Inwestycja z poszanowaniem historii - nowy punkt na mapie Pragi

Nowy projekt Marvipol Development na warszawskiej Pradze-Północ zakłada rewitalizację oraz rozbudowę historycznej kamienicy z zachowaniem jej oryginalnej stylistyki, a całość prac będzie się odbywać pod okiem konserwatora zabytków.

REKLAMA

Nowy projekt Marvipol Development jest realizowany na warszawskiej Pradze-Północ, która przyciąga swoim wyjątkowym, artystycznym klimatem. Kłopotowskiego No11 powstaje na kanwie historycznego budynku z początków XX wieku. Zrewitalizowana inwestycja idealnie wpisuje się w unikalną, współczesną praską zabudowę nawiązującą do historycznego charakteru dzielnicy. Niebanalny design kompleksu, ciekawe udogodnienia oraz atrakcyjna lokalizacja sprawiają, że Kłopotowskiego No11 to propozycja dla ludzi młodych i aktywnych, którzy cenią indywidualizm i bliskość modnych miejsc rozrywki i kultury. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na pierwszy kwartał 2022 r.

– Kompleks został zaprojektowany w oparciu o ideę placemakingu, która zakłada rewitalizację historycznych przestrzeni i tchnięcie w nich nowego życia, wzbogacenie ich w atrakcyjne udogodnienia, które przysłużą się okolicznej społeczności. To idealne miejsce do zamieszkania dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas, korzystając z uroków prawobrzeżnej części miasta, a jednocześnie potrafią docenić wyjątkowy klimat warszawskiej Pragi. Kłopotowskiego No11 to wyjątkowy punkt na mapie Warszawy, miejsce z duszą i historią, wprost stworzone dla osób, którzy stawiają na unikatowość oraz poszukują inwestycji, która jest dopasowana do ich stylu życia – mówi Grzegorz Kawecki, wiceprezes Marvipol Development.

Kłopotowskiego No11 to kameralna inwestycja obejmująca dwa zrewitalizowane budynki wraz z przynależącymi do nich dziedzińcami oraz rozbudowę o nowy budynek. Projekt zakłada rewitalizację oraz rozbudowę historycznej kamienicy z zachowaniem jej oryginalnej stylistyki, a całość prac będzie się odbywać pod okiem konserwatora zabytków. Inwestycja powstaje na bazie dwóch wczesnomodernistycznych budynków o charakterze przemysłowym. Pochodzą z lat 1900-1910 i pierwotnie pełniły funkcję produkcyjnej fabryki maszyn oraz kamieni młyńskich. Dawna zabudowa zyska nowe życie, ale jej historyczny charakter podkreślać będą liczne detale, takie jak duże okna z eleganckimi, wzorowanymi na styl postmodernistycznej architektury witrynami czy klatki schodowe z oryginalnymi, drewnianymi schodami.

Poza nieprzeciętnym designem i barwną historią projekt wyróżnia przemyślana, wielofunkcyjna przestrzeń. Klimatyczna inwestycja została zaprojektowana tak, aby spełniać różnorodne funkcje. Będzie stanowiła nie tylko komfortowe miejsce do zamieszkania, ale także modną strefę z oryginalnymi udogodnieniami, które będą przyciągać okolicznych mieszkańców i osoby zakochane w atmosferze Pragi. W kompleksie zaplanowano prestiżową restaurację i 8 lokali zaprojektowanych z myślą o nieszablonowych usługodawcach spoza głównego nurtu, dopasowanych do charakteru inwestycji np. kameralnych kawiarniach, barberach czy sklepach ze zdrową żywnością. Pomiędzy budynkami zaprojektowano dwa wypełnione zielenią dziedzińce. Całość utworzy jedyną w swoim rodzaju enklawę, która pozwoli mieszkańcom w pełni zanurzyć się w wyjątkowym, alternatywnym klimacie dzielnicy.

Inwestycja doskonale wkomponuje się w krajobraz współczesnej Pragi, która w ostatnich latach przeszła znaczącą metamorfozę i przeistoczyła się w jedną z najmodniejszych dzielnic Warszawy, nie tracąc jednocześnie swojego historycznego charakteru. Obfitująca w ciekawe, nietuzinkowe miejsca rozrywki i kultury Praga coraz częściej staje się domem dla osób, które cenią oryginalność i indywidualizm.

Zakończenie budowy Kłopotowskiego No11 zaplanowane jest na IQ 2022 r.