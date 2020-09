II etap Parku Centralnego w Gdyni już otwarty. Za projektem stoi Arch-Deco

Park Centralny w Gdyni poddawany jest od kilku lat rewitalizacji. Jego przebudowa ma za zadanie wydobyć z niego maksymalny potencjał, uporządkowując go i dostosowując do potrzeb i wymagań współczesnych mieszkańców. Otwarto właśnie II etap inwestycji projektu Arch-Deco.

REKLAMA

Rozbudowany plac zabaw, park linowy i skatepark dla młodszych dzieci, a do tego fontanna, nowe miejsca odpoczynku i mnóstwo nowej zieleni. To tylko niektóre z elementów oddanego właśnie do użytku, drugiego etapu Parku Centralnego w Gdyni. Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada gdyńskie biuro Arch-Deco.

Otwarta właśnie, druga już część rewitalizowanego Parku Centralnego, ma powierzchnię 15 tysięcy m kw. Będzie służyć głównie rekreacji na świeżym powietrzu, a z jej zagospodarowania najbardziej skorzystają dzieci. Jednym z najważniejszych elementów tej strefy jest bowiem zmodernizowany i rozbudowany plac zabaw. Wprowadzono tam m.in. nowe miejsca aktywności i zabaw, dodatkowe oświetlenie, więcej ławek oraz specjalne miejsca do leżenia. Sporą atrakcją będzie też nowy park linowy z ponad 9-metrową piramidą, siecią frisbee służącą do wspinania i balansowania oraz szlakiem linowym. Dodatkowo, istniejący już wcześniej skatepark, został rozbudowany o część przeznaczoną dla młodszych dzieci.

Kolejnym premierowym elementem, który pojawił się w parku, jest podświetlana fontanna z dyszami wodnymi i mgielnymi, wyrzucającymi wodę na wysokość 2 metrów. Zrealizowano także fragmenty ścieżki biegowej i wrotkarskiej. Zmodernizowano też sąsiadujący układ drogowy: dla uspokojenia ruchu wyniesiono skrzyżowanie alei Marszałka Piłsudskiego z ulicą Legionów oraz pobliskie przejścia dla pieszych, zaprojektowano też nowy przystanek autobusowy od strony parku.

Parkową przestrzeń dopełniła mała architektura, w tym 34 ławki i poidełko, a także dużo atrakcyjnej zieleni. Przybyło ponad 3,4 tysiąca krzewów i ponad 3,1 tysiąca bylin, blisko tysiąc pnącz, niemal 35 tysięcy roślin cebulowych i prawie 12 tysięcy traw ozdobnych. Przestrzeń wypełni też 8 nowych drzew.

Park Centralny położony jest w samym sercu Gdyni. Teren ten poddawany jest od kilku lat rewitalizacji. Jego przebudowa ma za zadanie wydobyć z niego maksymalny potencjał, uporządkowując go i dostosowując do potrzeb i wymagań współczesnych mieszkańców. Wszystkie trzy etapy rozbudowy parku, o łącznej wielkości ponad 6 hektarów, zaprojektowane zostały przez gdyńskie biuro architektoniczne Arch-Deco, wyłonione do tego zadania w drodze konkursu.

– Zieleń w tym projekcje jest dla nas nadrzędną wartością – tłumaczy Zbigniew Reszka, prezes biura Arch-Deco. I dodaje: – Najważniejszą rzeczą było pogodzenie bogatego programu funkcjonalnego, ujętego w warunkach konkursu, z zachowaniem jak największej ilości przestrzeni zielonych. Walczyliśmy tu o każde drzewo, każdy krzew. Pilnowałem tego osobiście, bo niektóre z drzew, które można spotkać w Parku Centralnym, to naprawdę cenne egzemplarze – na przykład 80-letnie buki. Zależało nam również na jak najbardziej kameralnym oświetleniu. Oczekiwanie, że teren zielony będzie bezpieczną, ogólnodostępną przestrzenią nawet po zmroków sprawiło, że musieliśmy poszukać konsensusu pomiędzy wymaganiami fauny i flory, a realiami nowoczesnego miasta – wyjaśnia.