Informacja wizualna od Blank Studio doceniona w Europie

Zaprojektowany przez Blank Studio system informacji wizualnej dla krakowskiego budynku Resi4Rent zgarnął właśnie międzynarodową nagrodę European Design Awards.

Nagroda powędrowała do projektu systemu informacji wizualnej dla krakowskiego budynku Resi4Rent przy Alei 3 Maja.

Architekci w projekcie nawiązali do historycznego charakteru miasta, oraz umiejscowienia inwestycji, naprzeciwko Krakowskich Plant.

Grafiki to połączenie odcieni zieleni, żółci oraz różu, komunikaty tekstowe dla utrzymania jak najlepszego kontrastu malowane są na kolor czarny.

To jeden z najważniejszych na starym kontynencie, profesjonalny i niezależny przegląd, którego celem jest uczczenie europejskiego dizajnu i wyłonienie najciekawszych realizacji z każdego roku. To także klikudniowe, prestiżowe wydarzenie branżowe, które gromadzi setki projektantów z całej Europy (i nie tylko).

Tegoroczna edycja konkursu – z wielką, finałową galą w Luksemburgu – obejmowała wszystkie istniejące dziedziny projektowania graficznego. W każdej z kategorii można było otrzymać jedno z trzech wyróżnień: Gold, Silver lub Brąz. W kategorii Signage & Wayfinding (system komunikacji wizualnej – tzw. wayfinding – funkcjonujący w przestrzeni budynku lub w przestrzeni publicznej), jury w międzynarodowym składzie postanowiło nagrodzić projekt wayfinding’u autorstwa Blank Studio – przyznając im tytuł „Silver”.

Nagroda powędrowała do projektu systemu informacji wizualnej dla krakowskiego budynku Resi4Rent przy Alei 3 Maja – inwestycji mieszkaniowej z lokalami przeznaczonymi na wynajem. Resi4Rent to projekt joint-venture pomiędzy R4R Sarl a polską spółką Echo Investment. Przygotowany przez Blank studio projekt to rozwiązanie, które wprowadza w obszar wayfinding’u elementy kolażu graficznego.

Na rynku deweloperskim powstaje obecnie wiele upodabniających się do siebie realizacji obiektów mieszkaniowych. Nadrzędnym celem projektantów nagrodzonego systemu było wyróżnienie tej właśnie inwestycji poprzez estetyczne rozwiązania graficzne. Nawiązali oni do historycznego charakteru miasta, oraz umiejscowienia inwestycji. Krakowskie Planty, z którymi sąsiaduje Resi 4 Rent to najpiękniejsza zielona część Krakowa. Koncepcja graficzna, uwzględniająca pojawienie się botanicznych ilustracji, jest umowną kontynuacją zieleni i roślinności występujących wokół budynku.

Koncepcja graficzna, uwzględniająca pojawienie się botanicznych ilustracji, jest umowną kontynuacją zieleni i roślinności występujących wokół budynku. fot. mat. prasowe Blank Studio

W toku prac projektowych twórcy z Blank Studio zdecydowali się na przygotowanie zestawu autorskich ilustracji-kolaży, których główna, botaniczna część jest oparta o delikatne i eteryczne ilustracje słynnego botanika i artysty Otto Wilhelma Thome’a (autora klasycznej pozycji „Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz”). Wybrali takie z nich, które w jak najbliższy sposób nawiązują do roślin obecnych w krakowskim folklorze.

Zarówno kolorystyka jak i materiały, które przewidzieli dla niniejszej inwestycji, mają naturalny charakter. Jest on uzupełnieniem wielu elementów architektury wnętrz obecnych w budynku. Grafiki to połączenie odcieni zieleni, żółci oraz różu, komunikaty tekstowe dla utrzymania jak najlepszego kontrastu malowane są na kolor czarny.