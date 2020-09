Inwestycja z widokiem na morze pnie się w górę. To projekt BJK Architekci

Nowa Letnica to inwestycja malowniczo położona nad Zatoką Gdańską. Zaprojektowany przez BJK Architekci, 16-piętrowy budynek H2 pnie się w górę. W przestrzeniach wspólnych inwestycji zaplanowano ścieżki rekreacyjne i wodne strefy relaksu.

Budynek H2 został zaprojektowany przez biuro architektoniczne BJK Architekci. Oprócz mieszkań, znajdą się tu 2 lokale usługowe na parterze oraz 3-poziomowa hala garażowa.

- W budynku H2 oddamy 160 mieszkań rozlokowanych na 16 piętrach. Ekspozycja północna okien pozwoli mieszkańcom lokali na wyższych piętrach podziwiać wody Zatoki Gdańskiej - mówi Anna Wojciechowska, dyrektor sprzedaży i marketingu Robyg Gdańsk. - Widok na przestrzeń wspólną z pozostałych mieszkań jest równie atrakcyjny, ponieważ projekt zakłada budowę ścieżek rekreacyjnych i wodnych stref relaksu.

- Wnętrza projektowaliśmy ze szczególną atencją, dobierając najwyższej jakości materiały budowlane i wykończeniowe oraz najnowsze rozwiązania technologiczne – mówi Tomasz Janiszewski z BJK Architekci. - Zastosowaliśmy w tym budynku okna PCV szklone pakietami składającymi się z 3 tafli szkła. Do mieszkań prowadzą wewnętrzne drzwi antywłamaniowe. Każdy lokal przygotowany został również do montażu systemu Smart House.

- Każde mieszkanie posiada balkon, loggię albo taras - mówi Marcin Stefański, doradca handlowy Robyg - Te ustawne przestrzenie zewnętrzne, zaprojektowane jako przedłużenie salonu, dają możliwość ich ciekawej aranżacji, spójnej z wystrojem wnętrza.

- Szkło dominuje w wykończeniu balustrad wielu naszych inwestycji – mówi Anna Wojciechowska. – Dzięki temu rozwiązaniu, otwieramy optycznie przestrzeń i udostępniamy mieszkańcom niczym niezakłócony widok na panoramę miasta, na morze, na rzekę, na zielone części wspólne. Dla przykładu, z dużych balkonów Nowej Letnicy można cieszyć się panoramą Zatoki Gdańskiej, ale również widokiem zielonego dziedzińca tej inwestycji z dużą ilością roślin i oczkami wodnymi.

Dla budynku H2 architekt przewidział mieszkania o ilości pokoi od 1 do 4 i powierzchni od 30 do 104 m2. Pomieszczenia mają wysokość ok. 270 cm, co optycznie powiększa przestrzeń. Przestronne jest również lobby z miejscem dla portiera. Część wspólna wykończona zostanie różnymi materiałami - począwszy od farb, przez tapety czy gresy, po zabudowania meblowe. W budynku projektant zaplanował rowerownię oraz wózkarnię. Miejsca dla rowerów przewidziane zostały również na zewnątrz. Tu, oprócz ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, będą również stoiska do przypięcia rowerów.

Wrażenie robi plan części wspólnej tej inwestycji na dziedzińcu zewnętrznym z bogatymi nasadzeniami, ławkami, ścieżkami rekreacyjnymi i oczkami wodnymi.