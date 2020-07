II etap Monopolis w Łodzi oficjalnie rozpoczęty

Rozpoczęła się realizacja II etapu łódzkiego Monopolis - prestiżowej inwestycji spod kreski Grupa5 Architekci. Kilka dni temu na placu budowy uroczyście uruchomiono 56 metrowy żuraw.

Kilka dni temu uroczyście uruchomiono 56 metrowy żuraw na budowie drugiego etapu kompleksu biurowo-usługowego Monopolis. Tym samym rozpoczęła się realizacja jednej z dwóch wież na terenie tej prestiżowej, łódzkiej inwestycji. Nowobudowany, dwunastokondygnacyjny biurowiec o łącznej powierzchni 8.400 mkw. stanie od strony ulicy Wydawniczej. Generalnym wykonawcą jest firma Karmar S.A., od ponad dekady będąca częścią francuskiego giganta budowlanego Bouygues Construction.

Rewitalizacja Monopolis idzie pełną parą. Dopiero co uroczyście zainaugurowano kulinarną działalność restauracji, kawiarni i piekarni, a poziom wynajęcia powierzchni biurowej pierwszego etapu osiągnął 100%. Virako, deweloper kompleksu Monopolis, podjął więc decyzję o rozpoczęciu realizacji drugiego etapu inwestycji. W jego ramach powstaną dwa budynki - M3 o wysokości ponad 49 metrów (12 kondygnacji) i M4 (3 kondygnacje) o łącznej powierzchni najmu biur - 8650 mkw. i usług - 750 mkw. oraz garaż podziemny dla 100 samochodów. Elewacja siedmiu dolnych kondygnacji zostanie wykonana z kortenu, dzięki czemu fasada swoją naturalną patyną będzie nawiązywać do ponad stuletnich ceglanych budynków dawnego Monopolu Wódczanego. Górne kondygnacje to już przeszklona fasada, lekko cofnięta w stosunku do obrysu podstawy budynku. Obiekt zostanie idealnie wkomponowany w przestrzeń, łącząc nowoczesność z zabytkowym duchem miejsca.

Kompleks Monopolis jest realizowany w centrum Łodzi. Projekt łączy w sobie funkcję biurową, usługową oraz kulturalną wraz z szeroką ofertą gastronomiczną. Jego głównym wyróżnikiem są budynki historyczne, w tym nowoczesny biurowiec klasy A, który powstał w gmachu głównym, dawnej rozlewni Monopolu Wódczanego z 1902 roku. Liczy cztery piętra naziemne o powierzchni 7000 mkw. gdzie znajduje się powierzchnia biurowa, którą zajęły firmy Clariant, Digital New Agency oraz ABB.

Natomiast w pięknych, odrestaurowanych piwnicach dostępnych z obniżonego o 4 metry poziomu gastropasażu, zlokalizowane zostały restauracje, kawiarnia i piekarnia. Z kolei w dawnych: magazynie spirytusu, laboratorium wódek smakowych, magazynie morsów, czy kotłowni zlokalizowane są dziś teatr Scena Monopolis, klub dla dzieci oraz restauracja Arteria. Łączna powierzchnia kompleksu to 29.900 mkw. W dwóch garażach podziemnych znajdzie się miejsce dla 258 samochodów i ponad 70 miejsc dla rowerów. Autorem projektu architektonicznego jest uznana polska pracownia Grupa5 Architekci.

- W Polsce niewiele jest projektów na miarę Monopolis. To inwestycja z bogatą historią, ciekawie zaaranżowana i bardzo dobrze odpowiadająca na coraz większe potrzeby mieszkańców Łodzi. Niezwykły charakter Monopolis sprawił, że projekt został już wybrany przez tak wymagające marki jak ABB i Clariant. Dalszy rozwój oferty biurowej kompleksu to potencjał na przyciągnięcie kolejnych uznanych najemców, którzy stworzą w Łodzi wysokiej jakości miejsca pracy - ocenia Łukasz Dobrzański, dyrektor biura JLL w Łodzi, wyłącznego agenta odpowiadającego za proces komercjalizacji Monopolis.

Planowany termin zakończenia budowy drugiego etapu to III kwartał 2021. Na czas budowy dostęp

do Monopolis możliwy będzie tylko od strony ulicy Kopcińskiego.