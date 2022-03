InPost kolejnym sygnatariuszem Zielonego Funduszu dla Warszawy

Stołeczny Zarząd Zieleni podpisał kolejną umowę w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy. Dzięki porozumieniu w trzech dzielnicach w stolicy przybędzie dużo nowej zieleni. Powstanie też park kieszonkowy.

- Cieszy nas, że zawarto kolejne już porozumienie w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy – platformy współpracy z przedsiębiorstwami, które chcą włączyć się w zieloną transformację stolicy. Główne cele Funduszu to zaangażowanie firm w rozwój miasta poprzez m.in. „adopcje” terenów zieleni, czyli pokrywanie kosztów pielęgnacji wybranych obszarów zieleni oraz finansowanie nasadzeń czy małej architektury. Dzięki tej platformie zrealizowane zostanie już wkrótce ok. 250 mkw. rozpłytowań, a w to miejsce pojawią się nowe nasadzenia – mówi zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski.

Przekazując ponad 500 tys. zł z budżetu programu Green City, firma InPost została Partnerem Głównym Zielonego Funduszu dla Warszawy. To największa dotychczas darowizna przekazana stolicy w ramach funduszu. Wcześniej zawarto pięć umów na łączną kwotę niemal 300 tys. zł.

- Już od kilku lat inicjujemy i wdrażamy projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, których celem jest zmniejszanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Będąc odpowiedzialnym liderem rynku e-commerce stale podnosimy sobie jednak poprzeczkę coraz wyżej! – podkreśla Damian Niewiadomski, wiceprezes zarządu ds. doskonalenia sprzedaży dla rynków międzynarodowych InPost i dodaje: – Nasza współpraca z samorządami w ramach programu InPost Green City jest partnerska. W jej efekcie wprowadzamy rozwiązania dopasowane nie tylko do potrzeb mieszkańców, ale także wspierające miasta w realizacji ich priorytetów. Dlatego tak chętnie przystąpiliśmy do wsparcia stolicy w realizacji założeń AdaptCity – warszawskiej strategii adaptacji do zmian klimatu.

Green City jest partnerskim programem InPost prowadzonym w ponad 20 miastach w całej Polsce. W ramach programu firma w pierwszej kolejności sukcesywnie wymienia flotę dostawczą na samochody elektryczne, a Paczkomaty® przeznaczone do odbioru przesyłek posiadają nowe funkcjonalności, np. możliwość zwrotu elektroodpadów czy usługę Urząd 24. Program przewiduje rozwój szeregu nowoczesnych usług dla mieszkańców.

Park kieszonkowy na Mokotowie i dodatkowa zieleń w trzech dzielnicach

W ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy kolejni partnerzy wspierają stolicę w realizacji założeń AdaptCity – warszawskiej strategii adaptacji do zmian klimatu. Tym razem środki umożliwią Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy stworzenie nowego parku kieszonkowego, a także nasadzenia ponad 800 mkw. traw, bylin i roślin cebulowych na Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu wraz z roczną pielęgnacją tych roślin – podkreśla Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.