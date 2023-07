Infinity gotowe. Wrocław ma nowy biurowiec

Wrocławski biurowiec Infinity został oddany do użytku. Projekt spod kreski AD Studio ma nawiązywać do znaku nieskończoności.

Biurowiec Infinity, zlokalizowany w pobliżu Placu Jana Pawła II, przy ul. Legnickiej 16 we Wrocławiu, uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

Już w najbliższych dniach do budynku oferującego blisko 22 000 mkw. powierzchni najmu wprowadzą się pierwsi najemcy.

Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AD Studio.

Elegancka i bardzo charakterystyczna bryła, nawiązująca do znaku nieskończoności, to jeden z kluczowych elementów wyróżniających biurowiec Infinity, inwestycję zrealizowaną przez Avestus Real Estate we współpracy z partnerem biznesowym Alchemy Properties. Ten siedmiokondygnacyjny budynek biurowy klasy A, oferuje m.in. 18 727 m kw. powierzchni biurowej, 1 561 m kw. powierzchni handlowo-usługowej oraz trzypoziomowy podziemny garaż z 311 miejscami parkingowymi (w tym miejsca ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych). Z myślą o rowerzystach powstało 128 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. Biurowiec był realizowany zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent, a także certyfikacji WELL Health-Safety, potwierdzającej wysoki standard procedur bezpieczeństwa.

– Oddanie do użytkowania tak nowoczesnego i zaawansowanego technicznie biurowca stanowiło duże wyzwanie oraz wymagało doskonałej współpracy wielu osób i zespołów, za którą bardzo dziękuję wszystkim naszym partnerom. Przygotowując projekt Infinity koncentrowaliśmy się na zrealizowaniu obiektu o najwyższej jakości, która stanowi jego przewagę konkurencyjną. Po niespełna 2,5 roku od rozpoczęcia prac budowlanych otwieramy Infinity. Stworzyliśmy, w naszym przekonaniu, wyjątkowy budynek, który gwarantuje niezwykle komfortowe warunki do pracy i rozwoju biznesu. W momencie uzyskania pozwolenia na użytkowanie blisko 50% powierzchni budynku jest wynajęte, a znaczna część pozostałej przestrzeni jest przedmiotem zaawansowanych rozmów oraz negocjacji – powiedział Mariusz Frąckiewicz, Dyrektor Krajowy Avestus Real Estate

w Polsce.

Biurowiec Infinity może poszczycić się zastosowaniem najnowszych technologii, w tym innowacyjnej platformy obsługi najemców autorstwa spaceOS. Rozwiązania bezdotykowe, uchylne okna oraz najwyższej jakości filtry powietrza, zapewniają bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom. W Infinity zostało również zaaranżowane imponujące lobby z żywą roślinnością wewnątrz. Na dachu biurowca powstały przestronne tarasy z elementami małej architektury i zieleni. Wszystkie działania w ramach projektu Infinity, począwszy od prac budowlanych, przez zastosowane technologie i rozwiązania, aż po zarządzanie budynkiem, realizowane są zgodnie z kryteriami ESG, aby zapewnić niskoemisyjność biurowca i zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Przy realizacji Infinity nie zapomniano również o jego miastotwórczym charakterze, przejawiającym się w ogólnodostępnych przestrzeniach i usługach, z których mogą skorzystać nie tylko pracownicy kompleksu, ale również mieszkańcy Wrocławia. Na wynajem przestrzeni w części handlowo-usługowej obiektu zdecydowały się klinika stomatologiczna Medicover Stomatology, Gorąco Polecam Smaki z Piekarni, sklep spożywczy Żabka, restauracja Toscanizzazione oraz FutureMeds. Dodatkowo, na pierwszym piętrze budynku będzie się mieścił „UP” Klub Fitness z Misją.

W ramach prac budowlanych przy Infinity przygotowano również nowy układ drogowy przy skrzyżowaniu ulic Nabycińskiej i Legnickiej, a także fragment ścieżki rowerowej, przebiegający pomiędzy ulicami Nabycińską a Sokolniczą.

Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AD Studio, jego generalnym wykonawcą była firma Eiffage Polska Budownictwo, a za komercjalizację odpowiada JLL.