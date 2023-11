Instytut Spraw Głuchych w Warszawie jak nowy

Instytut Spraw Głuchych w Warszawie został odnowiony w ramach inicjatywy Colorful Communities, której inicjatorem jest firma PPG.

PPG poinformowała dzisiaj, że zrealizowała kolejny projekt Colorful Communities®, w ramach którego kompleksowo wyremontowała siedzibę Instytutu Spraw Głuchych w Warszawie, przy ulicy Podchorążych 15/19 lok 38b. W trwający ponad 3 tygodnie remont zaangażowało się 20 wolontariuszy PPG. W ramach projektu odświeżono wszystkie wnętrza Instytutu oraz dostosowano je do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Dodatkowo, stworzono kolorowe grafiki, które za pomocą swoich symboli odnoszą się do języka migowego. Oficjalne otwarcie wyremontowanej placówki odbyło się 6 listopada 2023 roku.

PPG przekazało na inwestycję 120 000 PLN. Podczas prac wykorzystano blisko 120 litrów farb marki TIKKURILA™ należącej do PPG, w tym produkty Tikkurila Optiva Clean Air, charakteryzujące się technologią oczyszczania powietrza. Wolontariusze PPG pomagali w pracach porządkowych, malowali ściany i drzwi oraz przygotowywali dekoracje w postaci kolorowych donic z kwiatami.

Prace remontowe objęły wszystkie pomieszczenia Instytutu, w tym: pokój terapeutyczny, salę ćwiczeń, studio nagrań, jadalnię, pokój do prac zarządu oraz sanitariaty.

Instytut Spraw Głuchych przeszedł gruntowny remont. Teraz jego wnętrza mają więcej kolorów, a przy tym są bardziej funkcjonalne, co czyni to miejsce jeszcze bardziej komfortowym i dostępnym dla wszystkich. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych wolontariuszy, z efektów ich pracy i cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć społeczność osób niesłyszących robiąc to, na czym znamy się najlepiej - powiedziała Magdalena Salamucha, PPG director, Poland, Central Europe & Baltics, Ukraine and Moldova, Automotive Refinish.