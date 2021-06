Inteligentny projekt fasady biurowca Mercator One

Obiekt biurowo-handlowy Mercator One w sercu miasta Duisburg zaprojektowany przez biuro Hadi Teherani Architects z Hamburga jest nie tylko imponujący pod względem zrównoważonego rozwoju, ale jego fasada jest również zachwycająca pod względem architektonicznym.

Usytuowany bezpośrednio przy centralnie położonym Portsmouthplatz w Duisburgu - pomiędzy strefą dla pieszych a głównym dworcem kolejowym - ten projekt budowlany jest dosłownie „wybitny”. Mercator One, ze swoją charakterystyczną, odchylaną do tyłu fasadą w kształcie wachlarza i piętrowymi rzutami, natychmiast przyciąga wzrok i jednocześnie wprowadza do miasta. Antracytowo-szara fasada nadaje budynkowi powściągliwy charakter, mimo jego uderzającego wyglądu, podczas gdy duże powierzchnie szklane nadają mu przejrzystość i poczucie lekkości. Jednocześnie niezwykła sylwetka fasady, która nieustannie odsłania nowe i zaskakujące perspektywy, sprawia, że budynek o długości około 100 metrów, szerokości 17 metrów i wysokości 26 metrów staje się punktem orientacyjnym w otaczającej go przestrzeni miejskiej.

Zrównoważony rozwój - kluczowe kryterium decyzyjne

- Klient, Torsten Toeller - prezes zarządu Fressnapf Holdings - położył duży nacisk na budownictwo przyjazne dla środowiska i długoterminową, zrównoważoną koncepcję dla Mercator One. Wszystko to znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie Hadi Teherani - mówi główny architekt Bernd Muley. - W centrum naszego zainteresowania jest zawsze aspekt ekologiczny. Zasada Cradle to Cradle (C2C) jest integralną częścią naszej pracy. Na przykład, kiedy wybieramy materiały do budowy budynku, bierzemy pod uwagę - oprócz aspektów architektonicznych - skąd pochodzi dany materiał, jak wydajna jest jego produkcja i co się z nim stanie po zakończeniu jego użytkowania". Mając to na uwadze, klient i architekt zwrócili się do firmy Wicona przy tworzeniu charakterystycznej fasady Mercator One i zastosowali Hydro CIRCAL 75R - unikalny na rynku, zrównoważony stop aluminium, którego minimalny udział w recyklingu po zakończeniu eksploatacji wynosi co najmniej 75 proc. Aluminium pochodzi z projektów rozbiórkowych lub na przykład ze starych samochodów. Jest to materiał, który już raz został użyty i powrócił do cyklu produkcyjnego - mówi architekt i dodaje, że aluminium z recyklingu ma takie same właściwości jak nowe, a ponadto jest niezwykle zrównoważone.

Inteligentny projekt fasady

Sprawdzony system słupowo-ryglowy WICTEC 60 okazał się idealnym rozwiązaniem dla tej fasady, biorąc pod uwagę jej wymagania architektoniczne i konstrukcyjne. Oznaczało to, że zaplanowane w części głównej piętrowe podziały i występy mogły zostać zrealizowane dzięki przesunięciu bocznemu profili słupów - równolegle do betonowego stropu.

Silne odkształcenia do 50 mm na całej szerokości budynku zostały proporcjonalnie przejęte przez profile. Ponadto fasada została wyposażona w szyby odporne na uderzenia oraz filigranowe profile o szerokości 60 mm. Wszystkie okna zostały wykonane w systemie WICLINE 75 evo i wyposażone w ukryte skrzydła rozwierne z ogranicznikami rozwarcia odpornymi na uderzenia. - Konstrukcja zgodna z wymogami domu pasywnego o bardzo małej głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 75 mm posiada strefę izolacji ETC bez wypełnienia pianką, dzięki czemu pomaga spełnić surowe wymagania klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju - wyjaśnia Peter Hemmert, konsultant projektu z firmy Wicona.

Wybitny projekt ikoniczny

Mercator One został ukończony w 2020 r. i od tego czasu zdobył nagrodę Związku Architektów Niemieckich (Bund Deutscher Architekten) dla Nadrenii Północnej-Westfalii, Prawego Dolnego Renu. Według architekta Bernda Muleya, aluminium z recyklingu będzie w przyszłości odgrywać coraz większą rolę w projektowaniu elewacji. - Mercator One jest pierwszym tego typu obiektem w Niemczech. Mam nadzieję, że projekt ten będzie służył jako wzór do naśladowania i że zainspiruje innych architektów do stosowania zrównoważonego aluminium - mówi architekt.