IKEA z ekspozycją na Żaglach 2023 uczyła życia eko

IKEA Szczecin wzięła udział w trwającej trzy dni imprezie Żagle 2023. Ekspozycja firmy wpisała się w marynistyczny klimat, opowiadając jednocześnie o tym, jak żyć eko.

IKEA Szczecin zacumowała przy szczecińskich bulwarach podczas tegorocznej edycji Żagle 2023.

Ekspozycja marki zlokalizowana w morskim kontenerze, wpasowała się w otoczenie portu i rzeki Odry.

Marka opowiadała o tym, jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Żagle w Szczecinie to coroczne wydarzenie zainicjowane w 2021 roku jako rekompensata odwołanego finału regat The Tall Ship Races. W tym czasie szczecińskie nabrzeże staje się tętniącym życiem sercem miasta, a żaglowce klasy A i B oraz mniejsze jednostki pomagają w budowaniu programu artystycznego chętnie udostępniając swoje pokłady dla zwiedzających. Trzy dni atrakcji to program wypełniony po brzegi, kilka scen, stoiska jarmarkowe, wesołe miasteczka i masa ciekawych propozycji dla każdego.

Ekspozycja IKEA Szczecin na imprezie Żagle 2023, fot. mat. prasowe

IKEA na Żaglach 2023

Celem wizyty marki IKEA podczas wydarzenia Żagle 2023 w Szczecinie było pokazanie pomysłów i wskazówek, jak żyć w bardziej przyjazny dla siebie i planety sposób.

Obalamy mity, że życie w duchu eko jest drogie i wymaga wysiłku. Chcemy, by jak najwięcej osób przekonało się, że nawet najmniejsze działania potrafią wiele zmienić. Proste i niedrogie rozwiązania dają konkretne oszczędności wody i energii lub pozwalają nie marnować jedzenia. Dlatego im więcej ludzi je wprowadzi w życie, tym lepiej dla środowiska i dla nas samych.

Strategia People & Planet Positive

IKEA od dawna realizuje strategię zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive. Dąży do tego, by umożliwić jednemu miliardowi ludzi na całym świecie lepsze życie w granicach możliwości planety. Dlatego też podejmuje działania, by do 2030 roku stać się biznesem pozytywnie oddziałującym na klimat, m.in. dzięki inwestycjom w energię odnawialną i bezemisyjne dostawy.

Oprócz szerokiego asortymentu produktów, powstałych przy wykorzystaniu zrównoważonych materiałów, IKEA oferuje także udogodnienia, które pomagają prowadzić bardziej przyjazny planecie styl życia na co dzień. Jednym z nich jest usługa „Oddaj i Zyskaj” w ramach której klienci mogą odsprzedać niepotrzebne meble i odzyskać nawet do 50% ich wartości na karcie refundacyjnej. Marka umożliwia także zakup używanych przedmiotów w bardzo dobrym stanie z pewnego i sprawdzonego źródła, jakim jest dział Okazje na Okrągło (dawniej Circular Hub).

W ramach szerzenia cyrkularności i umożliwiania życia w duchu less waste, IKEA udostępnia także bezpłatne elementy montażowe do mebli, by zagubiona śrubka czy okucie nie były pretekstem do pozbycia się dobrego przedmiotu i zastąpienia go nowym. Osobno można natomiast nabyć części zamienne do sof, jak pokrycia, nóżki czy poduszki, by „stary” mebel zyskał nowe życie.

Demokratyczne wzornictwo i jego siła

Demokratyczne wzornictwo to unikalny sposób, w jaki IKEA projektuje swoje produkty i rozwiązania tak aby zapewniały funkcjonalność, atrakcyjną formę i wysoką jakość przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju oraz przystępności cenowej. Firma podkreśla, że każdy powinien mieć dostęp do artykułów wyposażenia domu, składających się z tych pięciu elementów, bez pójścia na kompromis, co do jakości, ceny, wyglądu czy dbałości o środowisko.