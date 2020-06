Inwestycja spod kreski Zbigniewa Maćkowa otwiera drzwi dla odwiedzających

3 i 4 lipca odbędą się dni otwarte w prestiżowej inwestycji Wrocławiu, Centreville przy skrzyżowaniu ul. Drobnera i Śrutowej. To pierwsza szansa na to, aby przyjrzeć się temu budynkowi także od środka. – Mamy nadzieję, że połączenie tradycji i nowych trendów architektonicznych spodoba się wszystkim wrocławianom, których serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego niezwykłego budynku – zachęca Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Do budynku wchodzi się przez reprezentacyjne lobby z grafiką starego Wrocławia, mijając po drodze inne gustowne detale. Z najwyżej położonych dwupoziomowych apartamentów rozciąga się panoramiczny widok. Z przestronnych tarasów można podziwiać Odrę, Ostrów Tumski i Rynek. – Podwójne tarasy i okna niektórych apartamentów wychodzą na kilka stron Wrocławia – podkreśla Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska. Centreville, który powstał w miejscu pamiętnego niedokończonego budynku, imponuje także z zewnątrz. Elewacja z pełnej cegły mieni się odcieniami brązów i szarości, duże drewniane okna z aluminiowymi opaskami przyciągają wzrok, a dynamiczna forma budynku wzbudza zainteresowanie.

Centreville wypełnił pierzeję na granicy Nadodrza, wpisując się w atmosferę tej części miasta. – Cieszymy się, że to nam przypadło dokończenie ważnego elementu miejskiego krajobrazu. Centreville powstał w prestiżowej lokalizacji, która bez wątpienia zasługuje na architekturę i wykonanie z najwyższej półki – twierdzi Cezary Grabowski. Budynek został zaprojektowany przez uznaną pracownię architektoniczną Zbigniewa Maćkowa. Inwestorom i architektom udało się wkomponować nowoczesny projekt w urbanistyczny kontekst miejsca. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu. Mamy nadzieję, że połączenie tradycji i nowych trendów architektonicznych spodoba się wszystkim wrocławianom, których serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego niezwykłego budynku – zachęca Cezary Grabowski.

Centreville to jedna z siedmiu inwestycji Bouygues Immobilier Polska we Wrocławiu. Pozostałe to: Perspective – Wille Miejskie (zapowiedziana na Kowalach), Zajezdnia Wrocław (realizowana także na Nadodrzu), Jagiełły 6 na Kępie Mieszczańskiej, Wyspiańskiego 11, Belleville przy ul. Pięknej i Villa Alouette przy parku Grabiszyńskim.

Aby umówić się na zwiedzanie Centreville, należy zadzwonić na bezpłatną infolinię (800 123 123). Drzwi są otwarte w piątek w godz. 12.00 – 18.00 i w sobotę w godz. 10.00 – 18.00.