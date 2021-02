Ikony architektury: Guangzhou Circle projektu włoskiego architekta Josepha di Pasquale

Ten najwyższy okrągły budynek na świecie jest jednym z symboli Chin i udanym połączeniem zachodniej myśli architektonicznej ze wschodnimi tradycjami.

Zaprojektowany przez włoskiego architekta Josepha di Pasquale, Guangzhou Circle siedem lat po otwarciu nadal zachowuje swoją ikoniczność i charakter. Od tego czasu wszedł on do zbiorowej świadomości jako jeden z symboli chińskiej metropolii, prawdziwa południowa brama do "Państwa Środka", ale także punkt odniesienia w komunikacji między Wschodem a Zachodem.

Oficjalnie otwarty 16 grudnia 2013 r. budynek znajduje się w Guangzhou, w chińskiej prowincji Guangdong i mieści biura Hong Da Xing Ye Group, największego na świecie centrum handlu tworzywami sztucznymi. W 2014 roku CNN zaliczyło go do dziesięciu najciekawszych budynków na świecie.

Budynek jako miejski ideogram



Guangzhou Circle wznosi się na 33 pięter na 138 metrów wysokości i ma 85 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Stoi nad brzegiem Rzeki Perłowej na południowo-zachodnim skraju miasta, przy ultranowoczesnej południowej stacji kolejowej szybkich pociągów. Jest to najwyższy okrągły budynek na świecie, którego unikalną cechą jest pusty otwór w środku - również idealnie okrągły - o średnicy 48 metrów.

Jest to jedna z pierwszych prób stworzenia nowego typu budynku zaprojektowanego na trzecie tysiąclecie, nie opartego już na zachodnim i amerykańskim stereotypie pionowego drapacza chmur, który zbyt często był bezkrytycznie przyjmowany w dużych azjatyckich miastach. Pragnieniem architekta Josepha Di Pasquale było zaprojektowanie budynku-ikony, który różniłby się od pionowej wieży, a źródłem inspiracji były dla niego znaki pisma chińskiego. Dlatego też Circle jest w określany często jako "miejski ideogram".

Architektura między Wschodem i Zachodem

Wiele innych znaczeń wiąże się z kształtem tego budynku, który jest w stanie stworzyć pomost między Wschodem a Zachodem, a także między przeszłością a teraźniejszością, począwszy od klasycznych dysków jadeitowych o głębokim znaczeniu symbolicznym, a skończywszy na numerologicznej tradycji Feng Shui.

Podwójny dysk z jadeitu jest królewskim symbolem starożytnej chińskiej dynastii, która rządziła tymi ziemiami około dwóch tysięcy lat temu. Budynek, odbijający się w wodzie rzeki, tworzy dokładnie taki sam wzór: podwójny dysk jadeitu. Figura ta odpowiada również liczbie 8, która w kulturze chińskiej posiada silną wartość symboliczną. Z drugiej strony, w koncepcji budynku jest też obecna tradycja Zachodu, wyrażona poprzez wyraźne odniesienie do idei "kwadratury koła" pochodzącej z włoskiego renesansu.

- Korzenie są dla mnie kluczowe - potwierdza Joseph di Pasquale. - Porównywanie i wymiana z innymi kulturami jest koniecznością, ale nie oznacza to wcale dążenia do standaryzacji zachowań i mentalności, wręcz przeciwnie, będzie prowadzić do większej świadomości własnych wartości. Zachowanie tych wartości i więź z tradycją są dla mnie głównym źródłem inspiracji. W moim przekonaniu są one kluczem do tego, co uważam za zrównoważoną kulturowo "ewolucję", odnoszącą się do "solidnej" tożsamości, ponieważ jest ona dobrze zakorzeniona w rdzeniu wartości, które powinny być zachowane i chronione. Dla mnie "zachowanie" ma być warunkiem koniecznym dla "postępu" rozumianego jako konstruktywna "ewolucja" w przeciwieństwie do "progresywizmu" rozumianego jako destrukcyjna ewolucja tożsamości, zarówno jednostki, jak i społeczności - dodaje architekt.

Guanghzou Circle został uznany za jeden z ikonicznych budynków miasta Guangzhou. Jego wizerunek był też wielokrotnie wykorzystywany na oficjalnych plakatach i zdjęciach reklamowych.