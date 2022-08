Inwestycje Globalworth zdrowe dla użytkowników

17 projektów Globalworth w Polsce uzyskało certyfikaty bezpieczeństwa WELL Health-Safety Rating. Oznacza to, że te biurowce i projekty mixed-use spełniają najwyższe parametry w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, tworząc dobre środowisko do pracy i interakcji społecznych wobec post-pandemicznych wyzwań.

REKLAMA

WELL Health-Safety Rating to oparta na obiektywnej dokumentacji, zweryfikowana przez niezależny podmiot ocena dla wszystkich nowych oraz istniejących budynków.

- Bezpieczeństwo i komfort najemców tworzących społeczność Globalworth są dla nas priorytetowe. Dlatego zdecydowaliśmy się na certyfikację aż 17 inwestycji w Polsce. To między innymi warszawskie biurowce Warsaw Trade Tower, Skylight & Lumen i Spektrum Tower, jak również nasze projekty wielofunkcyjne jak Hala Koszyki, katowicki Supersam czy wrocławska Renoma. Nasze nieruchomości zostały uznane za jedne z najbezpieczniejszych na świecie pod względem ochrony zdrowia oraz tworzenia przyjaznego i zdrowego środowiska pracy. Warto przy tym podkreślić i docenić udział i zaangażowanie w ten proces naszych zespołów budynkowych, przede wszystkim property managerów i facility managerów - mówi Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Department w Globalworth Poland.

WELL Health-Safety Rating opracowany przez International WELL Building Institute (IWBI) jest odpowiedzią na pandemię COVID-19 i inne zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników budynków.

IWBI powołało grupę prawie 600 ekspertów ds. zdrowia publicznego – m.in. wirusologów, naukowców, urzędników państwowych, architektów – której zadaniem była analiza i wyznaczenie najlepszych procedur bezpieczeństwa w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19. Po analizie wytycznych WHO, CDC i innych wiodących organizacji specjalizujących się w zdrowiu publicznym, powstał nowy schemat certyfikacji pod nazwą WELL Health-Safety Rating. WELL HSR proponuje działania, które należy podjąć, aby podnieść bezpieczeństwo użytkowników budynków i ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób.