IKEA Janki ma 30 lat. Oto historia obiektu

Mija 30 lat odkąd po raz pierwszy otwarto drzwi dla klientów sklepu IKEA Janki. Szwedzki gigant rozpoczął świętowanie deklaracją całkowitego przejścia na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł.

Sklep IKEA w Jankach obchodzi jubileusz 30-lecia działalności na warszawskim i polskim rynku.

Z tej okazji firma postanowiła w całości przejść na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł.

Wszystko zaczęło się 25 sierpnia 1993 roku, kiedy IKEA Janki po raz pierwszy otworzyła swoje drzwi dla klientów. Punkt był jednocześnie trzecim sklepem IKEA w Polsce. Jeden istniał już w centrum miasta w Al. Jerozolimskich (otwarcie 1992), a drugi – w Gdańsku (otwarcie kwiecień 1993). W latach transformacji systemowej szwedzki sklep z wyposażeniem wnętrz wzbudził spore zainteresowanie Polaków. W ciągu pierwszych pięciu dni sklep w Jankach odwiedziło ok. 75 tys. gości. 10 bezpłatnych autobusów IKEA przewiozło ok. 21 tys. osób, dzięki 170 taksówkom wynajętym na koszty firmy, kolejne 1500 odwiedziło sklep. Oczekujących w kolejkach klientów poczęstowano 1000 kg cukierków i wręczono im 5 tys. kwiatów - żółtych gerber.

Od tamtego momentu mija właśnie 30 lat, a więzi IKEA z Polską oraz z rynkiem warszawskim są silniejsze niż kiedykolwiek. Co więcej – co piąty produkt IKEA na świecie produkowany jest w polskiej fabryce, a 5,5 mln domów w Polsce wyposażonych jest w produkty IKEA.

IKEA Janki – na wzór dla innych

Śmiało można powiedzieć, że sklep IKEA w Jankach był przykładem i miejscem różnego rodzaju testów i nowych praktyk – to właśnie w nim testowano rozwiązania, które później z powodzeniem wprowadzano w kolejnych sklepach w kraju. Dziś IKEA w Jankach to modelowy sklep o powierzchni 25 355,66 mkw. – niemal 2 razy większej aniżeli w chwili, gdy jego próg przekroczył pierwszy klient. Zanim jednak IKEA w Jankach osiągnęła obecny format, w ciągu 30 lat przeszła wiele zmian.

Początkowo IKEA w Jankach była parterowym budynkiem mieszczącym sklep, restaurację oraz magazyn na stosunkowo niewielkiej powierzchni. W 2001 roku dokonano pierwszej przebudowy i dobudowano piętro, gdzie przeniesiono i rozwinięto restaurację oraz część ekspozycyjną. W 2019 roku sklep powiększono o Magazyn Zewnętrzny IKEA.

Podczas 30 lat obecności IKEA w Jankach na rynku dokonało się wiele zmian nie tylko w szwedzkiej marce, ale również w naszych domach, w Polsce, na świecie i… w naszym podejściu do troski o środowisko i planetę, fot. mat. pras.

IKEA Janki z ulami na dachu i nową energią

Podczas 30 lat obecności IKEA w Jankach na rynku dokonało się wiele zmian nie tylko w szwedzkiej marce, ale również w naszych domach, w Polsce, na świecie i… w naszym podejściu do troski o środowisko i planetę. Dlatego zmieniając się firma postawiła sobie ambitne cele. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju IKEA chce stać się firmą przyjazną dla klimatu między innymi poprzez wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo stara się, aby dostawy do klientów IKEA były możliwie jak najbardziej przyjazne ludziom i środowisku. Już dziś około 60 proc. dostaw do klientów realizowanych w Warszawie to dostawy niskoemisyjne.

- Obchody 30-tych urodzin stały się zatem wyjątkową okazją do pokreślenia zaangażowania sklepu IKEA w Jankach w działania na rzecz poprawy stanu środowiska. Obchody zaczęto już w czerwcu poprzez rozpoczęcie prac modernizacyjnych, których celem jest obniżenie śladu węglowego. Inwestycje rozpoczęte w sklepie obejmują wymianę central wentylacyjnych oraz zmianę źródła ciepła: z gazu na źródło bardziej przyjazne środowisku. Po przebudowie budynek chłodzony oraz ogrzewany będzie za pomocą gruntowych wymienników ciepła. Dzięki temu sklep stanie się niezależny od paliw kopalnych i ograniczy emisję CO2 - mówią przedstawiciele marki.

Sklep w Jankach był też pierwszym sklepem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w którym IKEA na dachu magazynu zewnętrznego stworzyła domki dla pszczół. I tak, nieprzerwanie od czerwca 2021 roku, to rozwiązanie przyczynia się do zwiększenia liczby tych niezwykłych owadów w środowisku i lepszego zapylenia roślin znajdujących się w promieniu do 5 km od budynku. Wszyscy odwiedzający IKEA w Jankach mogą przez cały rok podejrzeć na żywo ciężką pracę owadów, dzięki specjalnym kamerom umieszczonym w ulach. Inicjatywa stworzenia domu dla zapylaczy to zasługa pracowników sklepu, wśród których wielu jest związanych prywatnie z tematem pszczelarstwa.

W listopadzie 2021 roku IKEA wprowadziła Usługę Oddaj i Zyskaj, która pozwala klientom przekazywać używane produkty IKEA w zamian za bony na kolejne zakupy. Ale to nie wszystko. Kupujący w sklepie IKEA w Jankach mogą też nabyć przedmioty z tzw. „drugiej ręki”. Produkty dostępne są w niższych, okazyjnych cenach, w Dziale Okazje na Okrągło.