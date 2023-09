IKEA wychodzi do klientów. Planuje kolejne studia planowania w Polsce

Studia planowania i zamówień IKEA to miejsca, gdzie klienci otrzymują inspirację i wiedzę na temat wyposażenia domu. Obecnie w Polsce jest ich 9, ale w planach są już kolejne!

REKLAMA

W Polsce jest 9 studiów planowania i zamówień IKEA.

Najnowsze otwarto studio planowania i zamówień IKEA otwarto w Rzeszowie.

W planach są kolejne studia. W 2024 rk w Polsce ma ich być w sumie 13.

Pierwsze Studia Planowania IKEA otwarto w ramach testu jesienią 2021 roku.

IKEA to marka, której w Polsce nie trzeba nikomu przedstawiać. IKEA jest obecna w naszym kraju zarówno ze swoimi fabrykami, jak i jako ulubiona marka klientów. Z myślą o wyjściu na przeciw ich potrzebom, powstały studia planowania IKEA.

W Polsce istnieje obecnie 9 studiów planowania i zamówień IKEA, a w planach są kolejne. Jak zaznaczyli przedstawiciele marki na konferencji prasowej, która odbyła się 5 września, w Polsce istnieje zapotrzebowanie na tego typu usługi.

– W ubiegłym tygodniu otworzyliśmy studio w Rzeszowie. W trakcie ostatniego weekendu odwiedziło nas tam półtora tysiąca klientów i klientek. Jest to kolejny sygnał, że taka potrzeba po prostu istnieje – przekonują na konferencji prasowej przedstawiciele IKEA.

IKEA nie zamierza poprzestać na istniejących 9 studiach, w planach są kolejne. Już niebawem w roku 2024 ma być ich w naszym kraju 13.

– Z związku z tym poprzez i miejsca i naszych kompetentnych pracowników i usługi świadczone w takich miejscach, możemy do docierać do wielu naszych klientów – dodają.

Otwarte w Rzeszowie Studio planowania i zamówień IKEA to drugie co do wielkości studio IKEA w Polsce z aż 255 mkw. przestrzeni pełnej przykładowych aranżacji dopasowanych do oczekiwań lokalnego rynku.

Pierwsze Studia Planowania IKEA otwarto w ramach testu jesienią 2021 roku. Nowy format okazał się dużym sukcesem, dlatego firma zdecydowała się wprowadzić je do portfolio usług na stałe, pod nazwą Studio planowania i zamówień IKEA. To miejsca, gdzie klienci otrzymują inspirację i wiedzę na temat wyposażenia domu.

IKEA może się pochwalić szeroką siecią stacjonarnych punktów kontaktu z klientem. W liczbach to 11 sklepów tradycyjnych sklepów fizycznych, które oferują kilkaset tysięcy metrów inspiracji i ok. 70 punktów odbioru zamówień.