Iluminacja na Trakcie Królewskim w Warszawie już montowana. W tym roku zaświeci krócej

Z początkiem grudnia, na placu Zamkowym stanie choinka, a na Krakowskim Przedmieściu rozbłyśnie iluminacja świąteczna. Wykonawca rozpoczął montaż ozdób. Warszawa skróci czas w jakim będzie się świeciła.

REKLAMA

W tym roku po raz trzeci na placu Zamkowym i na Trakcie Królewskim w Warszawie zawisną ozdoby, które w ramach umowy dostarcza i instaluje firma Multidekor.

Jak co roku zostaną włączone w pierwszych dniach grudnia.

W sytuacji kryzysu energetycznego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o wyłączaniu iluminacji codziennie przed północą.

W początkach pandemii w 2020 r., gdy władze Warszawy wybierały firmę od świątecznej iluminacji, znacząco ograniczono jej zakres. Wcześniej świąteczne ozdoby obejmowały również Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie, Aleje Ujazdowskie, czy szereg warszawskich placów. Iluminacja świąteczna jest symbolem Warszawy. Ozdoby na Trakcie Królewskim co roku przyciągają warszawiaków i turystów. Ma istotne znaczenie dla sklepów i restauracji, które znajdują się w tym miejscu. Na tyle duże, że co roku to właśnie kupcy i sklepikarze finansują jej część wzdłuż Nowego Światu - podaje zdm.waw.pl.

Iluminacja wyłączana przed północą

W sytuacji kryzysu energetycznego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o wyłączaniu iluminacji codziennie przed północą. Ma to wymiar symboliczny, bo iluminacja od wielu lat opiera się o energooszczędne diody eko-LED, więc oszczędność w zużyciu prądu będzie niewielka.

Każdego dnia miejska iluminacja składająca się z oświetlenia choinki, diod zawieszonych na 63 drzewach i 123 latarniach oraz oświetlenia figur, zużywa bowiem tyle prądu, ile potrzeba do naładowania trzech samochodów elektrycznych. W skali całego sezonu oszczędność sięgnie więc kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Świąteczna iluminacja w Warszawie będzie cieszyła oko, jak co roku, mniej więcej od Mikołajek. "Zdecydowanie więcej prądu zaoszczędzą wszystkie rodziny z dziećmi, które wybiorą się na Krakowskie Przedmieście, by podziwiać ozdoby (i przez kilka godzin nie włączą światła w mieszkaniu), niż miasto gdyby zdecydowało się całkowicie z iluminacji zrezygnować" - czytamy na portalu Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.