Inwestycja za 100 mln zł. Śląsk otrzyma finansowanie na I etap budowy Wrocławskiego Centrum Sportu

Na wrocławskich Nowych Żernikach powstanie nowoczesny kompleks sportowy otwarty dla wszystkich wrocławian, będący domem Akademii Śląska Wrocław. Koszt to 100 mln zł. Inwestycja otrzyma 10 mln zł dotacji na pierwszy etap tworzenia Wrocławskiego Centrum Sportu.

10 mln zł – takie dofinansowanie otrzyma Śląsk Wrocław na budowę zadaszonego boiska wraz z zapleczem.

Wniosek o wsparcie budowy pierwszego elementu Wrocławskiego Centrum Sportu znalazł się w gronie zaakceptowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

To najwyższa dotacja przyznana przez ministerstwo i pierwsze tego typu wsparcie dla Śląska Wrocław w historii.

Wrocławskie Centrum Sportu będzie unikalnym w skali kraju przedsięwzięciem sportowo-rekreacyjno-edukacyjnym. 11 boisk piłkarskich, w tym jedno zadaszone, Szkoła Mistrzostwa Sportowego z internatem, skate park, siłownia, place zabaw, boiska do siatkówki i koszykówki, a także tereny rekreacyjne dla mieszkańców - to elementy Wrocławskiego Centrum Sportu, które powstanie na wrocławskich Nowych Żernikach i stanowić będą siedzibę Akademii Śląska.

Pierwszy krok do spełnienia marzeń o Centrum Sportu we Wrocławiu

Kryte, pełnowymiarowe boisko wraz z zapleczem szatniowo-technicznym to pierwszy etap budowy Wrocławskiego Centrum Sportu. Środki na pierwszą część inwestycji pozyskane zostaną z konkursu w ramach „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej”, którego wyniki właśnie ogłosiło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Śląsk na ten cel otrzyma 10 mln zł dofinansowania.

Kompleks Wrocławskiego Centrum Sportu ma powstać w zachodniej części miasta, w okolicy Stadionu Wrocław, przy zbiegu ul. Żernickiej i projektowanej al. Architektów, fot. Yoon Group

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz wniosek otrzymał akceptację, tym bardziej że według informacji płynących z ministerstwa był jednym z najlepiej ocenionych. Cieszy zwłaszcza to, że otrzymaliśmy maksymalną kwotę, o jaką się staraliśmy. Chcę podziękować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrowi Kamilowi Bortniczukowi za pozytywna decyzję oraz prezydentowi Jackowi Sutrykowi za wsparcie, jakiego udziela naszemu projektowi od samego początku. Dzięki nim zrobiliśmy kolejny ważny krok na długiej drodze do realizacji naszych marzeń o obiekcie na najwyższym, europejskim poziomie, czerpiącym z najnowocześniejszej technologii i otwartym na wszystkie grupy społeczne - mówi Piotr Waśniewski, prezes zarządu Śląska Wrocław.

Motto: Design & Build Your Dreams

Kompleks Wrocławskiego Centrum Sportu ma powstać w zachodniej części miasta, w okolicy Stadionu Wrocław, przy zbiegu ul. Żernickiej i projektowanej al. Architektów. Zajmie powierzchnię 23,67 hektara. Oprócz boisk piłkarskich mieszkańcy będą mogli korzystać z boisk do koszykówki i siatkówki, skate parku, placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz terenów do wypoczynku nad rzeką Ługowiną. Zaaranżowana w ten sposób przestrzeń będzie wpisywać się w projekt osiedla Nowe Żerniki (WUWA2), służąc lokalnej społeczności jako miejsce do rekreacji i regularnych spotkań.

Za koncepcję architektoniczną Wrocławskiego Centrum Sportu odpowiada Yoon Group.

Podczas pracy nad tym wyjątkowym projektem przyświecało nam nasze motto: Design & Build Your Dreams – co w dosłownym tłumaczeniu oznacza projektować i budować marzenia. Wierzymy bowiem w to, że Wrocławskie Centrum Sportu to urzeczywistnienie marzeń dla wrocławian. Obiekt, który zaprojektowaliśmy, to nie kolejna betonowa powierzchnia, a zielona przestrzeń rekreacyjna, która będzie mogła służyć aktywizacji mieszkańców oraz rozwijaniu zdolności sportowych zawodników. Projekt zakłada szereg ekologicznych rozwiązań m.in.: retencję wody deszczowej, która będzie wykorzystywana do nawadniania boisk sportowych, oraz innych terenów zielonych w obrębie inwestycji, układy fotowoltaiczne zapewniające dostawę energii, a także pompy ciepła jako uzupełnienie systemu. Cieszymy się, że mamy szansę być współtwórcami tej nowatorskiej idei - mówił Junsik Yoon, prezes Yoon Group, sponsora Śląska, którego architekci przygotowali koncepcję architektoniczną obiektu.

We wrześniu 2021 r. budowa Wrocławskiego Centrum Sportu została także zakwalifikowana do innego ministerialnego konkursu - „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Od tego momentu Śląsk ma trzy lata na rozpoczęcie budowy. Prace formalne idą jednak na tyle sprawnie, że szczegółowy wniosek dotyczący budowy WCS powinien zostać złożony już wkrótce, po uruchomieniu tegorocznej procedury przez ministerstwo. Finansowanie elementów objętych programem ministerialnym może wynieść do 70 proc.