Inwestycja Pole Mokotowskie w trakcie rewitalizacji

Zmiany czekają budynek na ul. Stefana Batorego na Polu Mokotowskim w Warszawie. W ramach projektu zostanie wykonany kompleksowy remont całego budynku, m.in. elewacji, instalacji oraz powierzchni wspólnych. Za realizację odpowiada Magmillon.

Pole-Mokotowskie.pl to koncept inwestycyjny dla osób zainteresowanych inwestowaniem w nieruchomości. Dzięki modułowej formie lokale mogą być dostosowane aranżacyjnie zgodnie z potrzebami użytkowników i przeznaczone na dowolne cele biznesowe. To koncept idealny pod profesjonalne usługi, takie jak np. kancelarie, biura projektowe, szkoły rysunku czy najem krótko- lub długoterminowy. Lokale, po wykonaniu prac remontowych, będą oddane nabywcom w stanie deweloperskim lub, dzięki współpracy z Leroy Merlin, na życzenie mogą być wykończone “pod klucz”.

- Choć obecnie możemy mówić o stabilizacji na stołecznym rynku mieszkaniowym, to warto wspomnieć, że w ciągu roku średnia cena 1 m2 w stolicy wzrosła o ponad 7%. Na Ochocie, która z racji lokalizacji inwestycji stanowi najlepszy punkt odniesienia, średnia cena 1 m2 lokalu w trzecim kwartale bieżącego roku wynosiła prawie 13 500 zł- mówi Kuba Karliński, założyciel Magmillon.- Zgodnie z szacunkami lokale w inwestycji Pole-Mokotowskie.pl przyniosą swoim inwestorom ok. 8% zysku rocznie. Nasza inwestycja to fenomen na stołecznym rynku. Pierwszy etap został sprzedany w ciągu trzech tygodni. Dzięki temu, wcześniej niż planowaliśmy, oddaliśmy do sprzedaży budynek przy Stefana Batorego 16. Widzimy ożywienie na rynku nieruchomości inwestycyjnych, a zainteresowanie lokalami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania - dodaje Kuba Karliński.