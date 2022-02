Inwestycja z rozległym ogrodem powstaje w Krakowie

Wpleciona w zabudowania krakowskich kamienic, z rozległym ogrodem zajmującym aż 1127 mkw powierzchni - taka jest inwestycja Noble Residence realizowana przez UBM Development w Krakowie.

Noble Residence to najnowszy projekt realizowany przez UBM Development w Krakowie. Stylowy apartamentowiec w sercu Starego Miasta ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się najjaśniejszą gwiazdą w mieszkaniowym portfolio austriackiej spółki.

Koncepcja inwestycji powstała wskutek połączenia dwóch dominujących w projektach UBM Development nurtów: idei zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko, oraz dbałości o najwyższy standard i jakość wykonania. Noble Residence w harmonijny sposób łączy modernistyczny minimalizm z nowoczesnością.

Na sześciu piętrach ulokowano 80 apartamentów, o powierzchniach od 25 do 190 mkw. – Warto zwrócić uwagę na powierzchnię ogrodu, która stanowi niewątpliwy wyróżnik inwestycji wplecionej w zabudowania krakowskich kamienic. Zajmując aż 1127 mkw., stanowi nieprzebrane źródło inspiracji do podejmowania aktywności na świeżym powietrzu – mówi Maciej Dymek, przedstawiciel Biura Sprzedaży inwestycji.

Do dyspozycji mieszkańców oddana zostanie również strefa fitness, sala relaksu z jacuzzi, sauna oraz przestrzeń klubowa. Bliskie sąsiedztwo Rynku Głównego i najpopularniejszych krakowskich miejsc spotkań, takich jak Wzgórze Wawelskie czy Bulwary nad Wisłą sprzyjają również korzystaniu z rowerów miejskich

i hulajnóg elektrycznych, dostępnych na terenie i do wyłącznego użytku mieszkańców Noble Residence. Wartość dodaną stanowią elementy systemu smart home: dla przykładu, dzięki aplikacji mobilnej otwierać będzie można bramę garażową, obsługiwać videodomofon, a także możliwa będzie rezerwacja części wspólnych.

Prace budowalne posuwają się zgodnie z planem. Ich obecny stan zaawansowania pozwala przewidywać, że budowa Noble Residence ukończy się zgodnie z zakładanym harmonogramem, to jest w I kwartale 2023 roku.