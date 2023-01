Inwestor ma plan, ale chce dialogu. Zamiast biurowca Pepsico powstanie budynek mieszkalny

Zamiast biurowca Pepsico przy ulicy Zamoyskiego 24/26 w Warszawie może powstać nowy budynek mieszkalny. Firma Moderna dopiero planuje budowę, ale organizuje też dialog o inwestycji.

Nowy budynek mieszkalny może powstać przy ulicy Zamoyskiego 24/26 w Warszawie. To jedno z najbardziej malowniczych miejsc Pragi z widokiem na Jezioro Kamionkowskie.

Projekt przy Zamoyskiego wpisuje się w naszą ideę odzyskiwania miejskich przestrzeni i przywracania ich mieszkańcom, podobnie, jak stało się to w wypadku naszych wcześniejszych inwestycji: warszawskiej kamienicy Praska Moderna czy inwestycji Bank Polski 1929 w Gdyni. Zależy nam na kreowaniu wielofunkcyjnych obszarów, nawiązujących do tożsamości i charakterystyki danego miejsca, odpowiadającego potrzebom lokalnej społeczności. Dlatego zależy nam, by stworzyć tu atrakcyjną, zieloną miejską przestrzeń – opowiada Marek Dudziak, architekt Moderna Design.