tego, co może się znaleźć na przeprojektowywanym właśnie stołecznym Placu Pięciu Rogów. Jest nią odlew ptasiego jaja, a dokładnie drozda śpiewaka, noszący nazwę Pisklę. Drozd.

REKLAMA

Warszawski Plac Pięciu Rogów jest w trakcie przebudowy. Wśród pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni znalazła się instalacja przestrzenna Joanny Rajkowskiej przedstawiająca gigantyczne ptasie jajo.

To głos artystki w dyskursie dotyczącym świadomości ekologicznej.

Co autorka mówi na temat projektu? - Projekt Pisklę. Drozd to delikatna interwencja w architektoniczną tkankę Placu Pięciu Rogów będąca odpowiedzią na potrzeby współczesnego miasta otwartego na dramatycznie potrzebne zmiany dotyczące świadomości ekologicznej.

Zobacz także -> Plac Pięciu Rogów jak nowy. Co się zmieni?



Pisklę Joanny Rajkowskiej powstało na potrzeby Frieze Sculpture 2019. Przez pewien czas odlew znajdował się w londyńskim Regent’s Park.

Głównym elementem instalacji jest przeskalowany odlew ptasiego jaja, wykonany z barwionego w masie gipsu akrylowego o wysokości ok. 200 cm. Pisklę. Drozd z Placu Pięciu Rogów to jajo drozda śpiewaka (Turdus philomelos), ptaka zamieszkującego Eurazję, w tym - Polskę. Można go znaleźć (a częściej usłyszeć) również w miejskich parkach. Jaja drozda mają niespotykaną kolorystykę – są najczęściej błękitne, pokryte czarnymi, fioletowymi lub ciemnowiśniowymi plamkami.

We wnętrzu odlewu zainstalowany będzie mechanizm emitujący dźwięki wykluwających się ptaka. Składać się będzie z odtwarzacza, wzmacniacza, modułu sterującego, zegara oraz wzbudnika. Wzbudnik jest najważniejszym elementem systemu i sercem projektu - zamienia skorupę jaja w membranę głośnikową, to znaczy sprawia, że dźwięk można nie tylko usłyszeć, ale i poczuć drgania fali dźwiękowej.

Wizualna strona projektu przypomina nieco surrealistyczny obraz, w którym rzeczywistość jest „odswojona” jednym, niecodziennym elementem, generującym zdziwienie, uwagę i wysiłek w oswojenie widoku na nowo.

Projekt, ze względu na historię Placu Pięciu Rogów ma również specjalną funkcję: wskazuje na kruchość życia, na konieczność pochylenia się nad tym to wymaga uwagi i opieki. Pisklę. Drozd powinno mieć wpływ na rytuały miejskich zachowań, ponieważ projekt ten jest pomyślany jako przerwa w trajektoriach codzienności i miejsce pochylenia się nad tym, czego nie widać, ale co domaga się od nas uwagi - młodym, bezbronnym (i nie-ludzkim) życiem.

Przechodnie, aby usłyszeć dźwięki i poczuć drgania skorupki, muszą fizycznie zbliżyć się do rzeźby i przyłożyć ucho do jej powierzchni. Ma to być też miejsce dyskretnego nasłuchiwania, co w miastach jest rzadkim zjawiskiem. Pisklę.Drozd to wskazanie na to, co w tym momencie historii ludzkiego gatunku jest najistotniejsze - na stan środowiska naturalnego, dzięki któremu nasza własna egzystencja jest możliwa.