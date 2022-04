Innowacyjny, ekologiczny i designerski. Hampton by Hilton Kraków Airport już otwarty

Jeden z najbardziej innowacyjnych hoteli w Polsce przywitał już swoich pierwszych gości. Obiekt jest wyposażony w proekologiczne rozwiązania, takie jak oczyszczalnia i stacja uzdatniania wody, a także technologiczne udogodnienia, jak np. mobilna aplikacja do otwierania pokoi hotelowych. Za projektem wnętrz stoi pracownia Iliard Architecture & Interior Design.

Hampton by Hilton Kraków Airport jest jednym z najbardziej innowacyjnych hoteli w Polsce.

Biuro projektowe Iliard stworzyło koncept wnętrz w duchu "Heart of House".

Hotel na lotnisku w Balicach świadczy swoje usługi od 30 marca br.

Wnętrze tego siedmiokondygnacyjnego obiektu cechuje się kolorowymi, otwartymi przestrzeniami. Biuro projektowe Iliard stworzyło koncept w duchu “Heart of House”, w wysokim standardzie projektując strefy dla gości oraz pracowników. Idea ma na celu zwiększanie zadowolenia z pracy wśród obsługi hotelowej, a co za tym idzie, bezpośrednio wpływa na satysfakcję podróżnych. Znakiem rozpoznawczym amerykańskiej marki jest nieformalny charakter należących do sieci obiektów. Między innymi dlatego jest doceniana przez gości, którzy podróżują w celach prywatnych, np. podczas wakacyjnych wyjazdów. Nawet wydzielone strefy do pracy umożliwiają tu wykonywanie służbowych obowiązków w przyjemnej atmosferze.

- Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni zainteresowaniem jakie budzi hotel. Zaczęliśmy otrzymywać rezerwacje jeszcze na kilka miesięcy przed otwarciem. Od kilku dni realizujemy pierwsze bookingi i widzimy, że liczba odwiedzających będzie stale rosła. Hampton by Hilton Kraków Airport jest jednym z najbardziej innowacyjnych hoteli w Polsce. To doskonałe miejsce dla tych, którzy chcą szybko dotrzeć do centrum miasta i jednocześnie spać 500 metrów od terminalu lotniska, aby nie spóźnić się na lot następnego dnia – komentuje Michał Całka, dyrektor hotelu.

Odważne kolory, wzorzyste desenie i lokalne detale Krakowa

Hotelowe lobby ma za zadanie prezentować się przytulnie, a duża przestrzeń zachęcać do spędzania w nim czasu i sprzyjać organizacji spotkań towarzyskich. Do dyspozycji gości oddano także restaurację o powierzchni 500 mkw. oraz strefę fitness, którą zaprojektowano z użyciem żywych odcieni żółci i fioletu poprzeplatanych hasłami motywacyjnymi. Odważne kolory, wzorzyste desenie materiałów, tapet czy mebli to charakterystyczne punkty wystroju hotelowych miejsc wspólnych. Nowoczesne szczegóły, jak neony lub grafiki nawiązujące do Krakowa, pokoje otwierane cyfrowym kluczem za pomocą mobilnej aplikacji – wszystko to wpisuje się w aktualne, światowe trendy, jednocześnie zachowując unikatowe, lokalne detale Krakowa.

- Przestrzeń prywatna zachęca gości wyciszenia i odpoczynku w wygodnych, jasnych pokojach i dużych łóżkach – zapewnia Magdalena Kluba, architekt prowadząca projekt, Iliard Architecture & Interior Design. - W budynku zastosowano szereg nietypowych rozwiązań instalacyjnych. Dla przykładu, hotel zasilany jest w wodę pitną z własnej studni oraz wyposażony jest w stację uzdatniania wody. Posiada również przyjazną środowisku instalację tzw. wody szarej, czyli takiej która nadaje się w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania – dodaje.

Obiekt świadczy swoje usługi od 30 marca br.