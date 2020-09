Ikona wrocławskiej architektury zyska nowy design. DH Renomę odmieni Zbigniew Maćków

Globalworth uzyskał pozwolenie dotyczące remontu i przebudowy Domu Handlowego Renoma we Wrocławiu. To oznacza rozpoczęcie planowanej przez właściciela obiektu metamorfozy ikonicznego budynku, który zyska nowy design i zmodyfikowaną ofertę. Inspiracją do projektowania Nowej Renomy jest warszawska Hala Koszyki.

Renoma to ikona wrocławskiej architektury. Miejsce z historią i charakterem. Dlatego koncepcję zmian przygotował zespół wybitnych architektów pod kierownictwem Zbigniewa Maćkowa. Nowy pomysł na wystrój wnętrz będzie nawiązywać do historycznego stylu Domu Towarowego Wertheim. Przy odtwarzaniu detali budynku z dawnych czasów inwestor aktywnie współpracuje z konserwatorem zabytków.

Pierwsze prace aranżacyjne rozpoczną się już w IV kwartale tego roku. Ze względu na komfort klientów, remont prowadzony będzie w kilku etapach, we wcześniej wyłączonych z użytkowania częściach Renomy. Prace modernizacyjne zaplanowane są na 2 lata.

- Renoma to perła wrocławskiej architektury, która zasługuje na metamorfozę dającą jej nowy blask i funkcje oczekiwane dziś przez mieszkańców miasta. Zadbamy nie tylko o nową ofertę handlową, usługową i gastronomiczną, ale również wzbogacimy Renomę o nowoczesne powierzchnie biurowe. Zadbamy też o ożywienie Placu Czystego, na który wychodzić będą ogródki restauracyjne, dzięki czemu miejsce to zyska nowy charakter - mówi Barbara Wójcik, Senior Asset Manager w Globalworth Poland.

Nowa Renoma jak Hala Koszyki

Nowa Renoma to nie tylko dodatkowe przestrzenie biurowe, ale również zupełnie nowe powierzchnie przeznaczone na restauracje i szeroko pojętą gastronomię. Inspiracją do projektowania tych miejsc jest warszawska Hala Koszyki – gastronomiczne centrum stolicy, którego właścicielem i zarządcą jest Globalworth.

- Dzięki Hali Koszyki dziś Warszawa znajduje się w gronie największych światowych metropolii takich jak Nowy Jork, Londyn czy Florencja, gdzie w halach targowo-restauracyjnych, pod jednym dachem, tętni życie i spotykają się smaki z całego świata. Jako Globalworth posiadamy unikatowe doświadczenia z Hali Koszyki, które chcemy wykorzystać w przeprowadzeniu gastronomicznej metamorfozy Renomy. Nasz plan przewiduje umiejscowienie funkcji handlowej, gastronomicznej i usługowej na poziomach 0 oraz -1. Na wyższych kondygnacjach znajdą się nowoczesne przestrzenie biurowe - podkreśla Anna Merta, Leasing Director Retail w Globalworth Poland.

Metamorfoza Renomy to bardzo przemyślana operacja, której początki sięgają 2018 roku. Wtedy to na zlecenie Globalworth przeprowadzono kompleksowe badania oczekiwań wobec rozwoju oferty tej niezwykłej nieruchomości. W ramach badań rozmawialiśmy z ponad tysiącem wrocławian. W oparciu o to, czego się od nich dowiedzieliśmy, przygotowaliśmy długofalową strategię rozwoju oferty Renomy. Cały czas w naszym portfolio klienci będą mogli znaleźć unikatowe na mapie Wrocławia marki modowe segmentu premium uzupełnione przez strefę biurową oraz autorską ofertę gastronomiczną i usługową.