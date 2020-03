Idzie nowe w kurortach

Z chaosem przestrzennym, bałaganem i kiczem w polskich kurortach da się i trzeba walczyć. - Jakość tych przestrzeni jest dobrem wspólnym i ma kluczowe znaczenie dla jakości wypoczynku, a w konsekwencji jakości życia - przekonuje architekt i urbanista Marek Gachowski.

Pięć lat temu hotel Baltic Palace wprowadził zupełnie nową jakość do architektury Pobierowa w Zachodniopomorskiem. To przykład na to, że nawet w małym kurorcie, o przeciętnej zabudowie może powstać coś wyjątkowego. Jak mówi jeden z autorów projektu tej inwestycji Mateusz Tański, architektura hotelu odcina się od otoczenia. Jest jasna, eteryczna i opływowa. Brak tu rozbudowanej ornamentyki, bo architekci poszli w kierunku minimalizmu. Szklana fasada przywołuje skojarzenia z falami i wydmami odległej o kilkadziesiąt metrów plaży.

Mateusz Tański pracuje w Warszawie, gdzie prowadzi pracownię MTA Architekci, ale wychował się nad polskim morzem. Zmiany w przestrzeni polskich kurortów obserwuje od blisko 40 lat.

- Lata 80. ubiegłego wieku to duże, państwowe ośrodki wczasowe, uzupełnione typową architekturą letniskową, w dużej mierze drewnianą. Wszystko było proste i schludne, niestety wykonane z niskiej jakości materiałów, przez co szybko popadało w ruinę. Doskonale pamiętam tamtejsze Darłowo, Ustkę, Rowy czy Władysławowo. Lata 90. przyniosły w całej Polsce pełną swobodę, co dało się zauważyć także w kurortach. Brak kapitału skutkował tymczasowymi rozwiązaniami. Duże ośrodki po przejściu w prywatne ręce były co najwyżej lekko odświeżane - wspomina architekt.

Dr hab. Jan Sikora, wykładowca gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych zaznacza, że myśl modernistyczna wniosła do polskich kurortów spójność, rozbudowane funkcje i kulturę przestrzenną. Przyznaje, że eksplozja kapitalizmu przyniosła natomiast rozwój konsumpcjonizmu, kiczu i bałaganu. - Wszystko zaczęło obrastać tandetą, reklamą i tanimi chwytami marketingowymi - zauważa architekt.

