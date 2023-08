Interaktywna instalacja opowie o obiegu wody w mieście

Na zielonych terenach między budynkami III i IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni umieszczono interaktywną instalację „Deszcz-o-bieg", która opowiada o możliwościach używania deszczówki i mądrego zarządzania wodą w mieście.

Woda, pochodząca częściowo z deszczówki, płynie przez metalowe kształty, tworzy wodne krajobrazy, zakręty i wodospady i kończy, a zarazem rozpoczyna swój bieg w pojemniku z recyklingu. Tym samym „Deszcz-o-bieg" zabiera nas w podróż, dzięki której dowiadujemy się więcej o znaczeniu wody mieście i sposobach jej oszczędzania.

Dzięki towarzyszącej instalacji wystawie można poznać podstawowe informacje o metodach zbierania wody deszczowej, a także związkach wody z ekosystemem każdego miasta. Program edukacyjny towarzyszący instalacji to cykl roślinno-wodnych warsztatów spacerowych, spacerowych, który poprowadziła Kasia Banaś.

Instalacja artystyczna "Deszcz-o-bieg" pełni szereg funkcji: zbiera deszczówkę i zachęca do jej używania, umożliwia interakcję i zabawę, edukuje na temat wyzwań klimatycznych związanych z zasobami wodnymi i suszą w mieście, stanowi wizualny atraktor, ożywia i różnicuje przestrzeń przy instytucji, a w końcu – dzięki wykorzystaniu materiałów z odzysku, promuje proekologiczne praktyki projektowe.

Projektantka instalacji, Izabela Bołoz, nadaje jej kolejny kontekst.

- Instalacje przestrzenne oraz miejskie inicjatywy oparte na projektowaniu mają ogromny potencjał jako narzędzia inicjowania konstruktywnego dialogu. Tworzenie przyjaznej, inspirującej, aktywizującej przestrzeni może stanowić doskonałe zaproszenie do rozpoczęcia rozmowy czy konsultacji na różnorodne tematy. Wykorzystując design, możemy dostarczać informacji w mniej formalny, bardziej angażujący sposób. Co więcej, takie podejście otwiera nas na szerokie grono odwiedzających przestrzeń publiczną, umożliwiając dotarcie do większej liczby ludzi w różnym wieku. Bardzo się cieszę, że nasza interaktywna instalacja, inspirowana ideą zabawy, zachęca do rozmów na temat oszczędzania wody w mieście. To naprawdę ważne i interesujące zagadnienie, które warto badać i szukać konstruktywnych rozwiązań na różnych poziomach. Wierzę, że zaangażowanie społeczności może przynieść realne postępy w ochronie zasobów wodnych i tworzeniu zrównoważonych rozwiązań dla naszych miast - mówi Bołoz.