IKEA w Katowicach uruchomiła Centrum Urządzania Wnętrz

Sklep IKEA w Katowicach postanowił wyjść naprzeciw wszystkim tym, którzy chcą odmienić swoje mieszkanie pod okiem projektantów i otworzył CUW - Centrum Urządzania Wnętrz. To lokalna inicjatywa sklepu, pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, gdzie klient w jednym miejscu może poznać oraz skorzystać z wszystkich usług planowania/projektowania, jakie oferuje IKEA. A co mówią o wystroju swoich mieszkań mieszkańcy stolicy woj. śląskiego, czy czują się pewnie w obszarze urządzania wnętrz, a także, czy są skłonni skorzystać z usług architekta wnętrz - znamy wyniki badań na ten temat.

Badanie „U&A and Style Study 2020", przeprowadzonego przez IQS Sp. z o.o. dla IKEA, pokazuje, że mieszkańcy Katowic, podobnie jak i pozostałych regionów Polski, nie czują się pewnie w obszarze wyposażania wnętrz. Chociaż co trzeci uważa, że się na tym zna, to jednak dla co czwartego urządzanie wnętrza to wyzwanie. Jednocześnie rzadko decydują się oni na skorzystanie z usług architekta wnętrz. W przypadku Katowic zdecydowało się na to tylko 8 proc. badanych, co jest jedną z najniższych liczb wskazań. W perspektywie widać jednak szansę na zmianę. 18 proc. (6 proc. zdecydowanie tak, 12 proc. - raczej tak) respondentów deklaruje wybór tego typu usług.

Jak oceniamy nasze pomieszczenia?

Co badani w skali kraju mówią o poszczególnych pomieszczeniach i z jakimi mierzą się wyzwaniami przy ich urządzaniu? W przypadku salonu, którego średnia powierzchnia to 20 m kw., większość odpowiadających jest zadowolona z jego wyglądu. Przyznają jednak, że w aranżacji salonu „wyzwaniem jest pogodzenie szeregu różnych funkcji i zachowanie reprezentacyjnego charakteru, przy jednoczesnej możliwość swobodnego korzystania na co dzień”. Zmiany w tym pomieszczeniu planowało 57 proc. badanych. W kuchni, której średnia powierzchnia wynosi ok. 10 m kw., „wyzwaniem jest zapewnienie funkcjonalności tego pomieszczenia: ergonomiczności i użyteczności w przygotowywaniu/ spożywaniu posiłków, utrzymaniu czystości/ porządku, funkcji przechowywania oraz w przypadku niektórych kuchni także miejsca spotkań”. W porównaniu z innymi badanymi pomieszczeniami kuchnia budzi najwięcej zastrzeżeń. A zmiany w kuchni planuje 63 proc. badanych. Natomiast sypialnie (przeciętna powierzchnia sypialni dorosłych to ok. 12,6 m kw.) są opisywane często jako przeładowane/zagracone, co wskazuje na to, jak ważna jest w tym pomieszczeniu funkcja przechowywania i jak w niewystarczający sposób jest realizowana. Zmiany w tym pomieszczeniu planuje 45 proc. posiadaczy sypialni.

IKEA Katowice z CUW - Centrum Urządzania Wnętrz

Nowe miejsce w sklepie, które zlokalizowane jest w dziale Duży Pokój, powstało z myślą o komforcie klientów, a także wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Odwiedzający sklep IKEA w Katowicach w jednym miejscu mogą uzyskać wszystkie potrzebne informacje o usługach planowania (w sklepie, jak i online), a także skorzystać z doświadczenia i kreatywności projektantów wnętrz IKEA oraz specjalistów ds. planowania kuchni, szaf i regałów - konkretnych wnętrz a już wkrótce także całego mieszkania. To oznacza, że bez konieczności odwiedzania pozostałych miejsc do planowania na terenie sklepu, w jednym miejscu klient może zapoznać się i zdecydować, która usługa najbardziej odpowiada jego potrzebom. Tym samym zmiana własnych „czterech kątów” może stać się jeszcze łatwiejsza.