Instalacja polskich artystów zwraca uwagę na temat dezinformacji

Radiowęzeł na Wyspie Tamka, rytuały wokół wrocławskiej Iglicy i drukarka fake newsów to instalacje polskich artystów zwracające uwagę na rosnący problem dezinformacji. Realizacje Pawła Kulczyńskiego, Liliany Zeic oraz Alicji Patanowskiej i Marcina Sawińskiego oglądać można na Dolnym Śląsku we wrześniu i październiku.

Prace ukazują zjawisko fałszywych informacji w szerszym społecznym i historycznym kontekście. Szczególnie istotna jest ich dostępność – wszystkie realizacje zostały zaplanowane w charakterystycznych punktach na mapie Wrocławia i jednego z miast Dolnego Śląska, eksponując sztukę współczesną i jej przekazy poza murami galerii.

Sztuka kontra postprawda

Międzynarodowy projekt „ARTIFAKE – sztuka przeciwko propagandzie” organizowany jest przez Internews z Ukrainy, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Reporterów Audiowizualnych z Armenii i wrocławską fundacją Art Transparent działającą na rzecz sztuki współczesnej. Misją organizacji jest promowanie krytycznej postawy względem manipulacji, która dzięki nowym technologiom jest szczególnie niebezpieczna w krajach objętych konfliktem zbrojnym. – Ukraina i Armenia jako państwa w momencie przejściowym poddane są systemowi rosyjskiej propagandy w przestrzeni medialnej. Polska dzieli z nimi historię bloku wschodniego i obawy związane z nasileniem autorytarnych tendencji. Bazując na wspólnych kontekstach, polscy artyści i artystki mierzą się z mechanizmami post-prawdy, prezentując instalacje w przestrzeni miejskiej – mówią Michał Bieniek i Małgorzata Miśniakiewicz, kuratorzy wrocławskiej odsłony ARTIFAKE. Na Dolnym Śląsku swoje autorskie realizacje zaprezentują Paweł Kulczyński, Liliana Zeic (Piskorska) oraz Alicja Patanowska i Marcin Sawiński.

Fałszywy radiowęzeł

Z przypominających megafony głośników tubowych, zamontowanych w oknach budynku wrocławskiej Wyspy Tamka, od początku września wybrzmiewają krótkie zagadkowe wiadomości. Z urzędową powagą adnotacji „Ministerstwo informuje” lub „Instytut informuje” słychać nadawane przez metaforyczny aparat władzy ogłoszenia: „autokracja to demokracja”, „od koronawirusa rosną skrzydła”, „dobro to zło”, „drzewa szkodzą” i wiele innych. – „To praca dźwiękowa, która imituje system informacji publicznej, emitując w interwałach kwadransowych jawnie nieprawdziwe komunikaty” – komentuje Paweł Kulczyński, muzyk i artysta dźwiękowy, znany także jako Wilhelm Bras. Każdego dnia od godziny 10:00 do 22:00, aż do 15 października, można posłuchać pracy pt. „2+2=5”, odwołującej się do historii praktyk propagandowych. Kulczyński zachęca w ten sposób do namysłu nad weryfikacją wiarygodności źródeł, które powszechnie obdarowujemy zaufaniem.

Wstęgi kłamstw na Iglicy