Ikoniczne dzieła polskich malarzy na tle banerów. Architekt krajobrazu swoim projektem prowokuje

Architekt krajobrazu Wojciech Januszczyk w celu wywołania dyskusji na temat estetyki współczesnej przestrzeni publicznej w Polsce przerobił kultowe dzieła polskich malarzy. Twórca zestawił je... z banerami reklamowymi.

Architekt krajobrazu Wojciech Januszczyk przerobił kultowe dzieła Chełmońskiego, Gierymskiego i Kossaka, aby nieco kontrowersyjnie odpowiedzieć na pytanie: "Jak wyglądałby krajobraz naszego kraju współcześnie namalowany przez polskich pejzażystów przełomu XIX i XX wieku?". Wszak wizja przedstawiona przez architekta pełna jest nieestetycznego chaosu.

- Sztuką jest znaleźć choć fragment przestrzeni wolnej od „plandekowo- banerowej reklamy”. Dotyczy to zarówno obszaru miasta, przedmieścia czy polskiej wsi. Zapominamy o tym, że jedną z podstawowych wartości jest piękno naszego kraju i o tym, że wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni. Paskudna ta nasza Polska – ciśnie się każdemu na usta! Chwila refleksji, a po niej każdy wraca do swoich spraw. Zawsze przecież jest coś ważniejszego do załatwienia, niż dbanie o przestrzeń - mówi architekt.