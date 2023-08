Inwestycje biurowe w Poznaniu. Co słychać w stolicy Wielkopolski?

W drugim kwartale 2023 r. w Poznaniu zakończyła się po latach budowa realizowanego przez Skanska kompleksu biurowego Nowy Rynek. Wciąż trwa budowa największego budynku w mieście, czyli biurowca Silver Andersia. Co jeszcze słychać na rynku biurowym?

Silver Andersia

Silver Andersia jest obecnie największą inwestycją biurową realizowaną na poznańskim rynku nieruchomości komercyjnych. Autorem projektu biurowca jest Pracownia Projektowa Ewy i Stanisława Sipińskich.

W 2025 r. planowane jest zakończenie prac i oddanie do użytku biurowca Silver Andersia będącego czwartym elementem trwającej od 25 lat inwestycji zlokalizowanej przy Placu Andersa w Poznaniu, fot. mat. pras.

Silver Andersia na zawsze zmieni miejski krajobraz Poznania. Powstający, 25-kondygnacyjny biurowiec, osiągając wysokość 116 metrów będzie najwyższym budynkiem stolicy Wielkopolski i charakterystycznym akcentem finalizującym realizowaną od 25 lat inwestycję czyli biurowo-hotelowo-usługowy kompleks zlokalizowany przy Placu Andersa w Poznaniu.

Biurowiec będzie nie tylko architektoniczną wizytówką Poznania. Inwestycja znacząco wpłynie na potencjał rynku nieruchomości biurowych w stolicy Wielkopolski, dostarczając na rynek ok. 40 000 mkw. powierzchni, zwiększając aż o 5 proc. wielkość tego rynku.

Powstająca w ścisłym centrum Poznania inwestycja to realizacja spółki Andersia Retail Sp. z o.o. – joint venture pomiędzy Von der Heyden Group i Miastem Poznań.

Część biurowa inwestycji Stara Rzeźnia

W styczniu br. Vastint otrzymał pozwolenie na remont wraz ze zmianą funkcji trzech pierwszych budynków historycznych w kompleksie Stara Rzeźnia w Poznaniu. W ramach prac zostaną one odrestaurowane i przekształcone w obiekty biurowe.

W styczniu br. Vastint otrzymał pozwolenie na remont wraz ze zmianą funkcji trzech pierwszych budynków historycznych w kompleksie Stara Rzeźnia w Poznaniu. Zostaną one odrestaurowane i przekształcone w obiekty biurowe. fot. mat. prasowe

Przygotowany przez Vastint plan rewitalizacji Starej Rzeźni zakłada przywrócenie świetności zabytkowym budynkom i przekształcenie tego kwartału miasta w spójny urbanistycznie oraz interesujący pod względem architektonicznym kompleks wielofunkcyjny o szacowanej powierzchni zabudowy ponad 80 000 m2. Budynki poprzemysłowe oraz nowa zabudowa zostaną przeznaczone na biura, mieszkania, obiekty kultury, sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne.

Koncepcja to efekt wielomiesięcznej pracy zespołów architektów pod kierunkiem Przemysława Borkowicza, a następnie pracowni JSK, a także rezultat współpracy z władzami miasta, Architektem Miejskim, Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Miejską Pracownią Urbanistyczną

W północnej oraz północno-wschodniej części kompleksu, od ulicy Grochowe Łąki i Garbary, staną dwa nowoczesne budynki biurowe. Będą to obiekty o sześciu kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej, przeznaczonej na garaż dla najemców. Z myślą o pracownikach zlokalizowanych tu biur na parterach budynków zostaną urządzone kawiarnie i punkty usługowe, dzięki czemu przy okazji przyjazdu do pracy lub w czasie przerwy na lunch będzie można bez trudu załatwić ważne sprawy dnia codziennego.

Cześć biurowa inwestycji Cavalia

Biurowce powstaną również w ramach wielofunkcyjnego projektu BPI Real Estate Poland i Revive Poland. Cavalia to ogromna inwestycja na poznańskim Łazarzu zainspirowana ideą 15-minutowego miasta, za której projektem architektonicznym stoi pracownia SUD Architekt Polska. Zakłada połączenie funkcji mieszkaniowych i komercyjnych, a także rewitalizację budynków dawnych kawaleryjskich koszar.

W ramach wielkomiejskiego projektu Cavalia powstaną także budynki biurowe o łącznej powierzchni 18 640 mkw. fot. mat. prasowe BPI Real Estate Poland i Revive

W sumie na 5,5-hektarowym terenie dawnych koszar kawaleryjskich, zbudowanych zostanie 12 nowych budynków, a pięć historycznych będzie poddanych rewitalizacji. Chociaż najistotniejszą część inwestycji stanowią mieszkania, w skład kompleksu wejdą także budynki biurowe o łącznej powierzchni 18 640 mkw. Część biur zostanie ulokowana w zrewitalizowanych budynkach, z których niegdyś korzystali ułani i ich rumaki.

Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na koniec 2029 roku.

Biurowiec Industrial

W Poznaniu, pomiędzy rondem Rataje a galerią handlową Posnania, TMT SA buduje kompleks biurowców, z których wyższy wzniesie się wysokość 60 metrów.

Zaprojektowany przez pracownię EASST Architects biurowiec Industrial to 15-kondygnacyjny obiekt, którego wysokość sięgać będzie blisko 60 metrów. fot. mat. EASST Architects

Zaprojektowany przez pracownię EASST Architects biurowiec Industrial to 15-kondygnacyjny obiekt, którego wysokość sięgać będzie blisko 60 metrów. Powierzchnia całkowita budynku wyniesie blisko 19 tys. mkw., a powierzchnia użytkowa ponad 9 tys. mkw. W dalszej kolejności zbudowany niższy, 7-kondygnacyjny biurowiec będący częścią tego samego kompleksu.

W budynku zaprojektowanym przez EASST Architects przewidziano powierzchnie biurowe oraz lokale usługowe na parterze. Na parterze wydzielono dwa lokale usługowe z dostępem do skweru od Ronda Rataje i wewnętrznej przestrzeni pomiędzy projektowanym budynkiem i kolejnym etapem zabudowy. Kolejne cztery kondygnacje będą miały około 580 m do zagospodarowania biurami każda. Nad piątą kondygnacją przestrzenie będą miały dodatkowy dostęp do tarasów.

Biurowiec wyposażony będzie w system kontroli jakości powietrza, klimatyzacji i wentylacji. Zasilanie energetyczne będzie się odbywać z dwóch niezależnych źródeł z możliwością przepięcia na zasilanie awaryjne z agregatów prądotwórczych.

Wujka 9

W kwietniu br. ruszyła budowa nowego biurowca Wujka 9 w Poznaniu. Inwestorem jest Grupa MJG, która w ten sposób chce wejść mocniej w działalność deweloperską. W ramach budynku oferowane będą powierzchnie i do wynajęcia: odpowiednio 702 mkw. i 699,5 mkw. W 2020 roku MJG zleciło pracowni JEMS Architekci wykonanie projektu nowego biurowca. Obiekt będzie się składał z czterech kondygnacji biurowych oraz części usługowej na parterze.

Wizualizacja biurowca Wujka 9 w Poznaniu, inwestycja MJG, projekt JEMS

Według informacji na stronie dewelopera, budowa obiektu ma się zakończyć w czerwcu 2024 roku.