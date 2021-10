Iglica zamieniła się w słup majowy. To protest artystyczny

Przez cały tydzień między 4 a 10 października o zachodzie słońca przed Halą Stulecia odbywają się artystyczne rytuały w ramach międzynarodowego projektu ARTIFAKE promującego walkę z dezinformacją i propagandą. Artystka Liliana Zeic i fundacja Art Transparent zapraszają do udziału w performansie zarówno przy wrocławskiej Iglicy, jak i za pośrednictwem transmisji internetowej.

REKLAMA

W realizacji pt. „Lato nadeszło dzisiaj całkowicie” artystka przemienia Iglicę w Parku Szczytnickim w słup majowy przystrojony wstęgami, tradycyjnie zaplatanymi w tanecznej choreografii. Do taśm w różnych odcieniach czerwieni przyporządkowane są historie kobiet i osób niebinarnych, które były lub są dotknięte skutkami rozpowszechniania fałszywych informacji.

Rytuały składają się z wypowiedzi artystki, malowania na szarfie oraz zdalnych działań zaproszonych osób, które łączą się przez internet z odległych miejscowości w Polsce i za granicą. Wśród nich są takie postaci jak artystka dźwiękowa Zosia Hołubowska (Mala Herba), działacz społeczny Filip Kijowski i poetka Patrycja Sikora. Intencje rytuałów kierowane są m.in. do Margot Szutowicz, współzałożycielki kolektywu Stop Bzdurom, strajkujących Kobiet czy koordynatorki Aborcyjnego Dream Teamu.

– Fałsz tytułu „Lato nadeszło dzisiaj całkowicie” w październikowej realizacji odnosi do przesytu i przegrzania – zarówno informacyjnego jak i klimatycznego. Dedykowane intencje – przyjmują różne formy: tutaj taniec, śpiew, oddech, poezja czy okadzanie podkreślają leczniczy potencjał kontaktu z drugą osobą, szczególnie wobec osób dotkniętych często anonimowymi, nadawanymi z wielu stron oszczerstwami – mówi kuratorka projektu Małgorzata Miśniakiewicz z fundacji Art Transparent.

Praca artystki Liliany Zeic w przestrzeni publicznej ukazuje zjawisko fake newsów w szerszym społecznym i historycznym kontekście. Nawiązując do starodawnych obrzędów i animistycznych europejskich wierzeń, artystka dopisuje kolejny rozdział złożonej historii Iglicy, na której wieszano flagi manifestujące wolność i walkę o prawa różnych narodów. Tym razem 90-metrowa stalowa konstrukcja staje się przekaźnikiem troski i wsparcia w stroju „drzewka miłości”, które rozsyła do bohaterek projektu, a także do uczestników wydarzenia obserwujących je na żywo przed Halą Stulecia i oglądających online za pośrednictwem internetowej transmisji. Rytuały śledzić można do 10 października codziennie po godzinie 18:00 – spod Iglicy lub za pośrednictwem profilu: https://www.facebook.com/FundacjaArtTransparent .

Artyści przeciwko propagandzie

W ramach projektu ARTIFAKE do 15 października na Wyspie Tamka we Wrocławiu działa także instalacja dźwiękowa Pawła Kulczyńskiego emitująca co kwadrans kontrowersyjne komunikaty. W jednym z miast na Dolnym Śląsku powstanie instalacja Alicji Patanowskiej i Marcina Sawińskiego drukująca w czasie rzeczywistym fałszywe treści. Za pomocą specjalnego systemu komputer będzie przeszukiwał w czasie rzeczywistym internet, przeformatowując fake newsy do drukowanego szablonu.

12 października w galerii Mieszkanie Gepperta odbędzie się spotkanie z udziałem artystów i kuratorów. W ramach wydarzeń towarzyszących odbędzie się także gra edukacyjna oraz warsztaty. Szczegóły dotyczące ARTIFAKE znajdują się na stronie fundacji: www.arttransparent.org oraz www.artifake.org.

Międzynarodowy projekt „ARTIFAKE – sztuka przeciwko propagandzie” organizowany jest przez Internews z Ukrainy, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Reporterów Audiowizualnychz Armenii i wrocławską fundacją Art Transparent działającą na rzecz sztuki współczesnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. ARTIFAKE realizowany jest przez Internews-Ukraina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Reporterów Audiowizualnych z Armenii i Fundację Art Transparent przy wsparciu finansowym Programu Kreatywna Europa, International Renaissance Foundation, Konrad-Adenauer-Stiftung, Ukrainian Cultural Foundation, Ambasady Królestwa Niderlandów oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP.